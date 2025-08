„Vollkasko-Mentalität“ im Gesundheitsbereich dauerhaft nicht finanzierbar

Übernahme von Eigenverantwortung für die Gesundheit: Schafft beherrschbare Kosten

Hamburg, 04.08.25. Die Gesundheits- und Pflegebereichskosten explodieren. Und wegen der Alterung der Gesellschaft ist kein Ende in Sicht. Bei einer Status-quo-Betrachtung scheint der Generationenvertrag in Gefahr. Gesundheitliche Prävention kann aber langfristig Entlastung bringen. Jedoch nur dann, wenn jeder Einzelne für seine eigene Gesundheit Verantwortung übernimmt und Ärzte ihn als „Medical Coaches“ hierbei unterstützend anleiten. Die Politik muss hierzu umgehend die entsprechenden Rahmenbedingungen setzen und Maßnahmen einleiten. Wir können uns die heute noch vorherrschende „Vollkasko-Mentalität“ im medizinischen Bereich dauerhaft nicht mehr leisten.

Heute werden wir Menschen durch den medizintechnischen Fortschritt immer älter, aber die „Leidensjahre“ am Ende der Lebensphase nehmen immer mehr zu. Beides führt zu gesellschaftlichen Kosten, die dauerhaft nicht beherrschbar sind. Und diese Situation ist auch für den Einzelnen nicht erstrebenswert. Wäre es doch schön, wenn wir alle nach einem erfüllten Leben den letzten Gang ohne Siechtum gehen könnten. Das würde persönliches Leid, aber auch Kosten für die Gesellschaft ersparen. Studien zeigen, dass etwa ein Viertel der gesamten Gesundheitskosten in den drei letzten Lebensjahren eines Menschen anfallen.

Es ist notwendig, die medizinische Prozesskette (Health Value Chain) bis zum Einzelnen hin zu verlängern. Dieser wird somit in seine gesundheitliche Prävention immer stärker eingebunden werden, insbesondere auch in das Monitoring körpereigener Parameter mittels Wearables. Damit übernimmt jeder immer mehr Eigenverantwortung für die Erhaltung seiner Gesundheit. Inklusive der Beantwortung der Frage, wie er am besten sein Leben einrichtet, um Energie zu steigern, die sportliche Leistung zu verbessern oder beispielsweise Gewicht zu verlieren. Das bringt gesunde Lebensfreude beim Einzelnen und spart der Gesellschaft einen großen Kostenblock.

Glücklicherweise hat auch heute schon eine immer größer werdende Gruppe von Menschen ihr gesundheitliches Schicksal stärker in die eigenen Hände genommen. Doch eines ist klar: Ohne gesundheitliches Wissen und eigene Willenskraft ist gesundheitliche Prävention nur suboptimal möglich. Was das Wissen betrifft, kann der Reader „Gesund jung bleiben – Wissen und Willenskraft erforderlich“ https://amzn.to/3uO3370, aber auch der „Learning Shop www.myhealthy.plus„, unterstützen.

„Der Reader entstand, weil wir medizinisches Wissen, um gesund jung zu bleiben, komprimiert zusammenfassen wollten. Neben dem Wissen ist aber auch eine Portion Willenskraft notwendig. Beides fehlte mir in meiner beruflichen Phase als Vorstandsvorsitzender einer Bank. Dünndarm-Krebs und Schlaganfall waren die Folge. Diese Erfahrung möchte man im Leben möglichst vermeiden. Darum mein Wunsch an alle: Räumen Sie Ihrer Gesundheit den notwendigen Stellenwert auch in jungen Jahren ein. Übernehmen Sie bitte Eigeninitiative für Ihre Gesundheit! Der Körper ist wie ein Elefant, er merkt sich jede noch so lange zurückliegende Kleinigkeit. Sehr lange kann er zwar Defizite ausgleichen. Aber wenn etwa 70 Prozent seiner Energie verloren sind, kommt es ohne Vorwarnung zur gesundheitlichen Eruption.

Den Gesundheitsprodukte-Shop auf der Basis des Vertriebs über Empfehlung haben wir insbesondere für die Menschen konzipiert, die gesund leben möchten, aber heute die nötigen finanziellen Mittel nicht dazu haben“, so Dr. Wings (https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Wings) abschließend.

