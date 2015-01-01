  • Von Extremsituationen lernen: Wie Spitzensport und Abenteuer den Unternehmenserfolg beflügeln

    Spitzensportler und Abenteurer vermitteln in Keynotes der Agentur Redner-Speaker-Experten praxiserprobte Strategien für Führung, mentale Stärke, Resilienz und Gesundheit im Unternehmensalltag.

    BildAußergewöhnliche Erfolge entstehen selten durch reines Talent. In der internationalen Sportwelt wie auch auf extremer Expeditionsfahrt entscheiden vor allem unbeirrbarer Fokus, Ausdauer, Selbstdisziplin und ein klarer Kopf unter starkem Druck über Sieg oder Niederlage. Genau diese Fähigkeiten verlangt die heutige Wirtschaftswelt auch von Führungskräften und Teams, die in Zeiten permanenter Transformation verlässlich Leistung erbringen müssen. Die Redneragentur Redner-Speaker-Experten greift diesen Bedarf auf und vermittelt Topspeaker, die praxiserprobte Strategien aus dem Leistungssport direkt in den Unternehmensalltag übersetzen.

    Spitzenleistungen im Business: Warum Keynote Speaker für Gesundheit, Sport & Abenteuer begeistern

    Angetrieben von ständigen Marktveränderungen stehen Organisationen vor der Aufgabe, Flexibilität und Eigenverantwortung tief in ihrer Kultur zu verankern. Vorträge aus der Kategorie Keynote Speaker für Gesundheit, Sport & Abenteuer schlagen hier eine Brücke zwischen mentaler Stärke im Extremsport und den täglichen Herausforderungen der Arbeitswelt.

    Die Referentinnen und Referenten der Agentur sprechen nicht über theoretische Konzepte, sondern berichten aus eigener Anschauung über das Überwinden scheinbarer Grenzen. Sie vermitteln verständlich, wie sich Strategien zur Bewältigung von Niederlagen, Risiken und Krisen auf Unternehmensstrukturen übertragen lassen.

    Praxisnahe Impulse: Wo Leistung, Mentaltraining und Wohlbefinden ineinandergreifen

    Die Bandbreite der vermittelten Persönlichkeiten deckt ein breites Spektrum an wirtschaftsrelevanten Kernthemen ab:

    * Ziele konsequent erreichen: Ultratrail-Läufer Norman Bücher und Apnoetaucher Lorenz Wenger demonstrieren eindrucksvoll, wie Willenskraft und fokussiertes Mentaltraining selbst unter extremen Belastungen zum Erfolg führen.
    * Führung und Zusammenhalt stärken: Weltumseglerin Stefanie Voss und Agilitätsexperte Andreas Becker zeigen auf, mit welchen Prinzipien Teams selbst bei schwerer See Kurs halten und Verantwortung gemeinsam tragen.
    * Krisen und Veränderung meistern: Die im Rollstuhl sitzende Pferdesportlerin Marion Bender sowie Sportjournalist Tobias Drews verdeutlichen, wie aus Rückschlägen neue Handlungsmöglichkeiten und Resilienz wachsen.
    * Gesundheit und Stressregulation verankern: Keynote Speaker und Pflege-Expertin Angelika Niedermaier und Neurowissenschaftlerin Monika Herbstrith-Lappe vermitteln wirksame Ansätze für ein zukunftsfähiges Gesundheitsmanagement und dauerhafte Leistungsfähigkeit.

    Emotionale Strahlkraft mit direktem Nutzen für Firmenveranstaltungen

    Formate rund um Sport, mentale Gesundheit und Abenteuer zeichnen sich durch ihre besondere Wirkung aus: Sie verbinden mitreißende Lebensgeschichten mit fundierten Erkenntnissen für die tägliche Praxis. Statt trockener Theorie erleben Teilnehmende echte Vorbilder, deren Botschaften im Gedächtnis bleiben.

    Ob Führungskräftetagung, Sales-Kick-off, Strategiemeeting, Kunden-Event oder betrieblicher Gesundheitstag – emotionale Schlüsselerlebnisse schaffen den Nährboden, um Veränderungsprozesse positiv zu begleiten und echtes Teamdenken nachhaltig zu etablieren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Redner-Speaker-Experten
    Herr Heinrich Kürzeder
    Beuthener Straße 2
    89407 Dillingen
    Deutschland

    fon ..: 0907171137
    web ..: https://www.redner-speaker-experten.de
    email : kontakt@redner-speaker-experten.de

    DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 30 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer mehrerer Redneragenturen hat der erfahrene Rednermanager eine der erfolgreichsten Speaker Agenturen im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

    Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

    Genau hier setzt seine mehr als 30-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

    Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, Geopolitik und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

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