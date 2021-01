Vision Kilimanjaro – Sieben Wochen unterwegs in Kenia und Tansania

Burghard Zacharias will den Lesern mit „Vision Kilimanjaro“ dabei helfen beim Besteigen des Kilimandscharo seine eigenen Fehler zu vermeiden und besser vorbereitet zu sein.

Burghard Zacharias ist ein recht normaler Menschen und trifft eines Tages die Entscheidung, das er den den Kilimandscharo besteigen will. Doch die Urlaubsreise, die eigentlich nur drei Wochen andauern sollte, verwandelte sich durch viele vom Autor gemachten Fehler in eine sieben Woche lange „Erlebnis Ostafrika“-Reise. Natürlich weiß man es hinterher immer besser – und aus diesem Grund verfasste der Autor dieses Buch. Der Hauptwert von diesem Buch besteht darin, die Leser bei ihrer eigenen Reiseplanung und Durchführung vorausschauend zu unterstützen, damit sie nicht erst aus Schaden klug werden und nicht, wie der Autor, erst während ihrer Reise feststellen müssen, dass sie bei der Planung etwas Wichtiges vergessen haben. En passant zeigt der Autor den Lesern zudem mögliche finanzielle Spareffekte auf. Das alles ist in Tagebuchform spannend unterhaltsam geschrieben.

Insofern versteht sich „Vision Kilimanjaro“ von Burghard Zacharias als maßgeschneiderte Ergänzung handelsüblicher Reiseführer für Kenia und Tansania, sozusagen der Punkt auf dem „i“. Im Buch finden die Leser auch hilfreiche Verhaltensregeln für Situationen, die in „normalen“ Reiseführern aus unterschiedlichen Gründen umgangen werden. Schmunzeln beim Lesen über die oft praktizierte und im Buch gnadenlos gelistete Blauäugigkeit des Autors ist gewollt erlaubt. Die Bücher „Ostafrika Sequenzen“ (ISBN 9783347180598) und „Safaris im Minutentakt“ (ISBN 9783752646153) ergänzen bzw. aktualisieren dieses Buch zu einer in sich geschlossenen Einheit.

„Vision Kilimanjaro" von Burghard Zacharias ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17145-9 zu bestellen.

