Bad Tölz, 08. Oktober 2024. In Zeiten des Fachkräftemangels führt kein Weg mehr am Social-Media-Marketing vorbei. Max Weiß, erfolgreicher Unternehmer, Social-Media-Experte und Podcaster, erklärt, warum Plattformen wie Instagram und TikTok traditionelle Recruiting-Wege ablösen, und wie Unternehmen mit der richtigen Strategie nicht nur Bewerber gewinnen, sondern auch ihre Arbeitgebermarke nachhaltig stärken können.

„Es reicht heute längst nicht mehr aus, eine Stellenanzeige in Zeitungen oder Jobbörsen zu schalten und zu hoffen, dass sich jemand bewirbt“, sagt Max Weiß. „Unternehmen, die auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein wollen, müssen sich dort zeigen, wo ihre potenziellen Mitarbeitenden aktiv sind – und das sind die sozialen Medien.“

Der 24-jährige Multi-Unternehmer, der mit seiner Firma WEISS Consulting & Marketing GmbH in der DACH-Region bereits Tausende Gründer von Social-Media-Marketing-Agenturen begleitet hat, weiß, wovon er spricht. Für ihn ist die richtige Präsenz auf Plattformen wie Instagram oder TikTok längst nicht mehr nur eine Frage des Marketings, sondern der strategischen Unternehmensführung. Gerade in Zeiten, in denen sich der Arbeitsmarkt dramatisch verändert, müssen Unternehmen neue Wege gehen, um Fachkräfte zu gewinnen – und Social Media bietet hier vielfältige Möglichkeiten.

Die Macht der Marke: Warum Social Media mehr ist als nur Werbung

Max Weiß sieht den entscheidenden Vorteil von Social Media im Aufbau einer starken Arbeitgebermarke. „Viele Unternehmen machen den Fehler, Social Media nur als Plattform für Werbe- und Stellenanzeigen zu sehen“, erklärt er. „Dabei geht es darum, ein authentisches Bild des Unternehmens zu vermitteln. Potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen sehen, wie der Arbeitsalltag aussieht, was das Unternehmen besonders macht und warum es sich lohnt, Teil des Teams zu werden.“

Gerade kleinere Unternehmen könnten hier große Vorteile haben. „Wenn ein Handwerksbetrieb auf Instagram zeigt, wie das Team zusammenarbeitet, welche spannenden Projekte anstehen und welche Entwicklungsmöglichkeiten es gibt, ist das für potenzielle Bewerber viel attraktiver als eine klassische Stellenanzeige. Zudem ist die Reichweite, die man mit organischem Content erzielen kann, enorm.“

Wie erfolgreich diese Strategie sein kann, zeigt ein Beispiel aus seiner eigenen Erfahrung: Max Weiß hat sich in den vergangenen zwölf Jahren eine starke Präsenz auf Instagram aufgebaut und nutzt diese nicht nur für Marketingzwecke, sondern auch für das Recruiting. „Wenn ich einen Aufruf starte, um neue Vertriebsmitarbeiter zu gewinnen oder andere Stellen zu besetzen, bekomme ich oft innerhalb kürzester Zeit mehrere Hundert Bewerbungen – ohne klassische Stellenanzeige und teilweise für wenige Euro pro Klick. Das liegt daran, dass meine Marke in den sozialen Medien bereits etabliert ist und wir als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden.“

Auch sein Reinigungsunternehmen Office & Home Management GmbH, das mittlerweile an 18 Standorten in Deutschland über Lizenzen aktiv ist, nutzt Social Media gezielt, um sowohl neue Lizenznehmer und Kunden als auch Mitarbeitende zu gewinnen. „Wir bekommen ständig Bewerbungen – oft, ohne dass wir aktiv suchen müssen. Wenn man als attraktiver Arbeitgeber bekannt ist, passiert das einfach“, sagt er.

