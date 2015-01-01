Vom harten Door-to-Door-Vertrieb zum automatisierten Verlag: Die Erfolgsformel von Nico Bergstreiser

Vom Door-to-Door-Vertrieb zum System-Architect: Der 18-jährige Nico Bergstreiser stürmt parallel zum Abitur mit vollautomatisierten Publishing-Pipelines die Top 5 der Bestseller-Charts.

Während der Großteil der gleichaltrigen Generation den Fokus primär auf den klassischen, linearen Bildungsweg legt, demonstriert der 18-jährige Nico Bergstreiser auf eindrucksvolle Weise, wie sich ambitioniertes Unternehmertum, technologische Disziplin und operative Skalierung bereits vor dem offiziellen Schulabschluss realisieren lassen. Als strategischer Kopf und Gründer von IndustriAI Consulting sowie des stark expandierenden Adlerquell Verlags setzt der im Gutenberg-Gymnasium Bergheim verortete Schüler auf radikale Automatisierung, datengetriebene Effizienz und zukunftsweisende Architekturen. Seine heutige Position ist das Ergebnis einer jahrelangen, systematischen Evolution durch die verschiedensten Disziplinen der modernen Wirtschaft.

_Die chronologische Evolution: Von der Pike auf gelernt_

Bergstreisers unternehmerisches Fundament ruht nicht auf theoretischen Konstrukten, sondern auf tiefgehender Praxiserfahrung, die er bereits in sehr frühen Jugendjahren sammelte. Seine Laufbahn begann im digitalen Raum: Von 2018 bis 2024 agierte er extrem erfolgreich als Social Media Content Creator. In dieser sechsjährigen Phase bewies er ein tiefes Verständnis für Algorithmen, Marktpsychologie und digitale Dynamiken, indem er mehrere eigenständige Social-Media-Kanäle auf beachtliche Reichweiten von jeweils über 100.000 Followern skalierte.

Um neben der digitalen Welt auch die Mechanismen des traditionellen Finanzwesens zu verstehen, absolvierte Bergstreiser im September 2022 ein dreiwöchiges Praktikum als Bankkaufmann bei einem führenden deutschen Kreditinstitut. Dieser frühe Einblick in institutionelle Finanzstrukturen schärfte seinen Blick für wirtschaftliche Zusammenhänge und festigte seinen Entschluss, eigene, unkonventionelle Wege zu gehen.

Nachdem er im Jahr 2024 erfolgreich seinen Realschulabschluss erlangte, intensivierte er seine operativen Geschäfte. Bereits von Januar 2023 bis Januar 2025 baute er ein profitables Reselling-Business auf, bei dem er den strategischen Handel mit gefragten Konsumgütern und Sammlerobjekten professionalisierte.

_Die harte Schule des Vertriebs: Door-to-Door für den guten Zweck_

Ein entscheidender Katalysator für seine heutige Abschlussstärke und mentale Resilienz war seine Tätigkeit im Jahr 2025: Für mehrere Wochen ging Bergstreiser in die wohl härteste Vertriebsschule der Welt – das Door-to-Door-Geschäft. Als Fundraiser für namhafte Non-Governmental Organizations (NGOs) bewies er außergewöhnliches Verkaufstalent und schloss im Haustürgeschäft durchschnittlich drei bis vier Verträge pro Tag ab. Eine solche Abschlussquote gilt in der Branche als Spitzenwert und formte seine Fähigkeit, Menschen innerhalb von Sekunden zu lesen, Einwände zu entkräften und unter extremem Leistungsdruck kühl zu kalkulieren.

Diese vertriebliche Stärke kombinierte er direkt mit seiner Leidenschaft für Fitness. Von Dezember 2024 bis Dezember 2025 etablierte er ein eigenes Online-Fitness-Coaching. Über ein Jahr lang betreute er Klienten vollkommen eigenständig, strukturierte Trainings- sowie Ernährungspläne und bewies damit erneut, dass er Dienstleistungen über digitale Kanäle nicht nur anpreisen, sondern operativ exzellent ausführen kann.

_Der Sprung zum System-Architect und das Durchbrechen der 100-Bücher-Marke_

Die logische Konsequenz aus Reichweitenstärke, Finanzverständnis und Elite-Vertriebserfahrung war der Sprung in die High-Level-Automatisierung. In seiner aktuellen Rolle als Chief Marketing Officer (CMO) agiert Bergstreiser heute in direkter Schnittstelle zu etablierten Marktteilnehmern und Unternehmern, die in ihrer Karriere bereits millionenschwere Firmen-Exits realisiert haben.

Wie leistungsfähig die von ihm entwickelten Systeme sind, zeigt der jüngste Meilenstein seines im April 2026 gegründeten „Adlerquell Verlags„. Innerhalb von nur wenigen Wochen durchbrach das Unternehmen im laufenden Monat Juni bereits die operative Schallmauer von 100 veröffentlichten und in der Distribution befindlichen Titeln. Dabei verzeichnen die algorithmenoptimierten Publikationen bereits erste signifikante Markterfolge: Mehrere von Bergstreiser selbst verfasste Werke stürmten in ihren jeweiligen Nischenkategorien auf verschiedenen Vertriebsplattformen direkt in die Top 5 der Bestseller-Rankings. Ein solches Volumen in dieser kurzen Zeitspanne aufzubauen, gelingt traditionellen Verlagen meist über Jahre hinweg nicht – Bergstreiser realisierte dies durch den konsequenten Aufbau und die Feinabstimmung vollautomatisierter Publishing-Pipelines, die ohne menschliche Reibungsverluste im Hintergrund agieren.

Sein direktes Umfeld – bestehend aus Familie, Freunden sowie den Lehrkräften und Mitschülern des Gutenberg-Gymnasiums – verfolgt diesen hochfrequenten Weg mit großem Respekt. Aktuell fokussiert sich Bergstreiser darauf, seine Firmenstrukturen weiter zu maximieren, während er parallel seine schulische Laufbahn am Gutenberg-Gymnasium fortsetzt, um dort voraussichtlich im Jahr 2027 sein Abitur zu absolvieren.

Mit dem Fokus auf radikale Automatisierung, künstliche Intelligenz und Skalierbarkeit steht der junge System-Architect, der sich sein Wissen über rund 30 bis 40 intensiv durchgearbeitete Fachbücher (u.a. von Dale Carnegie und David Goggins) vollkommen autodidaktisch angeeignet hat, erst am Anfang einer vielversprechenden Karriere.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

Deutschland

fon ..: +4915679762646

web ..: https://adlerquell.de

email : info@adlerquell.de

Nico Bergstreiser (18) agiert als CMO eines Berliner Startups sowie als Inhaber eigener Digitalprojekte. Mit seiner Expertise skalierte er bereits zahlreiche Social-Media-Kanäle erfolgreich. Die Basis seines Erfolgs bildet die Disziplin aus dem Bodybuilding sowie seine Erfahrung als Online-Fitness-Coach und Markenbotschafter für Brands.

Er gründete bereits mehrere Unternehmen wie den Adlerquell Verlag und IndustriAI Consulting.

Pressekontakt:

Adlerquell Verlag

Herr Nico Bergstreiser

Im Wohnpark 31

50127 Bergheim

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