Vizsla Copper ernennt Shawn Matthews zum strategischen Berater

Vancouver, British Columbia, 10. März 2026 / IRW-Press / Vizsla Copper Corp. (TSXV: VCU, OTCQB: VCUFF, FWB: 97E0) (Vizsla Copper oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Shawn Matthews zum strategischen Berater (Strategic Advisor) des Unternehmens bekannt zu geben.

Shawn Matthews ist Gründer und Chief Investment Officer der Firma Hondius Capital Management, die ein internationales Portfolio von alternativen Assets verwaltet. In dieser Funktion beaufsichtigt bzw. verantwortet er sämtliche Firmenbeteiligungen. Herr Matthews tätigt bereits seit mehr als 30 Jahren aktive Investments an den internationalen Märkten. Den Großteil seiner Karriere widmete er sich dem Börsenhandel in unterschiedlichen Assetklassen.

Bevor er die Firma Hondius Capital Management gründete, war Herr Matthews von 2009 bis April 2018 als Chief Executive Officer bei der Firma Cantor Fitzgerald & Co. beschäftigt. Vor seinem Posten als CEO bekleidete er bei Cantor Fitzgerald verschiedene Führungspositionen im Bereich Investments, u. a. die des Head of Capital Markets und des Head of Mortgage Trading. In den frühen Jahren seiner Karriere arbeitete Herr Matthews als Trader von festverzinslichen Derivaten, handelte mit Privatisierungszertifikaten in Osteuropa und gründete im weiteren Verlauf den aktienbasierten Hedgefonds Alchemist Capital Management sowie eine Broker-Dealer-Firma für festverzinsliche Wertpapiere namens West Side Capital.

Herr Matthews hat ein Bachelor-of-Science-Diplom in Finanzwirtschaft von der Fairfield University und ein MBA-Diplom von der Hofstra University.

Wir heißen Shawn als strategischen Berater in unserem Unternehmen ganz herzlich willkommen. Shawn verfügt über außergewöhnlich fundierte Erfahrungen an den Kapitalmärkten und kann auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Regierungs- und Regulierungsbehörden zurückblicken. Seine Kenntnisse und Beziehungen werden unsere strategische Positionierung im Rahmen des weiteren Ausbaus des Projekts Palmer in Alaska erheblich stärken, insbesondere durch die Verbesserung der Beziehungen zu Regierungsstellen und die Ausweitung der Marktpräsenz, meint Executive Chairman und CEO Craig Parry.

Ich freue mich wirklich sehr, Vizsla Copper in beratender Funktion in einer für das kritische Mineral Kupfer derart dynamischen Phase zu unterstützen. Der strategische Fokus des Unternehmens auf potenzialreiche Assets in sicheren Rechtssystemen wie dem Projekt Palmer – mit seinen bestehenden hochgradigen Ressourcen, seinem Ausbaupotenzial und seinem vorteilhaften regulatorischen Umfeld – ist perfekt auf die makroökonomischen Rahmenbedingungen abgestimmt, welche die Kupfernachfrage ankurbeln. Ich habe meine Karriere dem Aufbau von Investment-Plattformen in volatilen und wachstumsstarken Märkten und der entsprechenden Beratungstätigkeit gewidmet. Ich sehe daher für mich enorme Chancen, das Team von Vizsla Copper bei der Umsetzung seiner Vision zu unterstützen, die Kapitaleffizienz zu steigern und Wert für die Stakeholder zu schaffen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen und dem Unternehmen so bei der rascheren Umsetzung seiner erfolgreichen Erschließungs- und Entdeckungsarbeit zu helfen, erklärt Shawn Matthews, in seiner neuen Rolle als Strategic Advisor des Unternehmens.

Im Einklang mit seinem Omnibus Equity Incentive Compensation Plan (der Omnibus-Plan) hat das Unternehmen einem Berater des Unternehmens 600.000 Aktienoptionen (jeweils eine Option) zum Ausübungspreis von je 1,38 $ sowie 100.000 Restricted Share Units (jeweils eine RSU) übertragen. Die Optionen können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ausgeübt werden und werden im Laufe der kommenden zwei Jahre unverfallbar. Die RSUs werden ab dem ersten Jahrestag der Zuteilung in drei gleichen Jahresraten unverfallbar.

Der Omnibus-Plan selbst sowie alle Emissionen im Rahmen des Omnibus-Plans müssen von der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange und von den unbeteiligten Aktionären genehmigt werden. Die entsprechenden Genehmigungen sollen bei der nächsten Jahreshauptversammlung des Unternehmens, die im dritten Quartal 2026 abgehalten wird, eingeholt werden.

Über Vizsla Copper

Vizsla Copper ist ein auf kritische Minerale spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf sein VMS-Projekt Palmer im Südosten Alaskas sowie seine Porphyr-Projekte Poplar und Woodjam in British Columbia.

Alle Projekte des Unternehmens befinden sich in günstiger Lage inmitten einer bedeutenden Infrastruktur. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete innerhalb seines Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen. Die Vision von Vizsla Copper ist es, ein verantwortungsbewusstes Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen in stabilen Bergbauregionen zu sein. Das Unternehmen hat sich zu einer sozial verantwortlichen Exploration und Erschließung verpflichtet und arbeitet sicher, ethisch und integer.

Vizsla Copper ist eine Ausgründung von Vizsla Silver Corp. und wird von Inventa Capital Corp. unterstützt, einer erstklassigen Investmentgruppe, die 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, Chancen im Rohstoffsektor zu entdecken und zu finanzieren.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.vizslacopper.com).

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und zur Anmeldung für die Mailingliste wenden Sie sich bitte an:

Craig Parry, Executive Chairman, Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215 | E-Mail: info@vizslacopper.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen über Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder annimmt, dass sie eintreten werden oder eintreten können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geplante Explorationsaktivitäten. Im Allgemeinen, jedoch nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, terminiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder deren Verneinungen oder Abwandlungen oder durch die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, bzw. deren Verneinungen.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, dass Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind, dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen von Dritten sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die zur Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen des Unternehmens beruhen, vom Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Annahmen sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausgedrückten oder implizierten Prognosen abweichen, darunter unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Finanzierungen durch Dritte, Ungewissheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven oder -ressourcen, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, Fragen im Zusammenhang mit Landrechten und Konsultationen der Ureinwohner, die Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern, die Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den erwarteten Ergebnissen der Explorationsaktivitäten, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material, der Ausfall von Ausrüstung, Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturereignissen sowie andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erteilung von behördlichen oder anderen Genehmigungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen oder implizierten Ergebnissen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

www.vizslacoppercorp.com |

