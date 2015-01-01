Virtual Office im FOUR Frankfurt: Geschäftsadresse, Firmensitz und professionelle Präsenz

Ein Virtual Office in Frankfurt verbindet professionelle Präsenz mit maximaler Flexibilität. COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt bietet Geschäftsadresse, Service und Räume nach Bedarf.

Die Art, wie Unternehmen Standorte nutzen, verändert sich grundlegend. Noch vor wenigen Jahren war ein eigener Bürostandort für viele Firmen ein selbstverständliches Zeichen wirtschaftlicher Präsenz. Heute arbeiten Teams verteilter, Geschäftsmodelle sind digitaler, Märkte internationaler und Büroflächen werden genauer auf ihren tatsächlichen Nutzen geprüft. Gleichzeitig bleibt professionelle Sichtbarkeit wichtig. Unternehmen benötigen eine verlässliche Geschäftsadresse, strukturierte Erreichbarkeit und bei Bedarf Räume für persönliche Termine.

In diesem Spannungsfeld gewinnt das Virtual Office an Bedeutung. Ein virtuelles Büro ermöglicht es Unternehmen, an einem Standort präsent zu sein, ohne dauerhaft eigene Fläche anzumieten. Besonders in Frankfurt ist dieses Modell relevant. Die Stadt ist Finanzplatz, Verkehrsknotenpunkt, Messestandort und Sitz zahlreicher Unternehmen aus Beratung, Recht, Immobilien, Technologie und internationalen Dienstleistungen. Wer hier eine Geschäftsadresse nutzt, verortet sein Unternehmen in einem wirtschaftlich bedeutenden Umfeld.

COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt befindet sich in der 45. Etage am Goetheplatz und bietet Unternehmen eine Geschäftsadresse sowie Virtual-Office-Lösungen in zentraler Innenstadtlage. Damit entsteht eine Verbindung aus formaler Unternehmenspräsenz, professionellem Service und real nutzbarer Infrastruktur. Unternehmen können eine Adresse führen, Post und Anrufe bearbeiten lassen und bei Bedarf Räume für Besprechungen oder Kundentermine nutzen.

Mit der Lage in der 45. Etage gehört COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt zum höchsten Business Center Europas. Für Unternehmen, die ein Virtual Office, eine Geschäftsadresse oder einen Firmensitz nutzen, ist diese Besonderheit mehr als ein architektonischer Hinweis. Sie zeigt, dass flexible Unternehmenspräsenz nicht provisorisch wirken muss. Auch ohne dauerhaft eigene Bürofläche kann ein Unternehmen an einem Standort auftreten, der real, professionell und sichtbar ist.

Das macht ein Virtual Office im FOUR Frankfurt besonders: Die Geschäftsadresse ist nicht losgelöst von einem tatsächlichen Arbeitsumfeld, sondern mit einem Business Center verbunden, das bei Bedarf genutzt werden kann. Kunden oder Geschäftspartner erleben dadurch nicht nur eine Anschrift, sondern einen Ort. Die 45. Etage, der Blick über Frankfurt und die zentrale Lage am Goetheplatz schaffen einen Rahmen, der Vertrauen, Orientierung und Wertigkeit vermittelt.

Weitere Informationen zu virtuellen Büros in Frankfurt finden sich unter: Virtual Office Frankfurt bei COLLECTION Business Center.

Was ein Virtual Office heute leisten muss

Ein Virtual Office wird häufig als einfache Geschäftsadresse verstanden. Tatsächlich geht es um mehr. Ein professionelles virtuelles Büro bündelt mehrere Funktionen: Adresse, Postannahme, gegebenenfalls Telefonservice, Empfangsstruktur, Firmenschild und die Möglichkeit, bei Bedarf physische Räume zu nutzen. Dadurch entsteht eine Präsenz, die über eine reine Anschrift hinausgeht.

Im höchsten Business Center Europas erhält dieses Modell eine zusätzliche Bedeutung. Ein virtuelles Büro muss heute nicht nur Post annehmen oder eine Adresse bereitstellen. Es muss Unternehmen ermöglichen, professionell sichtbar zu sein und zugleich flexibel zu bleiben. COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt verbindet diese Anforderungen mit einem Standort, der bei Bedarf reale Kundenerlebnisse ermöglicht: vom persönlichen Termin über das zubuchbare Büro bis zum Meetingraum mit Blick über die Stadt.

