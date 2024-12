Vizsla Silver beginnt mit Testbergbau sowie Grossprobenprogramm und stellt ein Explorationsupdate für das Projekt Panuco bereit

Vancouver, British Columbia (11. Dezember 2024) – Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich, den Beginn seines vollständig finanzierten und genehmigten Testbergbau- und Großprobenprogramms (das Programm) auf seinem Vorzeigeprojekt, dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco (Panuco oder das Projekt) in Sinaloa, Mexiko, bekannt zu geben.

Die Hauptziele des Programms bestehen darin, 1) die tatsächlichen geotechnischen Bedingungen bei Copala mit dem aktuellen geotechnischen Modell abzugleichen, um die Entwicklung und den Betrieb in vollem Umfang vorzubereiten, 2) einen ersten Abgleich der Ressourcenmodelle mit den tatsächlichen Gehalten und Tonnagen vorzunehmen und 3) die Betriebserfahrung des Panuco-Teams zu erweitern.

Der Beginn des Testabbaus und der Großprobenahme bei Panuco ist ein bedeutender Meilenstein auf unserem Weg zur Vollproduktion, sagte Simon Cmrlec, Chief Operating Officer. Diese wichtige Initiative zur Risikominderung ermöglicht es uns nicht nur, die Entwicklungsraten zu validieren und einen vorläufigen Abgleich mit den Ressourcenblockmodellen und geotechnischen Modellen vorzunehmen, sondern liefert unserem Team auch unschätzbare betriebliche Erkenntnisse, während wir das Projekt in Richtung Entwicklung vorantreiben. Die in den nächsten sechs bis acht Monaten gesammelten Informationen werden zur Unterstützung der für das zweite Halbjahr 2025 geplanten Machbarkeitsstudie dienen, die in Kombination mit der anstehenden aktualisierten Mineralressourcenschätzung, die für das erste Quartal 2025 geplant ist, das Projekt einem Baubeschluss einen Schritt näherbringen wird.

Programm-Highlights

– Umfassender Testbergbau: Der Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Untertage-Zufahrtsrampe, dem seitlichen Zugang und dem Erzabbau in der Zone Sohle 460 auf der Copala-Struktur.

– Großprobenentnahme: Im Rahmen der Entwicklung sollen etwa 10.000 Tonnen hochgradiges Material abgebaut werden. Dieses Material wird vor Ort auf Halde gelegt und kann für zukünftige metallurgische Tests verwendet werden.

– Entwicklung der Infrastruktur über Tage: Umfasst den Bau von Stolleneingängen, Zufahrtsstraßen und Abstellflächen zur Unterstützung eines effizienten Testabbaubetriebs.

Programmübersicht

Das Testabbauprogramm bei Panuco konzentriert sich auf die wichtigsten Bereiche der untertägigen Entwicklung und der Infrastruktur über Tage, die den endgültigen Abbau und die Aufbereitung der Großproben aus der Mineralisierung bei Copala unterstützen sollen. Der Rahmen der untertägigen Arbeiten umfasst etwa 1.071 Meter an Zufahrtsrampen und seitlichen Erschließungsarbeiten, wobei 169 Meter für die Erschließung des Erzes vorgesehen sind. Zu den Abbaumethoden zählen die Vorbereitung der Stolleneingänge und der Zufahrtsrampen sowie die Stollen zur Erzerschließung, die für eine sichere und effiziente Entnahme von Großproben ausgelegt sind.

Das Unternehmen begann das Programm am 28. November 2024 mit der Vergabe eines großen Erdbauauftrags für die Vorbereitung der Baustellenstraßen, der Büro- und Werkstattstandorte, der Standorte der Erz-, Abraum- und Mutterbodenhalden sowie der ersten Abtragungsarbeiten für den Einschnitt des Stollenmundlochs Copala.

Der Auftrag für den Untertagebau wurde am 5. Dezember vergeben, und der Auftragnehmer mobilisiert sich derzeit vor Ort, wobei die ersten Mitarbeiter am 9. Dezember eintreffen werden.

Sowohl die Erdbau- als auch die Bergbauaufträge wurden an etablierte mexikanische Bauunternehmen vergeben:

– Erdbauauftrag: Vergabe an Electro Construcciones Ontiveros, S.A De C.V (Econsa), ein erfahrenes lokales Bauunternehmen mit nachgewiesenen Fähigkeiten bei Großprojekten. Vizsla hat in den letzten zwei Jahren mit Econsa bei der Sanierung des Geländes der historischen Aufbereitungsanlage El Coco zusammengearbeitet, das innerhalb der Projektgrenzen liegt.

