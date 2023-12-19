  • Vidac Pharma vermeldet ersten behandelten Patienten in Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei Hochrisiko-aktinischer Keratose

    London, UK, 23. Februar 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass der erste Patient erfolgreich in die klinische Phase-2b-Studie zur Untersuchung von VDA-1102 für die Behandlung von hochproliferativen Läsionen der aktinischen Keratose (AK) aufgenommen und dosiert wurde.

    Der Beginn der Patientendosierung folgt auf den Abschluss der geltenden regulatorischen Anforderungen, den Import des Prüfpräparats sowie die Schulung des medizinischen Teams bei der Centroderm GmbH (Wuppertal, Deutschland). Dieser Meilenstein markiert einen wichtigen Schritt in den laufenden klinischen Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens.

    Diese Phase-2b-Studie ist darauf ausgelegt, VDA-1102 bei hochproliferativen Läsionen der aktinischen Keratose zu untersuchen, die sich zu einem Plattenepithelkarzinom (SCC) entwickeln können – einer potenziell metastasierenden Form von Hautkrebs. Die Studie konzentriert sich auf eine Patientengruppe, bei der ein erhöhtes Progressionsrisiko besteht.

    VDA-1102 basiert auf einem Wirkmechanismus, der das abnormal überexpressierte Enzym Hexokinase-2 (HK2) von der Mitochondrienpore trennt. Ziel ist es, den normalen Zellstoffwechsel wiederherzustellen und selektiv den programmierten Zelltod in pathologischem Gewebe einzuleiten, während das umliegende gesunde Gewebe geschont wird.

    Es wird erwartet, dass die Daten dieser Phase-2b-Studie die weitere klinische Entwicklungsplanung unterstützen und das Design einer potenziellen Phase-3-Zulassungsstudie beeinflussen könnten, abhängig von den Studienergebnissen und regulatorischen Anforderungen.

    Dr. Max Herzberg, Chairman und Chief Executive Officer von Vidac Pharma, erklärte: Die Dosierung des ersten Patienten in unserer Phase-2b-Studie stellt einen wichtigen Meilenstein für Vidac dar. Diese Studie soll die Hochrisiko-AK-Population weiter charakterisieren und die Gestaltung der nachfolgenden klinischen Entwicklungsschritte unterstützen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Expertenteam von Centroderm unter der Leitung von Professor Dirschka, dessen Erfahrung in der dermatologischen Onkologie die Durchführung dieser Studie unterstützt.

    Vidac Pharma spricht zudem seiner Clinical Research Organization, der Forschungsdock CRO, seinen Dank für die professionelle regulatorische Koordination und die operative Unterstützung bei der Initiierung dieser Studie aus.

    Zukunftsgerichtete Aussagen

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu klinischen Entwicklungsplänen, Studienzielen, regulatorischen Pfaden und potenziellen künftigen Studien. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem klinische Studienergebnisse, die Patientenrekrutierung, regulatorische Überprüfungs- und Genehmigungsprozesse, Fragen des geistigen Eigentums, Finanzierungsbedarf und allgemeine Marktbedingungen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

    Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
    Vidac Pharma Holdings Plc Dr. Max Herzberg
    20-22 Wenlock Road
    London N1 7GU
    Vereinigtes Königreich
    www.vidacpharma.com
    Info@vidacpharma.com

    Über Vidac Pharma

    Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen (First-in-Class) Medikamenten für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt Therapiekandidaten, die darauf abzielen, das hyperglykolytische Tumormikromilieu zu modifizieren. Dabei wird die Überexpression und Fehllokalisierung des metabolischen Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen adressiert, um den Zellstoffwechsel zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das normale Gewebe in der Umgebung zu beeinträchtigen.

    Vidacs führender Wirkstoffkandidat, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien bei aktinischer Keratose (AK) und kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) Wirksamkeit gezeigt.

