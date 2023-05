Vieles ist ohne Silber nicht möglich – auch Anleger mögen es

2022 war die Silbernachfrage sehr hoch, sie erreichte einen neuen Gesamtrekord weltweit.

Etwa die Hälfte des Silbers geht in die Industrie. Hier stieg der Bedarf im vergangenen Jahr um fünf Prozent. Silber kann viel, zum Beispiel Solarzellen optimieren. Heute findet Silizium Verwendung in den Solarzellen. Gearbeitet wird daran stattdessen Perowskit, ein Mineral zu verwenden. Denn es ist häufiger und kostengünstiger. Wird dann noch eine Silberschicht zusätzlich verwendet, dann kann die Effizienz verdreifacht werden. Denn die Silberschichten verstärken das Licht um das dreieinhalbfache. Auch im Medizinbereich wird Silber gern eingesetzt. Nun haben Forscher antimikrobielle Tücher entwickelt, in denen Silberionen eingearbeitet sind. Diese können mindestens 30-mal gewaschen werden, während ihre Funktion bestehen bleibt, nämlich 99,9 Prozent der gefährlichen Bakterien abzutöten.

Auch dieses Jahr sollte vor allem die Photovoltaiktechnik für einen starken Silberbedarf sorgen, sogar für ein weiteres Allzeithoch, während gleichzeitig ein Defizit beim Silber vorliegt. Weitere Bereiche, die für große Nachfrage verantwortlich sind, ist das 5G-Netz und auch der Schmucksektor. So konnten sich US-Schmuckeinzelhändler 2022 über eine Umsatzsteigerung von 52 Prozent freuen. Und so haben 61 Prozent der Einzelhändler ihren Bestand an Silberschmuck erhöht. Mit weiterem Umsatzwachstum wird gerechnet. Als bester elektronischer Leiter dient Silber auch in der Elektrotechnik, speziell in Schaltern, Relais oder Sicherungen im Fahrzeug. Es ist in der Autoindustrie unverzichtbar, zum Beispiel beim Autoglas. Nicht nur physisches Silber, auch die Silberunternehmen sollten Anleger nicht vergessen.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das Cordero-Silberprojekt in Mexiko, es ist eine der größten Silberlagerstätten der Erde.

MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – verfügt über hochgradige Liegenschaften in Nord- und Südamerika. Dabei ist die Juanicipio-Silbermine in Mexiko besonders beachtenswert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