– Untertagebauauftrag: Vergabe an Obras Mineras y Tiros del Centro S.A. de C.V. (OMyTC), ein sehr erfahrenes Untertagebauunternehmen mit einer starken Erfolgsbilanz in Mexiko. OMyTC wird die Entwicklung der Zufahrtsrampe, den Erzabbau und die untertägige Infrastruktur beaufsichtigen und damit den betrieblichen Erfolg des Programms sicherstellen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77776/VZLA_121124_DE.001.png

Abbildung 1: Karte des Projektgebiets Panuco mit Hervorhebung des Standortes der Testmine und der wichtigsten Infrastruktur.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77776/VZLA_121124_DE.002.jpeg

Abbildung 2: Foto des Standortes des Testbergwerks mit den ersten Erdarbeiten und der Mobilisierung der Auftragnehmerteams.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77776/VZLA_121124_DE.003.jpeg

Abbildung 3: Foto des Geländes der Testmine, das die ersten Erdarbeiten und das Layout der Testmine zeigt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77776/VZLA_121124_DE.004.jpeg

Abbildung 4: Profilschnittdiagramm der untertägigen Entwicklung, das die Zufahrtsrampe und die für den Testabbau vorgesehenen Erzzonen zeigt.

Update zur Exploration

Zusätzlich zum Testbergbau- und Großprobenprogramm setzt Vizsla seine laufenden Explorationsbemühungen im östlichen Teil des Bezirks mit zwei Bohrgeräten fort. Die vollständig finanzierte, auf Entdeckung ausgerichtete 10.000 Meter umfassende Bohrkampagne konzentriert sich auf die Lokalisierung neuer Zentren mit hochgradigen Mineralisierungen außerhalb des aktuellen PEA-Minenplans. Darüber hinaus hat das Unternehmen vor kurzem einen Vertrag mit Geofisica TMC S.A. de C.V. zur Durchführung einer bodengestützten HLEM-Untersuchung in sechs ausgewählten Gebieten des Projekts Panuco abgeschlossen, um die Möglichkeiten für die Entdeckung neuer Mineralisierungen weiter zu verbessern.

Über das Projekt Panuco

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist ein hochgradiges, in der Vergangenheit produzierendes Projekt im südlichen Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Der 17.856,5 Hektar große, ehemals produzierende Bezirk profitiert von den sich über 86 km erstreckenden Erzgängen, Untertageminen mit insgesamt 35 km Länge, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk beherbergt epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustendehnung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Bei den Wirtsgesteinen handelt es sich hauptsächlich um kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation in Zusammenhang gebracht wird.

Am 8. Januar 2024 gab das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Panuco bekannt, die eine geschätzte angedeutete In-situ-Mineralressource von 155,8 Mio. Unzen AgÄq und eine vermutete In-situ-Ressource von 169,6 Mio. Unzen AgÄq umfasst (siehe unseren technischen Bericht über die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für das Ag-Au-Pb-Zn-Projekt Panuco, Bundesstaat Sinaloa, Mexiko, von Allan Armitage, Ben Eggers und Peter Mehrfert, vom 12. Februar 2024 und die Pressemitteilung unseres Unternehmens vom 8. Januar 2024).

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Bohrkernproben wurden an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko und in North Vancouver, Kanada, zur Probenvorbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver verschickt. Die Gesteinsproben wurden an SGS Lab in Durango, Mexiko, zur Probenvorbereitung und zur Analyse verschickt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Aufschlusses mit vier Säuren und anschließendem ICP-Verfahren analysiert, und Gold wurde in einer 30-Gramm-Brandprobe mittels Atomabsorptionsspektroskopie (AA“) analysiert. Gehalte von Silber, Blei und Zink über dem Analysengrenzwert wurden mittels eines Aufschlusses in vier Säuren und anschließendem AA-Verfahren erneut analysiert.