Kurzvideos – das Recruiting-Tool No. 1

Um Reichweite aufzubauen, sollten Unternehmen aber nicht nur auf die richtigen Inhalte setzen, sondern auch auf die richtigen Instrumente. Vor allem Kurzvideos können hier echte Booster sein. „Es gibt nichts Effektiveres, um schnell Reichweite aufzubauen“, sagt Weiß. „Wir haben das immer wieder erlebt – gerade Reels auf Instagram oder TikTok haben das Potenzial, in kürzester Zeit viral zu gehen und unglaublich viele Menschen zu erreichen. Davon träumt jeder Recruiter.“

Ein aktuelles Beispiel aus seiner eigenen Social-Media-Agentur zeigt, wie effektiv diese Methode sein kann: „Ein Handwerksbetrieb, den wir betreuen, hat ein einziges Video gepostet, das über 1,4 Millionen Aufrufe generiert hat – und das bei einem Account mit nur 300 Followern. Dieses eine Video hat nicht nur neue Follower generiert, sondern auch zahlreiche Bewerbungen auf offene Stellen.“

Der Clou an Kurzvideos? Sie erfordern keinen großen Produktionsaufwand. „Kurze Videos kann jedes Unternehmen drehen – man muss nur wissen, wie es geht“, betont Weiß. „Ein kurzer Einblick in den Arbeitsalltag kombiniert mit einem cleveren Call to Action kann Wunder wirken.“

Job-Hunting 2.0: Bewerbung per DM

Doch was macht Social Media für Bewerber so attraktiv? Max Weiß hat eine klare Antwort: „Es ist unkompliziert. Die Hürden, sich über Social Media zu bewerben, sind viel niedriger als bei klassischen Bewerbungsverfahren. Viele Unternehmen verlangen heute noch lange Lebensläufe und Anschreiben. In den sozialen Medien aber läuft das anders. Eine kurze Nachricht mit den wichtigsten Informationen der Bewerbenden, ein schneller Austausch über den Messenger – das reicht oft schon, um zu sehen, ob jemand grundsätzlich ins Team passt.“

Weiß ist überzeugt: „Je einfacher und schneller der Bewerbungsprozess abläuft, desto größer ist die Bereitschaft, sich zu bewerben. Gerade heute, wo die Menschen immer weniger Zeit haben, ist das ein unschätzbarer Vorteil.“

Dabei gehe es nicht darum, auf Qualität zu verzichten. „Natürlich kann man im weiteren Prozess noch Tests oder Interviews einsetzen, um zu prüfen, ob der Bewerber wirklich für die ausgeschriebene Position geeignet ist. Aber der erste Schritt sollte so einfach wie möglich sein.“

Mit kleinem Budget zur starken Arbeitgebermarke

Für Weiß ist klar: Social Media ist nicht nur ein Trend, sondern wird sich in den kommenden Jahren zum wichtigsten Instrument im Recruiting entwickeln. „Unternehmen, die jetzt mit Social Media eine starke Arbeitgebermarke aufbauen, werden langfristig die besten Mitarbeitenden gewinnen – und das oft ohne viel Geld auszugeben“, betont er.

Der Aufbau einer Arbeitgebermarke auf Plattformen wie Instagram sei dabei nicht nur etwas für große Unternehmen. „Auch kleine und mittelständische Firmen können davon enorm profitieren. Es geht darum, sich sichtbar zu machen und den Menschen zu zeigen, warum es sich lohnt, Teil des Unternehmens zu werden.“

Max Weiß selbst hat es mit seinen Firmen vorgemacht. „Unsere Mitarbeitenden kommen zu uns, weil sie in den sozialen Medien sehen, dass wir coole Teams sind. Dafür machen wir keine aufwendigen Kampagnen, sondern nutzen die Kanäle einfach, um unsere Unternehmen authentisch zu präsentieren.“

Posten ohne Plan: Der Fehler, den sich kein Unternehmen leisten kann

Doch es gibt auch Fallstricke bei der Nutzung von Social Media. „Der größte Fehler, den viele Unternehmen machen, ist, dass sie ohne Strategie einfach anfangen zu posten“, warnt Weiß. „Ein schlechter Social-Media-Auftritt kann aber mehr Schaden anrichten als gar keiner.“

Sein Rat: Unternehmen sollten von Anfang an professionell vorgehen und sich gegebenenfalls Unterstützung von Experten holen. „Es lohnt sich, in eine gute Social-Media-Strategie zu investieren. Denn die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, ist eine der wichtigsten Grundlagen für den Unternehmenserfolg.“

