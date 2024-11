Vincent van Gogh-Motive im Leuchtrahmen und auf Leinwand

Die Brandenburger Manufaktur MARAMORE fertigt nicht nur Möbel aus Holz und Epoxid. Sie bietet auch Kunstwerke von Vincent van Gogh im Leuchtrahmen und auf Leinwand an.

Die schönsten Motive von Vincent van Gogh

Die Kunstwerke des niederländischen Malers Vincent van Gogh begeistern seit mehr als hundert Jahren Kunstliebhaber in aller Welt. Die besondere Faszination seiner Werke entsteht aus einer einmaligen Dynamik der Pinselführung, die seinen Gemälden eine besonders intensive Wirkung verleiht. Sein Pastell-ähnlicher Farbauftrag lässt sie darüber hinaus nahezu dreidimensional erscheinen. Zu den bedeutendsten Werken Vincent van Goghs gehören „Die Sternennacht“, die „Sternennacht über der Rhone“ sowie die „Meereslandschaft bei Les Saintes-Maries-de-la-Mer“. Die zwischen 1888 und 1889 entstandenen Meisterwerke zählen zu den prägendsten des Post-Impressionismus.

Strahlende Sternennacht im LED-Leuchtrahmen

Um die Schönheit der Werke von Vincent van Gogh zusätzlich hervorzuheben, bietet die Brandenburger Manufaktur MARAMORE eine Besonderheit an. Die Künstler aus Wandlitz bei Berlin setzen seine Gemälde in hochwertigen LED-Leuchtrahmen strahlend in Szene und kombinieren so Kunst mit Funktion. In großformatigen LED-Leuchtrahmen kommen seine Werke wie die „Sternennacht“ durch Hinterleuchtung perfekt zur Geltung und dienen gleichzeitig als angenehme Raumbeleuchtung.

Die LED-Leuchtrahmen werden in zwei verschiedenen Ausführungen und in den Größen DIN A1 und DIN A0 angeboten. Die Ausführung in Aluminium punktet mit geringem Gewicht und schmalem Rahmen. Der Acryl-Rahmen hingegen hinterleuchtet nicht nur das Motiv, sondern strahlt mit einer zusätzlichen Randbeleuchtung darüber hinaus. Dabei eignen sich gerade die größeren DIN A0-Formate je nach Raumgröße oft auch als einzige Lichtquelle.

Meisterwerke auf hochwertiger Leinwand

Wer es lieber traditionell mag, wird bei MARAMORE ebenfalls fündig. Die schönsten Motive von Vincent van Gogh sowie weiterer Alter Meister gibt es auch auf Leinwand mit 2 cm Keilrahmen in verschiedenen Größen. Hochwertige Druckverfahren garantieren ebenso die Strahlkraft der Gemälde.

Darüber hinaus erstellt MARAMORE auf Kundenwunsch auch Kunstwerke aus Fotos und druckt diese auf Backlightfolie für den LED-Leuchtrahmen oder auf Leinwand.

Weitere Informationen unter https://maramore.de/.

MARAMORE ist eine kleine Manufaktur aus Brandenburg, die sich auf die Erstellung von Bänken und Tischen aus Epoxid spezialisiert hat. Dabei legen die Künstler aus Wandlitz bei Berlin Wert auf Handarbeit und made in Germany.

Bei der Erstellung ihrer einzigartigen Kunstwerke kommen unterschiedliche Materialien wie Holz und Epoxidharz sowie verschiedene Gieß- und Gestaltungstechniken zum Einsatz, einschließlich impressionistischer Acryl-Malerei. Feinste Farbpigmente verleihen den maritimen Bänken und Tischen eine einmalige Brillanz und Tiefe.

Darüber hinaus setzt MARAMORE auch Meisterwerke sowie individuelle Kunstwerke oder Fotos in ein ganz besonderes Licht. Auf Backlightfolie gedruckt im eleganten LED-Leuchtrahmen, gelingt eine perfekte Kombination aus Kunst und Beleuchtung.

Auf Wunsch verwandeln die Künstler von MARAMORE auch individuelle Vorlagen, z.B. eigene Fotos, in einzigartige Kunstwerke. Hier reicht die künstlerische Palette von der Erstellung hochwertiger Motive im Stile Vincent van Goghs inklusive Druck auf allen üblichen Medien und in allen möglichen Formaten bis hin zu Bänken und Tischen sowie handgefertigten Ölgemälden aus einer Vorlage als Auftragsarbeit.