Für Unternehmen ist diese Kombination wichtig, weil geschäftliche Kommunikation verschiedene Ebenen hat. Kunden möchten wissen, wo ein Unternehmen erreichbar ist. Behörden und Register benötigen klare Angaben. Geschäftspartner achten auf Verlässlichkeit. Bewerber, Investoren oder Mandanten nehmen die Außenwirkung eines Standorts wahr. Eine Geschäftsadresse erfüllt daher nicht nur formale Zwecke, sondern trägt zur Wahrnehmung eines Unternehmens bei.

„Ein virtuelles Büro ist heute ein Organisationsmodell, nicht nur ein Adressprodukt. Unternehmen wollen flexibel arbeiten, aber dennoch professionell erreichbar und eindeutig verortbar bleiben“, sagt Dr. Andre Helf, CEO der COLLECTION Business Centers Gruppe. „Gerade für moderne, mobile und internationale Geschäftsmodelle ist diese Verbindung aus Flexibilität und Präsenz entscheidend.“

Frankfurt als Standort für Geschäftsadressen

Frankfurt hat als Geschäftsstandort eine besondere Bedeutung. Die Stadt verbindet internationale Erreichbarkeit mit wirtschaftlicher Dichte. Der Flughafen, der Hauptbahnhof, das Finanzumfeld, die Messe und die Nähe zu zahlreichen Unternehmenszentralen machen Frankfurt zu einem Ort, an dem geschäftliche Netzwerke zusammenlaufen.

Eine Geschäftsadresse in Frankfurt kann daher für unterschiedliche Unternehmen relevant sein. Gründer nutzen sie, um von Beginn an professionell aufzutreten. Internationale Firmen nutzen sie, um eine lokale Präsenz in Deutschland aufzubauen. Beratungen und Dienstleister nutzen sie, wenn sie regelmäßig in Frankfurt tätig sind, aber keine dauerhafte Bürofläche benötigen. Projektgesellschaften oder Beteiligungen können eine Adresse für klar abgegrenzte unternehmerische Zwecke einsetzen.

Der Goetheplatz bietet hierbei eine zentrale Verortung. Er liegt in der Frankfurter Innenstadt und ist gut erreichbar. Für Unternehmen, die eine Geschäftsadresse nicht nur formal, sondern auch kommunikativ nutzen möchten, ist die Lage ein wichtiger Faktor. Die Adresse soll auffindbar sein, professionell wirken und bei Bedarf als realer Treffpunkt dienen können.

Firmensitz ohne klassische Flächenbindung

Der Begriff Firmensitz klingt zunächst nach einem physischen Büro. In der Praxis ist der Bedarf jedoch oft differenzierter. Unternehmen benötigen nicht immer täglich genutzte Arbeitsplätze, aber sie brauchen eine verlässliche Anschrift, Postbearbeitung, Erreichbarkeit und manchmal Räume für persönliche Gespräche. Ein Virtual Office kann diese Anforderungen abbilden.

Das ist besonders für Unternehmen relevant, die wachsen oder sich neu in einem Markt positionieren. Ein klassisches Büro verursacht langfristige Verpflichtungen, Ausbauaufwand, Nebenkosten und organisatorische Aufgaben. Ein virtuelles Büro ermöglicht dagegen eine schlankere Struktur. Unternehmen können präsent sein und bei Bedarf zusätzliche Leistungen nutzen, ohne sofort dauerhaft Fläche zu binden.

Bei COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt können Unternehmen eine Geschäftsadresse mit ergänzenden Services verbinden. Je nach Bedarf können Post und Pakete entgegengenommen und weitergeleitet werden. Zusätzlich können Telefonservice, Firmenschild sowie Räume für Meetings oder Tagesnutzung hinzukommen. Der Firmensitz wird dadurch als flexible Infrastruktur verstanden.

