Viele Rezepte, „Grünen Tipp“ und die „Plauderei aus der Küche“

Und noch vieles mehr vereint das neue Kochbuch „PIKANT & WÜRZIG Deutsch-Ungarische Familienrezepte“ aus dem Leseschau-Verlag!

„Guten Appetit“ oder „Jó étvágyat“

Gutes Essen ist ein tolles Lebensgefühl. Es macht glücklich und gesund, der Körper fühlt sich wohl. Dieses Buch möchte mit seinen Rezepten gern diese Emotionen verstärken. Aber dieses Kochbuch ist noch etwas anderes. Es ist Liebe und Leidenschaft. Hier kommt deutsche Kochliebe mit ungarischer Leidenschaft zusammen. Hier wird fast nur aus frischen Zutaten gekocht. Hinzu kommt, dass die Gerichte super einfach sind und auf der Basis „interessante Abwechslung“ zubereitet werden. So geht die Bandbreite von der einfachen Kümmelsuppe bis hin zur Auberginen-Pizza. Es wechseln sich typisch ungarische deftige Alltagsgerichte mit feinen pikanten deutschen Rezepten ab.

Dazu gibt es eine Menge wertvoller Tipps und Infos. So findet man tolle Anregungen beim „Grünen Tipp“ und erfährt so manches Wissenswertes und Vergnügliches bei „Plauderei aus der Küche“.

Und wem noch nie ein Brot gelungen ist, der findet hier das Rezept, bei dem es „garantiert“ gelingt.

Das Buch ist gut durchdacht. So stehen gleich am Anfang jedes Rezeptes die Zutaten mit dem jeweiligen Hinweis in was für einer Form es benötigt wird. Damit erspart man sich während des Kochens eine Menge Zeit, da alles vorher gut vorbereitet werden kann.

59 Rezepte laden ein von:

o Top-Diät-Gerichte für jeden Tag:

z.B.: Weißkohlsuppe Diät-Kraft-Paket, Brokkoli-Curry-Puten-Pfanne, Leichte Paprika-Creme-Suppe

o Rezepte „Typisch ungarisch“

z.B.: Gulaschsuppe (Gulyásleves), Echte Petersilienkartoffeln, Cremiges Pilzgulasch

o Rezepte „Deutsch pikant“:

z.B.: Zucchinitaler mit Kräuterquark, Feurige Tomaten-Fleischspieße, Die „Ich-liebe-Kürbis“-Pfanne

o Genuss für die ganze Familie

z.B.: Fruchtiges Ananas-Kassler, Hähnchen-Gemüse-Gericht, Hackbällchen-Eier-Pfanne

o 116 Seiten

o Farbig, mit vielen Bildern

o Hardover A5

Service:

o Wissenswertes

o Register A bis Z

o Der grüne Tipp

o Plauderei aus der Küche

o Bei Fragen zu den Rezepten: kochen@Leseschau.de

Hier geht es zum Buch:

https://www.leseschau.de/165

So macht leichten Kochen auch in schwierigen Zeiten Spaß!

