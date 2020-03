Volle Kontrolle über bis zu vier Bildschirme mit der neuen Lindy-Tischhalterung

Mit der neuen Tischhalterung von Lindy können bis zu vier 17- bis 28-Zoll-PC-Monitore oder -Displays an einem Tisch montiert werden.

In Kombination mit einer Matrix – wie etwa der 8×8 HDMI 10.2G Matrix Switch von Lindy – können mehrere an der Halterung befestigte Bildschirme individuell angesteuert oder zu einer 2×2-Video-Wall zusammengeschaltet werden. Durch bewegliche Metallarme können die Displays um 45 Grad nach vorne oder hinten geneigt werden. Pivot-Manöver um bis zu 45 Grad und sogar Komplett-Drehungen um bis zu 360 Grad sind so möglich. Auf diese Weise können die Bildschirme jeweils auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers eingestellt oder der jeweiligen Arbeits-Situation angepasst werden.

Die Tischhalterung eignet sich somit für anspruchsvolle PC-Installationen, wie sie etwa in der Videoüberwachung oder in Industrie-Leitwarten zu finden sind. Aber auch TV- Sendestudios, Musikstudios oder anspruchsvolle PC-Gamer profitieren von der stabilen und flexiblen Lösung.

Die Halterung ist mit den meisten gängigen Monitor-Modellen kompatibel, die den VESA-Standard mit den Maßen 100 x 100 mm oder 75 x 75 mm erfüllen.

Für den sicheren Anschluss der Bildschirme und eine platzsparende Installation bietet die Monitorhalterung von Lindy eine Kabelführung entlang der Gelenkarme. Alle gängigen HDMI-, DisplayPort-, DVI- oder VGA-Kabel können so bequem in den dafür vorgesehenen Kabel-Ösen eingehängt werden.

Die Halterung wird per Klemmbefestigung mit einer Schraube sicher an einem Schreibtisch oder an einer Arbeits-Platte installiert. Das stabile aber dennoch leichte Metallgestänge mit pulverbeschichteter Aluminiumhalterung selbst wiegt nur 5,38 Kilogramm.

Die Tragelast der Halterung beträgt maximal 7 Kilogramm pro Bildschirm. Informationen zur Kompatibilität finden Monitor-Besitzer an der Rückseite ihres Fernsehers oder ihres Bildschirms. So können sie sicherstellen, dass ihr Gerät mit der Halterung kompatibel ist.

Preis und Lieferumfang

Die Tischhalterung kann direkt im Lindy-Web-Shop (Nr. 40659) bestellt werden. Der Preis beträgt 101,03 EUR zzgl. MwSt. Im Lieferumfang enthalten ist die Stange mit Klammer, zwei Monitorarme für zwei Displays sowie ein Montage-Kit.

Kompatibilität

– Größe des Displays (min.): 17″

– Größe des Displays (max.): 28″

– Gewicht des Displays (max.): 7kg

– VESA-Standard: 75 x 75mm, 100 x 100mm

– Neigungseinstellung: -45° bis +45°

– Pivot-Einstellung: -45° bis +45°

– Drehung: 360°

– Kabelmanagement: Ja

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LINDY-Elektronik GmbH

Herr Axel Kerber

Markircher Str. 20

68229 Mannheim

Deutschland

fon ..: +49 621-47005-0

web ..: http://www.lindy.de

email : info@prolog-pr.com

Pressekontakt:

Prolog Communications GmbH

Herr Achim Heinze

Sendlinger Str. 24

80331 München

fon ..: +49 89 80077-0

web ..: http://www.prolog-pr.com

email : lindy@prolog-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Helle Worte an dunklen Tagen – Ein Buch, das Mut macht