Mehr Informationen zum Firmensitz in Frankfurt finden sich unter: Firmensitz bei COLLECTION Business Center in Frankfurt

Die 45. Etage als realer Hintergrund einer virtuellen Lösung

Der Begriff „virtuell“ darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein professionelles Virtual Office einen realen Standort benötigt. Die Qualität dieses Standorts beeinflusst die Wirkung des Angebots. Eine Geschäftsadresse ist glaubwürdiger, wenn hinter ihr ein tatsächlicher Ort mit Empfang, Service und nutzbaren Räumen steht.

Der Blick aus der 45. Etage ist dabei ein wesentlicher Teil der Standortwirkung. Wer dort einen Kunden empfängt oder für einen Arbeitstag ein Büro nutzt, erlebt Frankfurt aus einer Perspektive, die in einem normalen Business Center selten möglich ist. Die Stadt wird sichtbar, aber der unmittelbare Trubel bleibt auf Abstand. Dadurch entsteht eine Atmosphäre, die Konzentration, Professionalität und einen gewissen Perspektivwechsel unterstützt.

Gerade für ein Virtual Office ist dieser reale Hintergrund wichtig. Die Adresse wird dadurch glaubwürdiger und greifbarer. Unternehmen können nach außen flexibel auftreten, ohne dass der Standort beliebig wirkt. COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt macht aus einer Geschäftsadresse einen Anlaufpunkt, der bei Bedarf erlebbar wird. Genau darin liegt der Unterschied zu vielen gewöhnlichen Virtual-Office-Lösungen: Die formale Adresse ist mit einem besonderen Ort verbunden.

COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt befindet sich in der 45. Etage. Diese Lage macht den Standort ungewöhnlich und für Frankfurt sichtbar. Unternehmen, die dort eine Geschäftsadresse nutzen, verbinden ihre formale Präsenz mit einem realen Business Center in einem markanten Gebäude am Goetheplatz. Bei Bedarf können Kunden oder Geschäftspartner vor Ort empfangen werden.

Diese Möglichkeit ist entscheidend. Ein virtuelles Büro wird besonders dann belastbar, wenn es nicht bei der Adresse endet. Wer Räume für Gespräche, Präsentationen oder kurzfristige Arbeitstage hinzubuchen kann, erhält eine flexible Struktur. So entsteht eine Brücke zwischen mobiler Arbeit und physischer Präsenz.

Postservice als Grundlage geordneter Kommunikation

Ein wichtiger Bestandteil eines Virtual Office ist die Postbearbeitung. Unternehmen, die nicht täglich vor Ort sind, benötigen dennoch einen verlässlichen Prozess für Briefe, Dokumente und Pakete. Eine professionelle Postannahme stellt sicher, dass Geschäftspost nicht an privaten Adressen landet oder unstrukturiert bearbeitet wird.

Gerade bei wachsenden Unternehmen ist dieser Punkt wichtig. Wer Kunden, Lieferanten, Behörden und Geschäftspartnern eine einheitliche Geschäftsadresse nennt, schafft klare Kommunikationswege. Post kann gesammelt, weitergeleitet oder nach vereinbarten Abläufen behandelt werden. Das reduziert organisatorischen Aufwand und erhöht die Verlässlichkeit.

Auch für internationale Unternehmen ist dieser Service relevant. Eine lokale Geschäftsadresse in Frankfurt mit Postservice erleichtert den Markteintritt und schafft einen klaren Anlaufpunkt. Gleichzeitig muss nicht sofort ein eigenes Team vor Ort aufgebaut werden.

Telefonservice und persönliche Erreichbarkeit

Neben der Post spielt telefonische Erreichbarkeit eine wichtige Rolle. Viele Unternehmen möchten professionell erreichbar sein, können oder wollen aber keine eigene Telefonzentrale einrichten. Ein Telefonservice im Rahmen eines Virtual Office kann hier unterstützen. Anrufe werden im Namen des Unternehmens entgegengenommen und nach Wunsch weitergeleitet oder dokumentiert.

Das ist besonders für kleine Teams, Selbstständige, Beratungen oder Unternehmen mit hoher Reisetätigkeit hilfreich. Wer häufig in Terminen ist, möchte dennoch vermeiden, dass Kunden ausschließlich auf Mailboxen oder private Mobilnummern angewiesen sind. Ein professioneller Telefonservice kann die Außenwirkung verbessern und interne Abläufe entlasten.

