Volles Programm im Oktober auf Usedom

Die Sonneninsel Usedom hat nicht nur einen kilometerlangen Strand, die glasklare Ostsee und ganz viel Natur zu bieten. Im Oktober dürfen sich Gäste auch wieder auf viele Veranstaltungen freuen.

Usedom im Herbst genießen

Der September hat Deutschland noch einmal sommerliche Temperaturen und viel Sonne beschert. Die Chancen auf einen Goldenen Herbst stehen ebenfalls gut auf der Ostseeinsel Usedom. Hier scheint zum einen die Sonne mit fast 2000 Stunden im Jahr so oft wie sonst nirgendwo in Deutschland. Zum anderen bietet Usedom ein pralles Unterhaltungs-Programm. Beste Voraussetzungen also, den Herbst auf der Sonneninsel in vollen Zügen zu genießen.

Veranstaltungshighlights im Herbst

Der Oktober fängt schon gleich mit einem lauten Knall an. So findet am Tag der Deutschen Einheit wieder das XXL-Strandfeuerwerk statt. Los geht es in Karlshagen und setzt sich dann im 10-Minuten-Takt bis zum großen Finale in Heringsdorf fort.

Darüber hinaus findet noch bis zum 7. Oktober 2023 das 30. Usedomer Musikfestival statt. Nach Litauen und Estland in den vergangenen zwei Jahren steht dieses Jahr Lettland im Zentrum des Programms mit Klassik, Jazz, Gesang und viel Strandflair.

Ebenfalls Tradition auf Usedom hat das Drachenfest, das vom 27. bis 29. Oktober 2023 an Strand und Promenade in Bansin stattfindet. Neben einem Drachenverein, der mit außergewöhnlichen Kreationen ein atemberaubendes Spektakel am Himmel bietet, gibt es auch riesige Aeroskulpturen zu bestaunen.

Idyllisches Usedomer Achterland

Wer auf Spektakel sowie Sehen und Gesehen werden gut verzichten kann und sich erholen möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Denn die zweitgrößte deutsche Insel kann nicht nur mit einem 42 Kilometer langen Sandstrand aufwarten. Im idyllischen Usedomer Hinterland gibt es 14 Naturschutzgebiete, zahlreiche Binnenseen, das ruhige Achterwasser sowie inseltypische Orte voller Charme und bewegter Historie zu entdecken.

Das Wasserschloss Mellenthin im Herzen der Insel Usedom

Der vielleicht schönste Ort befindet sich genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist Mellenthin vor allem wegen das gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei, Insel-Manufaktur und Schloss-Shop. Die Vielfalt an leckeren Bieren, edlen Spirituosen und röstfrischen Kaffeesorten aus aller Welt ist beachtlich. Bei den Gästen ebenfalls äußerst beliebt ist das Veranstaltungsprogramm auf Wasserschloss Mellenthin. So finden im Oktober an sechs Tagen die Woche bunte Themen-Buffets statt, garniert mit bester Unterhaltung.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wasserschloss Mellenthin

Herr Jan Fidora

Schlossallee 5

17429 Mellenthin

Deutschland

fon ..: 038379 2878-0

fax ..: 038379 2878-280

web ..: https://www.wasserschloss-mellenthin.de

email : info@wasserschloss-mellenthin.de

Das Wasserschloss Mellenthin ist eine stilvoll restaurierte Schlossanlage aus dem Jahre 1575 im Herzen der Insel Usedom. Sie lädt mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei und der Insel-Manufaktur zum Wohnen, Feiern, Erholen und Entspannen ein. Das harmonisch im Westflügel der Anlage integrierte Hotel bietet komfortable und mit Liebe zum Detail eingerichtete Zimmer mit modernen und großzügig gestalteten Bädern. Die Zimmer im Haupthaus werden ergänzt durch den Speicher. Dabei handelt es sich um das ehemalige Wirtschaftsgebäude des Schlosses, das eigene Zimmerkategorien inkl. Komfort-Zimmer mit Balkon bietet.

Mittelalterliche Ritterbuffets, Brauerabende und Schlemmer-Events runden am Abend das Wohlfühl-Erlebnis ab.

Pressekontakt:

Marketing effizient

Herr Ralph Kähne

Ulmenstr. 9

16348 Wandlitz

fon ..: 033397-60519

web ..: http://www.marketing-effizient.de

email : mail@marketing-effizient.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Den Goldenen Herbst im Wasserschloss Mellenthin auf Usedom genießen Machine Learning Expertise mit nur einem Klick