Kontrollproben, die aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Blindproben bestanden, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Gemäß National Instrument 43-101 ist Jesus Velador, Ph.D. MMSA QP., Vizepräsident Exploration, die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Informationen bezüglich der Schätzungen von Mineralressourcen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß NI 43-101 erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) unterscheidet. Die in diesem Video verwendeten Begriffe nachgewiesene Mineralressource“, angedeutete Mineralressource und vermutete Mineralressource beziehen sich auf die in den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Standards (die CIM-Definitionsstandards) definierten Bergbaubegriffe, deren Definitionen von NI 43-101 übernommen wurden. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, die unsere Mineralvorkommen gemäß NI 43-101 beschreiben, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von anderen US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den US-Bundeswertpapiergesetzen und den dazugehörigen Regeln und Vorschriften unterliegen.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie nicht davon ausgehen sollten, dass ein Teil oder die Gesamtheit der Mineralressourcen jemals in Reserven umgewandelt wird. Gemäß den CIM-Definitionsstandards sind vermutete Mineralressourcen der Teil einer Mineralressource, für den Menge und Gehalt oder Qualität auf der Grundlage begrenzter geologischer Nachweise und Probenahmen geschätzt werden. Solche geologischen Nachweise reichen aus, um die geologische Kontinuität und den Gehalt oder die Qualität zu implizieren, aber nicht zu verifizieren. Eine vermutete Mineralressource besitzt ein geringeres Vertrauensniveau als eine angedeutete Mineralressource und darf nicht in eine Mineralreserve umgewandelt werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Mehrheit der vermuteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration in angedeutete Mineralressourcen umgewandelt werden könnten. Gemäß den kanadischen Vorschriften dürfen Schätzungen von vermuteten Mineralressourcen nur in seltenen Fällen die Grundlage für Machbarkeits- oder Vormachbarkeitsstudien bilden. Investoren sollten nicht davon ausgehen, dass alle oder ein Teil einer vermuteten Mineralressource wirtschaftlich oder rechtlich abbaubar ist. Die Offenlegung der in einer Ressource enthaltenen Unzen ist nach den kanadischen Vorschriften zulässig; die SEC gestattet es Emittenten jedoch normalerweise nur, gemäß den SEC-Standards Mineralisierungen. die keine Reserven“ darstellen, in Form von Tonnage und Gehalt vor Ort ohne Bezugnahme auf Maßeinheiten zu melden.

Die kanadischen Standards, einschließlich der CIM Definition Standards und NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Standards des SEC Industry Guide 7. Mit Wirkung vom 25. Februar 2019 hat die SEC neue Offenlegungsregeln für den Bergbau gemäß Unterabschnitt 1300 der Regulation S-K des United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (die SEC-Modernisierungsregeln) verabschiedet, die ab dem ersten Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, eingehalten werden müssen. Die SEC-Modernisierungsregeln ersetzen die im SEC Industry Guide 7 enthaltenen Offenlegungsanforderungen für historische Liegenschaften. Infolge der Verabschiedung der SEC-Modernisierungsregeln erkennt die SEC nun Schätzungen von nachgewiesenen Mineralressourcen, angedeuteten Mineralressourcen und vermuteten Mineralressourcen an. Informationen über Mineralressourcen auf die hier verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die nach US-Standards berichten. Obwohl die SEC-Modernisierungsregeln den CIM-Definitionsstandards im Wesentlichen ähnlich sein sollen, werden die Leser darauf hingewiesen, dass es Unterschiede zwischen den SEC-Modernisierungsregeln und den CIM-Definitionsstandards gibt. Dementsprechend gibt es keine Garantie dafür, dass alle Mineralressourcen, die das Unternehmen als nachgewiesene Mineralressourcen, angedeutete Mineralressourcen und vermutete Mineralressourcen gemäß NI 43-101 ausweist, auch so aussehen würden, wenn das Unternehmen die Ressourcenschätzungen gemäß den Standards der SEC-Modernisierungsregeln erstellt hätte.

Kontaktinformationen: Für weitere Informationen und um sich in die Mailingliste einzutragen, kontaktieren Sie bitte:

Michael Konnert, President and Chief Executive Officer

Tel.: (604) 364-2215

E-Mail: info@vizslasilver.ca

Website: www.vizslasilvercorp.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Worte antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, planen und ähnliche Worte oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf die Exploration, Erschließung und Produktion bei Panuco, die Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung Ende Q4 2024 sowie auf Explorations- und Zielvorgaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla Silver, das künftige Wachstumspotenzial für Vizsla Silver und sein Geschäft sowie die künftigen Explorationspläne beruhen auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla Silver, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit, eine Finanzierung zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die jeweiligen aktuellen Ansichten von Vizsla Silver in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten verbunden sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla Silver hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, der Zustimmung oder der Erteilung von Genehmigungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über die Eigentumsrechte an Liegenschaften, insbesondere die Eigentumsrechte an unerschlossenen Liegenschaften; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risikofaktoren in Vizsla Silvers Lagebericht (Management Discussion and Analysis) aufgeführt sind. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla Silver versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla Silver beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse widerzuspiegeln, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

