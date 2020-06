ViraxClear erhält PFDA-Zulassung für den Vertrieb von ViraxClear-Schnelltestkits auf den Philippinen

25. Juni 2020, Vancouver (British Columbia). Global Care Capital Corp. (CSE: HLTH, Frankfurt: L6V1) (das Unternehmen oder Global Care), eine globale Investmentgesellschaft, die sich in der Frühphase von Investitionsmöglichkeiten in private und börsennotierte Unternehmen engagiert, freut sich, in Bezugnahme auf die Pressemeldung vom 19. Mai 2020 bekannt zu geben, dass ihr Portfoliounternehmen ViraxClear über das Joint Venture Shanghai Biotechnology Devices Ltd. (SBD) von der philippinischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde (die PFDA) seine Zulassungsurkunde für den Vertrieb von Schnelltestkits für den Nachweis von COVID-19-Antikörpern (die Testkits) auf dem philippinischen Markt erhalten hat. Der Vertrag für den Vertrieb von bis zu 1 Million Testkits auf den Philippinen hat einen Wert von bis zu 7,5 Millionen Dollar.

Vertrag über den Vertrieb von Testkits auf den Philippinen

Nach der PFDA-Zulassung ist Novarad Asia Pacific Company (Novarad), ein philippinisches Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte, nun der exklusive Partner von ViraxClear für den Vertrieb der ViraxClear-Testkits auf den Philippinen. Der Vertrag hat einen Gesamtwert von bis zu 7,5 Millionen Dollar über eine Laufzeit von einem Jahr.

Alex Somjen, CEO von Global Care, meint dazu: Dieser Vertriebsvertrag ist der erste von vielen ähnlichen Vereinbarungen, die ViraxClear derzeit für andere strategische Vertriebspartnerschaften abschließt. Daran hat ViraxClear in den letzten Monaten gearbeitet. Die Philippinen sind eine wichtige Volkswirtschaft in Südostasien und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Novarad. Diese Firma ist sehr gut aufgestellt, um die ViraxClear-Produkte an die über 100 Millionen Einwohner der Philippinen zu vermarkten.

PFDA-Zulassung

Testkits müssen nach Vorgabe der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der Philippinen (PFDA) zuerst in die Liste der von der PFDA zugelassenen Produkte aufgenommen werden, bevor sie den Zoll für den Verkauf in diesem Land passieren dürfen. Die ViraxClear-Tests haben die Zulassung in Zusammenarbeit mit Hangzhou Clongene Biotech Ltd, dem Herstellungspartner von ViraxClear für die Philippinen, erhalten.

Hangzhou Clongene Biotech Ltd (Clongene) ist ein High-Tech-Unternehmen, das auf biologische Rohstoffe und In-vitro-Diagnostikprodukte spezialisiert ist. Clongene wurde 2004 gegründet und verfügt über hochmoderne gemäß ISO 13485:2106 zertifizierte und China GMP-konforme Forschungs- und Entwicklungs- sowie Herstellungseinrichtungen mit einer Grundfläche von 19.000 Quadratmetern in Hangzhou (China). Die Produkte von Clongene haben die CE-Zertifikate, die FSC-Zertifikate und die Zulassungen der US-FDA gemäß 510 (k) erhalten. Die Produktlinien beinhalten Rohstoffe, Antikörper, Antigene, Enzyme, Immundiagnostik-Produkte, Fluoreszenz-Immunoassay-(FIA) -Produkte und Molekulardiagnostik-PCR-Produkte.

Über ViraxClear

ViraxClear richtet sein Hauptaugenmerk auf die Kommerzialisierung neuartiger Produkte, die einen erheblichen Bedarf im Gesundheitswesen decken, wobei insbesondere das neuartige Coronavirus (COVID-19) im Fokus steht. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Vermarktung des ViraxClear Rapid IgM-IgG Combined Antibody Test. Der ViraxClear Rapid IgM-IgG Combined Antibody Test für COVID-19 ist ein Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von Früh- und Spätmarker-IgG/IgM-Antikörpern.

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil angemessen widerspiegeln.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Anhand von Wörtern wie rechnen mit, fortsetzen, schätzen, erwarten, könnten, werden, würden, prognostizieren, sollen, glauben und ähnlichen Ausdrücken sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen basieren, nach Ansicht des Unternehmens vernünftig sind, sollte kein vorbehaltloses Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da das Unternehmen nicht gewährleisten kann, dass sie sich als wahrheitsgemäß erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten behaftet. Diese Aussagen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken, einschließlich der verschiedenen Risikofaktoren, die in den unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com veröffentlichten Unterlagen angeführt sind, wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