Dabei geht es nicht um Größe, sondern um Verlässlichkeit. Auch kleine Unternehmen können professionell auftreten, wenn Anrufe strukturiert angenommen und Informationen zuverlässig weitergegeben werden. Ein Virtual Office macht solche Services skalierbar.

Für welche Unternehmen ein virtuelles Büro sinnvoll ist

Ein virtuelles Büro eignet sich besonders für Unternehmen, die Präsenz benötigen, aber keine dauerhafte Fläche. Dazu zählen Start-ups, Gründer, Beratungsunternehmen, digitale Dienstleister, internationale Gesellschaften, Projektgesellschaften, Beteiligungsstrukturen, Immobilienunternehmen oder Unternehmen mit hybriden Teams.

Auch etablierte Unternehmen können ein Virtual Office strategisch einsetzen. Eine Gesellschaft kann beispielsweise in Frankfurt eine Adresse führen, ohne dort sofort eine große Niederlassung aufzubauen. Ein Beratungsunternehmen kann Kunden in Frankfurt betreuen, ohne ein festes Büro anzumieten. Eine internationale Firma kann einen ersten Marktzugang schaffen, bevor weitere Strukturen entstehen.

Wichtig ist, das passende Modell zu wählen. Eine reine Geschäftsadresse kann genügen, wenn vor allem formale Präsenz gefragt ist. Ein umfassenderes Virtual Office ist sinnvoll, wenn Postservice, Telefonservice und persönliche Erreichbarkeit hinzukommen sollen. Wenn regelmäßig Kundentermine stattfinden, sind zusätzlich buchbare Meetingräume oder Tagesbüros relevant.

Virtuelles Büro und reale Meetingmöglichkeiten

Ein wesentlicher Vorteil professioneller Virtual-Office-Modelle liegt in der Verbindung mit realen Räumen. Unternehmen können eine Geschäftsadresse nutzen und bei Bedarf Besprechungsräume, Konferenzräume oder Tagesbüros buchen. Dadurch bleibt die Struktur flexibel, ohne auf persönliche Begegnungen verzichten zu müssen.

Das ist besonders in Frankfurt wichtig. Viele Geschäftstermine finden nicht regelmäßig, sondern anlassbezogen statt. Ein Unternehmen benötigt vielleicht nur wenige Male im Monat oder Quartal einen Raum für Kunden, Investoren oder interne Abstimmungen. Eigene Bürofläche wäre dafür oft unwirtschaftlich. Ein Virtual Office mit zubuchbaren Räumen ermöglicht dagegen eine bedarfsgerechte Nutzung.

COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt verbindet diese Optionen an einem Standort. Unternehmen können virtuell präsent sein und bei Bedarf real auftreten. Diese Kombination entspricht der heutigen Arbeitswelt, in der digitale, mobile und physische Elemente ineinandergreifen.

Warum Kunden ein Virtual Office im höchsten Business Center Europas wählen

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für ein Virtual Office in einem hochwertigen Business Center, weil sie Präsenz anders verstehen als früher. Es geht nicht mehr zwingend darum, täglich eigene Büroflächen zu nutzen. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen professionell erreichbar ist, eine glaubwürdige Geschäftsadresse führt und bei Bedarf Räume nutzen kann, die zum eigenen Anspruch passen. COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt verbindet diese Punkte an einem Standort, der durch seine Lage in der 45. Etage eine besondere Wahrnehmung schafft.

Im Vergleich zu einem normalen Business Center entsteht hier ein stärkeres Kundenerlebnis. Wer einen Geschäftspartner am Goetheplatz empfängt, die 45. Etage erreicht und Frankfurt von oben sieht, erlebt eine andere Form von Unternehmenspräsenz. Der Standort signalisiert nicht Größe um jeden Preis, sondern Sorgfalt bei der Wahl des geschäftlichen Rahmens. Für Gründer, Beratungen, internationale Unternehmen oder Projektgesellschaften kann diese Wirkung relevant sein, weil sie Professionalität vermittelt, ohne starre Büroflächen vorauszusetzen.

