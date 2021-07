Virtuelle „Lightcycle Rohstoffwochen“ bei den Ostbayerischen MINT-Tagen

Digitaler Auftakt 2021 ist ein spannender Workshop am Samstag, 3. Juli auf der virtuellen Mitmachmesse Ostbayerische MINT-Tage der MINT-Region Niederbayern und der Technischen Hochschule Deggendorf.

2021 Leinen los – und klar zur Rohstoffwende – Auswirkungen unseres Konsumverhaltens virtuell global betrachtet: Von 12. bis 16. Juli haben Niederbayerns weiterführende Schulen dann die Gelegenheit, die Umweltbildungsinitiative im Präsenzunterricht zu erleben. Faszinierende Livesatellitenbilder machen im Vergleich mit Archivaufnahmen und Grafiken die globalen ökologischen und sozialen Folgen von Rohstoffabbau, -transport, -verarbeitung, -nutzung und -entsorgung sichtbar. Im Dialog mit den Naturwissenschaftlern erleben und erarbeiten sich die Schüler*innen den Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und den Folgen des wachsenden Hungers nach Rohstoffen. Gemeinsam entwickeln sie mit den Umweltpädagogen Handlungsoptionen, wie sie aktiv im privaten und schulischen Umfeld ihren sozialen und ökologischen Fußabdruck verringern können.

Am Samstagvormittag geht es in Deggendorf um den Zusammenhang zwischen unserem Verhalten als Verbraucher*innen und der Klimakrise. In einem intensiven Workshop, der „Germanwatch Rohstoffexpedition“, einem von drei aufeinander abgestimmten Lern-Bausteinen der Umweltbildungsinitiative „Lightcycle Rohstoffwochen“, gehen die Teilnehmer*innen mit einem erfahrenen Umweltpädagogen auf eine spannende weltweite Spurensuche nach Rohstoffen. Faszinierende Livesatellitenbilder machen im Vergleich mit Archivaufnahmen und Grafiken die globalen ökologischen und sozialen Folgen von Rohstoffabbau, -transport, -verarbeitung, -nutzung und -entsorgung sichtbar.

Im Dialog mit den Naturwissenschaftlern erleben und erarbeiten sich die Teilnehmer*innen den Zusammenhang zwischen unserem Lebensstil und den Folgen des wachsenden Hungers nach Rohstoffen. Gemeinsam erarbeiten sie Handlungsoptionen, wie sie aktiv im privaten und schulischen Umfeld ihren sozialen und ökologischen Fußabdruck verringern können. Aktive und interaktive Diskussionsbeiträge sind willkommen.

Anmeldung zum Workshop unter: www.th-deg.de/minttage

Hintergrundinformationen zu den Lightcycle Rohstoffwochen unter: www.lightcycle.de/verbraucher/rohstoffwochen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Lightcycle Retourlogistik und Service GmbH

Frau Pauline Beier

Elsenheimerstr. 55a

80687 München

Deutschland

fon ..: Tel.: +49 (0)30 61 002117

web ..: https://www.lightcycle.de

email : redaktionsbuero@lightcycle.de

Über Lightcycle

Lightcycle ist ein nicht gewinnorientiertes Gemeinschaftsunternehmen führender Lichthersteller und organisiert bundesweit die Rücknahme ausgedienter Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen sowie Leuchten und bietet Services zur Erfüllung des Elektroaltgerätegesetzes (ElektroG) an. Lightcycle ist als beauftragter Dritter berechtigt, ausgediente Lampen und Leuchten zurückzunehmen. Kleine Mengen an Altlampen gehören in Sammelboxen im Handel oder auf den Wertstoffhof. Größere Mengen ab 20 Stück können an den Lightcycle Großmengensammelstellen abgegeben werden. Bei Sanierungsprojekten bietet Lightcycle eine Containergestellung und Direktabholung zur fachgerechten Entsorgung an. Lightcycle führt die gesammelten Lampen und Leuchten einem fachgerechten und gesetzeskonformen Recycling zu, wodurch die Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe sichergestellt wird. Mehr Informationen finden Sie unter www.lightcycle.de, die nächstgelegene Großmengen- und Kleinmengen-Sammelstelle unter www.sammelstellensuche.de.



