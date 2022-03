Vielfältige Systemintegration bei AVS Hybrid-Alarmanlagen möglich

Bei den Alarmanlagen CAPTURE und XTREAM von AVS handelt es sich um sogenannte Hybrid-Zentralen, d.h. sie können neben drahtgebundenen Komponenten auch Funk-Melder in einem System verwalten. Somit sind sie äußerst flexibel und v.a. für Neubauten und Sanierungen von mittleren bis großen Privat- und Gewerbeobjekte geeignet.

Neben der klassischen Alarmüberwachung von Haus oder Firmengebäude, sind die hybriden AVS Zentralen zusätzlich in der Lage, auch externe Systeme in die Alarmüberwachung zu integrieren. Beispielsweise:

* Scharf-Unscharf-Schaltung per klassischer Zwangsläufigkeit

* Integration eines Videoüberwachungssystems

* Anbindung an Videotürsprechanlagen

* Integration von Smart Home Modulen

Zwangsläufigkeit

Um die Wahrscheinlichkeit von Falschalarmen deutlich zu verringern, kann ein Mifare Außenleser installiert werden, mit dem beim Betreten und Verlassen des Gebäudes per Transponder die AVS Hybrid Alarmanlage scharf bzw. unscharf geschaltet werden kann. Man spricht hier von klassischer Zwangsläufigkeit. Ausführliche Informationen zu dem Thema sind hier zu finden: https://avs-alarmanlagen.com/zwangslaeufigkeit-klassisch

Videoüberwachung

Die Integrieren eines ganzen Videoüberwachungssystems in die Alarmüberwachung ist ebenfalls bei den Hybrid-Zentralen CAPTURE und XTREAM möglich. Sowohl für Privat- als auch Gewerbeobjekte gibt es eine Vielzahl an Kameratypen und Anschlussmöglichkeiten. Z.B. Bullet-, Dome-, Turret- oder PTZ-Kameras mit IP-, WLAN- oder Analog-Anschluss. Ebenso können Kameras mit Spezialfunktionen, wie Kennzeichen- und/oder Gesichtserkennung, integriert werden.

Video-Türsprechanlagen (Intercom)

Mit Hilfe eines Mifare Lesers können die AVS Hybrid Alarmanlagen CAPTURE und XTREAM auch an eine modulare Video-Türsprechanlage angebunden und das vorhandene Überwachungssystem noch sicherer gemacht werden.

Smart Home

Mit der myAVSdomotics Serie können eine Vielzahl an Smart Home Modulen sowohl an alle AVS Hybrid-, aber auch an die AVS Funk-Alarmzentralen, angebunden werden. Funktionen wie Fernsteuerung des Lichts, Öffnen und Schließen von Rollläden, Markisen, Garagen- und Hoftoren oder das Vorprorgrammieren der Raumtemperatur sind nur einige der zahlreichen smarten Möglichkeiten, die per App oder Sprachassitent steuerbar sind. Die AVS Alarmanlagen überwachen dabei das gesamte System und können dank entsprechender Melder frühzeitig warnen, wenn beispielsweise an einer Stelle im Haus Wasser ansteigt oder es zu einer Überspannung bei einem elektrischen Gerät kommt. Hier trennt das Modul dann automatisch das betroffene Gerät vom Stromnetz. Weitere Informationen zu Smart Home mit AVS können auf https://avs-alarmanlagen.com/produkte/myavsdomotics nachgelesen werden.

Am Beispiel der Hybrid-Alarmanlage XTREAM steht ein YouTube-Video zur Verfügung, in dem alle Funktionen und auch mögliche Systemintegrationen in gut 2 Minuten kompakt und anschaulich erklärt werden: https://www.youtube.com/watch?v=BaJIahvO5Aw

BKH Sicherheitstechnik ist seit vielen Jahren ein renommiertes Unternehmen im Bereich Sicherheitstechnik und offizieller Distributor des italienischen Herstellers AVS Electronics für Alarmanlagen in Deutschland, Österreich und dem deutschsprachigen Teil der Schweiz.

Das Sortiment von AVS Alarmanlagen umfasst u.a. zertifizierte, Smart Home fähige Funk- und Hybrid-Einbruchmeldeanlagen, Schutznebelsysteme, Melder für den Innen- und Außenbereich sowie professionellen Perimeterschutz. Außerdem umfasst das Portfolio das hocheffiziente Aerosolgerät SANY SAFE zur Raumluftdesinfektion – mit geprüfter Wirksamkeit auf Corona-Viren.

Ergänzend zur Alarmanlagen-Produktpalette bietet die BKH Sicherheitstechnik ein breites Sortiment zur Videoüberwachung sowie Videosprechanlagen an und – als zweiten Schwerpunkt – zertifizierte Komponenten aus der EN 54-Normreihe für Brandwarnanlagen nach DIN VDE V 0826-2 im Sonderbau. Durch die Auswahl von Funk-, Draht oder Hybridlösungen sind die BWA-Produkte von BKH äußerst flexibel und jederzeit modular erweiterbar.

