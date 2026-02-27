Vom Stream ins Regal: Wie das ikonische Quadrat die Musik wieder anfassbar macht

Kooperation von Apple Music und Ritter Sport zeigt, wie Markenstrategie und Kundenverständnis ein emotionales Kundenerlebnis schaffen – und Marken zur Love Brand entwickeln.

Es gibt eine haptische Sehnsucht, die in der rein digitalen Musikwelt lange keinen Platz mehr hatte: das Durchstöbern von Plattenkisten, das Gewicht einer CD in der Hand, das Blättern durch ein Cover-Booklet. Dass Apple Music nun gemeinsam mit Ritter Sport quadratische Tafeln in kleine Meilensteine der Musikgeschichte verwandelt, ist mehr als eine Kooperation – es ist ein bewusst gesetzter Kontrapunkt zur Flüchtigkeit des Digitalen und ein Ausdruck von echtem Kundenverständnis im Alltag der Konsumenten.

Ritter Sport nutzt die Emotionalität der Musik gezielt als Teil einer klugen Markenstrategie, um der Austauschbarkeit im Supermarkt etwas entgegenzusetzen. Gleichzeitig schafft Apple den Sprung zurück in eine physische Erfahrbarkeit. Diese Verbindung zeigt, wie modernes Kundenverständnis in der Praxis funktioniert: Es geht nicht mehr nur um Produkte, sondern um Bedeutung. Genau hier entsteht die Grundlage für ein emotionales Kundenerlebnis, das im Gedächtnis bleibt.

Dieses Prinzip greift Vortragsredner und Love Brand Experte Thomas Daamen in seinem Vortrag „Gemeinsam – von Null auf Megabrand“ auf. In seinem Vortrag zeigt er, wie eine durchdachte Markenstrategie und tiefes Kundenverständnis zusammenwirken müssen, um ein starkes emotionales Kundenerlebnis zu schaffen. Für ihn ist die Kooperation ein Paradebeispiel dafür, wie Markenstrategie heute funktioniert – nämlich dann, wenn sie Sehnsüchte erkennt und in reale Erlebnisse übersetzt.

Im Zentrum steht dabei das emotionale Kundenerlebnis als entscheidender Hebel auf dem Weg zur Love Brand. In einer Welt zunehmender Beliebigkeit entscheidet genau dieses emotionale Kundenerlebnis darüber, ob Marken austauschbar bleiben oder eine echte Verbindung aufbauen. Eine konsequente Markenstrategie, die auf echtem Kundenverständnis basiert, ist dafür die Voraussetzung.

Die Kooperation macht das greifbar: Wenn der Griff ins Regal Erinnerungen an das Stöbern in Plattenläden weckt und der Genuss mit dem persönlichen Soundtrack verschmilzt, entsteht ein emotionales Kundenerlebnis, das rational kaum zu kopieren ist. Genau solche Momente sind es, die Marken zur Love Brand entwickeln.

„Marken müssen heute kleine, glücksstiftende Anker im Alltag schaffen, um dauerhaft im Relevant Set der Menschen zu bleiben“, sagt Daamen. „Erfolgreiche Markenstrategie bedeutet deshalb immer auch, emotionales Kundenerlebnis bewusst zu gestalten – auf Basis eines tiefen Kundenverständnisses und mit dem klaren Ziel, zur Love Brand zu werden.“

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Keynote Speaker Thomas Daamen ist ein renommierter Redner, Love Brand Builder und Marketing Director mit über 20 Jahren Erfahrung in der internationalen Konsumgüterindustrie und Unternehmenskommunikation.

In seiner Laufbahn war Thomas Daamen in leitenden Positionen im Marketing und Vertrieb internationaler Marken in Deutschland und Italien tätig. Diese langjährige Praxiserfahrung bildet die Grundlage seiner Vorträge, in denen er Themen wie Motivation, Entscheidung, Veränderung, Resilienz, Kundenverständnis und den konstruktiven Umgang mit Scheitern aufgreift. Als Keynote Speaker verbindet er strategisches Denken mit emotionaler Ansprache und praxisnahen Impulsen.

Sein Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Marke stärken, Teams motivieren oder Transformationsprozesse aktiv gestalten möchten. Der Fokus liegt auf emotionaler Markenidentität, Kreativität, Leadership und wirksamem Marketing – sowohl in der internen als auch in der externen Kommunikation.

Die Vorträge von Thomas Daamen zeichnen sich durch Praxisnähe, klare Botschaften und authentischen Humor aus. Als Redner gelingt es ihm, Menschen zu inspirieren, neue Perspektiven zu eröffnen und Veränderungen als Chance für nachhaltigen Erfolg zu begreifen.

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