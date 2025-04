Vision Marine demonstriert trotz Handelsturbulenzen operative Stärke beim Multi-Boat Investor Showcase

Montreal, QC / 1. April 2025 / IRW-Press / Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) (Vision Marine oder das Unternehmen), ein Spezialunternehmen für leistungsstarke elektrische Bootsantriebssysteme, ist bereit für den Markteinstieg und hat vor kurzem im Rahmen einer Live-Demonstration für Investoren in Florida seine umfangreichen Produktintegrationslösungen und die Marktreife seiner E-Motion-Elektroantriebstechnologie vorgestellt.

Die exklusive Veranstaltung, die am Dienstag, den 25. März über die Bühne ging, bescherte ausgewählten Investoren und Stakeholdern ein immersives vierstündiges Erlebnis. Vorgestellt wurden fünf Elektroboote, die für unterschiedliche Freizeitzwecke genutzt werden – Pontonboote, Mittelkonsolenboote und Bugrider – und sowohl von Innen- als auch Außenbordkonfigurationen des 180E-Hochspannungsantriebssystems von Vision Marine angetrieben werden. Die einzelnen Boote unterschiedlicher Markenhersteller stellten das profunde Know-how von Vision Marine in Fragen der Integration und der Anpassungsfähigkeit des Systems an ein breites Spektrum von Rumpfformen und Einsatzbereichen unter Beweis. Die Teilnehmer konnten mit jedem der Boote eine Probefahrt machen und sich so aus erster Hand über das Drehmoment, den geräuscharmen Betrieb und den einfachen Einbau des Systems informieren. Bei der Veranstaltung konnte auch jener Rennkatamaran von Vision Marine aus nächster Nähe betrachtet werden, der im Jahr 2023 beim Lake of the Ozarks Shootout eine Rekordgeschwindigkeit von über 116 Meilen pro Stunde erzielte.

Für unsere Investoren ist es ein absolutes Muss, die Anwendung aus erster Hand zu erleben, vor allem unter realen Bedingungen wie dem Salzwasser und warmen Klima in Florida, erklärt Alexandre Mongeon, CEO von Vision Marine Technologies. Die Investoren konnten sich davon überzeugen, wie intuitiv unser System zu bedienen ist, wie reibungslos es funktioniert und wie einfach der Einbau in die bestehende Infrastruktur ist.

Die Veranstaltung fand in derselben Region statt, in der sich auch der zentrale Standort des Unternehmens in Florida befindet, wo das Unternehmen seit über zwei Jahren mit einem engagierten Team vor Ort tätig ist. Diese regionale Präsenz unterstützt das Geschäft in den USA ganz entscheidend, stärkt die Akzeptanz bei den Herstellern und ermöglicht einen breiteren Zugang zum boomenden Markt für Freizeitboote im Südosten der Vereinigten Staaten.

Bei der Präsentation konnte Vision Marine auch seine operativen Kompetenzen, wie etwa seine breit aufgestellte US-Infrastruktur und sein qualifiziertes Fachpersonal, vorstellen. Mit voll funktionsfähigen Betriebsstätten in den Vereinigten Staaten und jahrelanger Erfahrung vor Ort setzt Vision Marine seine strategischen Maßnahmen in Nordamerika mit Fokus und Zuversicht um.

Neben dem Ausbau seiner Partnerschaften mit Erstausrüstern forciert Vision Marine auch seine Bemühungen im Bereich des Direktvertriebs an Endverbraucher, wo sich dank der jüngsten Kooperationen mit Bootsbauern entsprechende Chancen auftun. Von seinem wachstumsstarken Betriebsstandort in Florida aus plant das Unternehmen den zügigen Ausbau seines Vertriebsnetzes sowie eine stärkere Ausrichtung auf den Direktverkauf an Kunden im Einzelhandel.

Über Vision Marine Technologies Inc.

Vision Marine Technologies Inc. (NASDAQ: VMAR) ist Marktführer in der Entwicklung und Vermarktung von leistungsstarken elektrischen Antriebssystemen für Sportboote. Das vom Unternehmen entwickelte E-Motion 180E-System bietet eine vollständig integrierte Lösung für mehr Leistung, weniger Wartung sowie Emissionsfreiheit. Vision Marine will seine strategischen Partnerschaften mit Bootsherstellern und -vermietern in Nordamerika und Europa weiter ausbauen und festigt daneben auch sein Standbein im Direktvertrieb an Endverbraucher.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.visionmarinetechnologies.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen können Wörter wie glauben, antizipieren, erwarten, beabsichtigen, schätzen, können, fortsetzen, potenziell und ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche Aussagen betreffen unter anderem das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, die möglichen Auswirkungen auf den Shareholder Value und die langfristige Marktpositionierung von Vision Marine.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich Marktbedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, das Aktienrückkaufprogramm wie beabsichtigt durchzuführen, und anderer Faktoren, die in den von Vision Marine bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. August 2024 endende Jahr, sowie in nachfolgenden regelmäßigen Berichten erläutert werden, erheblich abweichen. Vision Marine übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt für Investoren und Unternehmen:

Bruce Nurse

(303) 919-2913

bn@v-mti.com

