VivoInform Rabatt-Aktion* 2022

Praxissoftware VivoInform bleibt preisstabil

VivoInform ist seit 2017 preisstabil und auch in Krisenzeiten ein verlässlicher, innovativer Partner. Jetzt zusätzlich 20% Rabatt* sichern.

Braunschweig, 09.09.2022: Inflation, sich überschlagende Energiekosten, teils akuter Fachkräftemangel und die Frage nach einer Rezession beschäftigen die Welt. Insbesondere in diesen Zeiten möchten wir Ihnen Hoffnung machen, denn nicht alles wird teurer.

VivoInform ist seit über 5 Jahren preisstabil!

Wir vertreten die Philosophie, dass schwierige Zeiten voller Veränderungen Chancen bieten. Chancen für neue Ideen und Innovationen. Wir möchten an dieser Stelle potenziellen Interessenten die Chance bieten, ihr Arbeitspensum zu reduzieren und auch mit weniger Mitarbeitenden zu bewältigen und von den zahlreichen Vorteilen von VivoInform zu profitieren.

Mit der All-In-One Softwarelösung VivoInform für den gesamten Therapie- und Rehabilitationsbereich sind Sie zukunftssicher aufgestellt. Unser Fundament beruht auf drei soliden und krisensicheren Säulen:

1. Unser Entwickler-Team – Chef-Entwickler sind zeitgleich auch Gründungsmitglieder

2. Unser Support Team – Aus der Praxis, für die Praxis

3. Unsere Kunden mit denen wir täglich zusammenarbeiten

Entwicklung

Unser Entwicklerteam (m/w/d) bringt die All-In-One Softwarelösung VivoInform täglich auf das nächste Level. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden und Partnern zusammen, um für jeden Einzelnen eine individuelle Lösung, die alle wichtigen Aufgaben in der Therapie und Rehabilitation abdeckt, zu schaffen.

„Unsere größte Stärke ist, die tatsächliche Integration unserer Kunden und unseres Supportes in den Entwicklungsprozess sowie die schnelle Umsetzung von individuellen Kundenwünschen. Darüber hinaus kommen unsere Supportmitarbeiter ausschließlich aus der „Reha-Welt“ und besitzen somit einen „Rund-Um-Blick“ in einer für uns als Entwickler „fremden Welt“. Mit dieser Symbiose aus Zusammenarbeit erzielen wir bestmögliche Ergebnisse in der Entwicklung.“ – Thomas Weferling, Chef-Entwickler für VivoInform | Gründungsmitglied bee-i GmbH

Support

Das Support Team bei VivoInform besteht ausschließlich aus Mitarbeitenden aus den Therapie- und Reha-Bereichen. Dies hat einen wichtigen Grund – so kann der Support viel schneller die Kundenanliegen bearbeiten, da das Zusammenspiel komplexer interner Reha Vorgänge bekannt ist und nur die richtigen Fragen gestellt werden. Außerdem kann Schulungswissen viel besser vermittelt werden, wenn man selbst Aufgaben, wie beispielsweise eine Reha Planung oder Abrechnung, mit den Kostenträgern gemacht hat.

„Eine gelungene Umstellung muss im laufenden Betrieb funktionieren und wie die Software selbst, individuell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasst sein. Erfordert Sie Mehraufwand? Ganz klar! Am Ende wird Sie jedoch eins: JEDEM im Alltag helfen – Stefan Hybsz, Support-Leitung für VivoInform| bee-i GmbH

Rabattaktion 2022 – 20% Rabatt* auf das erste Lizenz Jahr

Herausfordernde Zeiten bieten vor allem eines: Eine nachhaltige Chance besser und effizienter zu werden. Aus diesem Grund möchten wir potenziellen Interessenten die Chance geben, ihr Arbeitspensum zu reduzieren und auch mit weniger Mitarbeitenden zu bewältigen. Ab sofort profitieren alle VivoInform NEUKUNDEN bis einschließlich 31.12.2022 von einem Rabatt von 20 % auf das erste Lizenz Jahr*

VivoInform bleibt preisstabil – Jetzt sowie in Zukunft

*Weitere Informationen unter: VivoInform-Rabatt Aktion 2022

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bee-i GmbH

Frau Larissa Reiter

An der Katharinenkirche 2

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: +49 531 21361620

web ..: http://vivoinform.de/

email : vertrieb@bee-i.com

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