Das Virtual Office im höchsten Business Center Europas verbindet damit zwei Ebenen: die formale Ebene der Geschäftsadresse und die emotionale Ebene des realen Eindrucks. Auf dem Papier steht eine klare Frankfurter Adresse. Vor Ort entsteht ein Bild von Modernität, Verlässlichkeit und Perspektive. Gerade diese Verbindung macht COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt für Unternehmen interessant, die flexibel bleiben möchten, aber bei Kunden und Geschäftspartnern nicht beliebig wirken wollen.

Geschäftsadresse und Vertrauen

Vertrauen entsteht nicht nur durch Produkte, Leistungen oder Referenzen. Auch die Art, wie ein Unternehmen erreichbar ist, spielt eine Rolle. Eine klare Geschäftsadresse kann Seriosität vermitteln. Sie zeigt, dass ein Unternehmen strukturiert organisiert ist und über einen nachvollziehbaren Standort verfügt.

Gerade bei neuen Unternehmen, internationalen Markteintritten oder beratungsintensiven Dienstleistungen kann dies relevant sein. Kunden möchten wissen, mit wem sie es zu tun haben. Geschäftspartner achten auf Professionalität. Investoren oder Mandanten prüfen oft nicht nur Inhalte, sondern auch Rahmenbedingungen.

Eine Geschäftsadresse im FOUR Frankfurt kann Teil dieser Wahrnehmung sein. Entscheidend bleibt jedoch, dass die Adresse mit funktionierenden Services hinterlegt ist. Postannahme, Telefonservice, Empfang und buchbare Räume sorgen dafür, dass die Geschäftsadresse nicht nur auf dem Papier besteht, sondern im Alltag nutzbar ist.

Im höchsten Business Center Europas gewinnt dieser Vertrauensfaktor zusätzliche Tiefe. Die Geschäftsadresse steht nicht für eine anonyme Postlösung, sondern für einen Standort, der sichtbar, erreichbar und bei Bedarf nutzbar ist. Wenn Kunden oder Geschäftspartner erleben, dass hinter dem Firmensitz ein professionelles Umfeld in der 45. Etage steht, kann dies die Wahrnehmung eines Unternehmens positiv prägen.

Rechtliche Aspekte nicht ausblenden

Bei der Nutzung eines Virtual Office sollten Unternehmen sorgfältig prüfen, welche rechtlichen, steuerlichen und organisatorischen Anforderungen gelten. Je nach Gesellschaftsform und Nutzung kann es Unterschiede geben. Eine Geschäftsadresse, ein Firmensitz, eine Niederlassung und eine reine Postadresse sind nicht automatisch dasselbe.

Unternehmen sollten deshalb vorab klären, welche Anforderungen für ihre konkrete Situation relevant sind. Das betrifft etwa Eintragungen, Erreichbarkeit, Postannahme, behördliche Kommunikation oder die Nutzung der Adresse in offiziellen Dokumenten. Ein professionelles Business Center kann praktische Informationen liefern, ersetzt aber keine individuelle Rechts- oder Steuerberatung.

Diese sorgfältige Prüfung ist kein Hindernis, sondern Teil einer professionellen Standortentscheidung. Wer ein virtuelles Büro bewusst auswählt, kann es stabil in seine Unternehmensstruktur integrieren.

Wirtschaftliche Vorteile flexibler Präsenz

Ein Virtual Office kann wirtschaftlich attraktiv sein, weil es feste Kosten reduziert und dennoch professionelle Präsenz ermöglicht. Unternehmen zahlen nicht für dauerhaft ungenutzte Arbeitsplätze, sondern für Services, die sie tatsächlich benötigen. Gerade in Zeiten veränderter Arbeitsmodelle ist diese Planbarkeit wichtig.

Gleichzeitig erlaubt ein virtuelles Büro Wachstum. Wenn der Bedarf steigt, können zusätzliche Leistungen hinzukommen. Wenn ein Unternehmen häufiger Termine in Frankfurt wahrnimmt, lassen sich Räume buchen. Wenn mehr Erreichbarkeit erforderlich wird, kann Telefonservice relevant werden. Wenn später ein eigenes Büro benötigt wird, kann aus der virtuellen Präsenz eine physische Nutzung entstehen.

