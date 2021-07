Vom Herzschlag der Erde – Lyrische Texte und Bilder für die eine Welt.

Bobby Langer verzaubert zusammen mit dem Illustrator Frank-Ole Haake die Leser des Buchs „Vom Herzschlag der Erde“ mit Worten und Bildern.

Die neue Auflage des sowohl visuell als auch inhaltlich ansprechenden Text-Bild-Band lauscht der Erde Geheimnisse ab und sendet ihr Botschaften zu. So wenig wie sich das Rascheln von Blättern oder der Schatten eines Vogels auf der Erde eindeutig einer Jahreszeit zuordnen lassen, so wenig lassen sich die Texte in diesem neuen Buch eindeutig einem Genre zuordnen. Auf den ersten Blick wirken sie oft wie Prosa, öffnen sich dann aber rasch einer lyrisch mehrdeutigen Dimension. Am besten passt deshalb die Mischform „lyrische Texte“. Häufig richten sie sich an die weibliche Dimension, mal als Frau, mal als Geliebte, mal als Mutter Erde. Und ebenso häufig lassen sich diese drei nicht unterscheiden, sondern gehen nahtlos und liebevoll ineinander über.

Nicht nur die Worte in dem Buch „Vom Herzschlag der Erde“ von Bobby Langer inspirieren die Leser und regen sie zum Nachdenken und Träumen an. Frank-Ole Haake (Ole-Bildermensch.de) hat sich von den Texten zu Bildern inspirieren lassen; die meisten wurden eigens für dieses Buch gemalt, oft in freier Natur, um den Herzschlag der Erde möglichst direkt wahrnehmen und ins Bild transponieren zu können. Oles Bilder sind also keine Illustrationen zu den Texten, sondern ergänzen sie phantasievoll und ausdrucksstark und verleihen ihnen eine weitere Tiefendimension.

„Vom Herzschlag der Erde“ von Bobby Langer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32573-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Die Liebes-Analphabeten – Abwechslungsreiche Liebesgeschichten