„Die Stärke eines Virtual Office liegt in seiner Skalierbarkeit. Unternehmen können mit einer Geschäftsadresse beginnen und weitere Leistungen ergänzen, wenn sich ihr Bedarf verändert“, sagt Dr. Andre Helf, CEO der COLLECTION Business Centers Gruppe. „Das passt zu einer Wirtschaft, in der Unternehmen flexibel bleiben müssen, ohne unprofessionell zu wirken.“

Frankfurt als flexible Unternehmensbasis

Frankfurt bleibt für viele Unternehmen ein logischer Standort. Die Stadt bietet internationale Anbindung, wirtschaftliche Dichte und hohe Sichtbarkeit. Ein Virtual Office in Frankfurt kann daher ein Baustein sein, um in einem relevanten Markt präsent zu sein, ohne sofort eine umfangreiche Standortstruktur aufzubauen.

Der Blick aus der 45. Etage unterstützt diese Wirkung. Er macht Frankfurt nicht nur als Adresse, sondern als Wirtschaftsstandort erfahrbar. Für Unternehmen, die ein Virtual Office nutzen, entsteht dadurch eine besondere Balance: Sie bleiben flexibel, können aber bei Bedarf in einem Umfeld auftreten, das Eindruck hinterlässt und zugleich professionell funktioniert. Diese Kombination unterscheidet COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt von normalen Geschäftsadressen und macht den Standort zu einer realen Basis für moderne Unternehmenspräsenz.

Der Goetheplatz und FOUR Frankfurt geben dieser Präsenz eine konkrete Adresse. Die 45. Etage unterstreicht die besondere räumliche Qualität, ohne dass Unternehmen täglich vor Ort arbeiten müssen. Genau darin liegt der Charakter moderner Virtual-Office-Lösungen: Sie trennen dauerhafte Flächennutzung von professioneller Präsenz, verbinden beides aber bei Bedarf wieder.

Fazit: Virtual Office als zeitgemäßer Firmensitz

Das Virtual Office ist Ausdruck einer veränderten Arbeits- und Standortlogik. Unternehmen benötigen nicht immer feste Büroflächen, aber sie brauchen verlässliche Adressen, professionelle Kommunikation und flexible Möglichkeiten für persönliche Begegnungen. Eine Geschäftsadresse in Frankfurt kann dabei weit mehr sein als eine formale Angabe. Sie kann Teil der Unternehmensstruktur, der Außenwirkung und der Wachstumsstrategie werden.

COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt zeigt, wie ein virtuelles Büro in zentraler Innenstadtlage funktionieren kann. Geschäftsadresse, Firmensitz, Postservice, Telefonservice und zubuchbare Räume werden zu einem modularen Angebot verbunden. Die 45. Etage am Goetheplatz gibt dieser Lösung einen realen, sichtbaren Rahmen.

Als höchstes Business Center Europas gibt COLLECTION Business Center im FOUR Frankfurt dem Virtual Office eine besondere Qualität. Die Geschäftsadresse wird durch die 45. Etage nicht nur formal verortet, sondern räumlich aufgeladen: mit Weitblick, realer Infrastruktur und der Möglichkeit, Kundentermine oder Arbeitstage vor Ort durchzuführen. Das Kundenerlebnis entsteht aus dieser Verbindung von virtueller Flexibilität und physischer Präsenz.

Für Unternehmen, die in Frankfurt präsent sein möchten, ohne dauerhaft klassische Büroflächen zu nutzen, entsteht dadurch eine flexible Alternative. Ein Virtual Office ermöglicht professionelle Erreichbarkeit, klare Verortung und wirtschaftliche Beweglichkeit. Damit wird das virtuelle Büro nicht zur Notlösung, sondern zu einem zeitgemäßen Instrument moderner Unternehmensführung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

COLLECTION Business Centers GmbH

Herr Andre Helf

Dreischeibenhaus 1

40211 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +491707654801

web ..: https://www.ubc-collection.com

email : a.helf@ubc-collection.com

COLLECTION Business Centers bietet flexible Büro- und Arbeitslösungen in zentralen Top-Lagen. Zum Angebot zählen voll ausgestattete Büros, Coworking-Spaces, Meetingräume und Virtual Offices mit repräsentativen Geschäftsadressen. Das Unternehmen richtet sich an Firmen, die Wert auf Flexibilität, professionelle Infrastruktur und eine hochwertige Außenwirkung legen.

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