Von Kunden bescheinigt: der effiziente Lehrgang um erfolgreicher zu führen und zu beraten!

Führungsinstrumente und Beratungs-Tools / 15 Tools für die Praxis nutzen

Wien im Februar 2020 – Der Erfolgskurs des Experten für mehr Selbstwirksamkeit und Durchsetzungskraft Peter Kornfeind hält weiter an. Auch mit dem neuen Angebot werden wieder Maßstäbe gesetzt und die Kunden sind begeistert. Der perfekte Lehrgang „Business & Consulting“ von Peter Kornfeind bietet den Kunden sehr viele Möglichkeiten, Organisationsentwicklung und Change-Management Prozesse in Gang zu setzen. Das Angebot richtet sich an Führungskräfte, ManagerInnen, ProjektleiterInnen und ExpertInnen sowie an Personen in beratenden Berufen wie UnternehmensberaterInnen und Coaches. Hier die wichtigsten Fakten zu dem neuen Lehrgang: https://www.gut-aufgestellt.com/ihre-chancen/#business-consulting

Mit neuen Ideen wird das Kerngeschäft des Erfolgscoaches Peter Kornfeind seit Jahren gestärkt. Eine dieser Innovationen ist das neue Angebot „Business & Consulting“. Selbst Kenner der Materie sind von der Wertigkeit dieses Dienstes und den damit verbundenen Absatzpotenzialen überzeugt. Experten ziehen auch einem Durchbruch in artverwandte Dienstleistungsbereiche in Betracht. Mit diesem innovativen Lehrgang beherrschen die Kunden das Staffellaufprinzip und können selbst Hochleistungsteams initiieren. Der Lehrgang „Business & Consulting“ beinhaltet die Grundlagen der Systemtheorie, Neurobiologie, hypnosystemischen Beratung und Aufstellungsarbeit. Zusätzlich erhalten die Kunden auch dauerhaften Zugang für Führungsinstrumente und Beratungs-Tools und lernen 15 Tools für die Praxis nutzen : https://www.gut-aufgestellt.com/ihre-chancen/#business-consulting

Die Vorteile des Lehrganges „Business & Consulting“ liegen auf der Hand: Der Erfolgscoach Peter Kornfeind garantiert seinen Kunden in der Zusammenarbeit, mit einem sehr geringen Zeitaufwand rasch ihre Selbstwirksamkeit zu erhöhen, um mit weniger Aufwand gleich viel oder sogar mehr erreichen zu können.

Peter Kornfeind ist ein renommierter Erfolgscoach und handelt nach dem Motto „Eine Ihrer kostbarsten Ressourcen ist Ihre Zeit“. Er trifft mit dem neuen Lehrganges „Business & Consulting“ die Kundennachfrage nahezu punktgenau. Nach diesem nützlichen Lehrgang können die Kunden ihr Geschäft erfolgreich mit mehr Gelassenheit und und größerer Zuversicht führen. Dazu stellt er den Kunden 25 Jahre Erfahrung sowie ausgewählte und selbst erprobte Methoden und Modelle zur Verfügung. Mit den angebotenen Services wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt und grenzüberschreitende Lösungsansätze entwickelt.

Sie sollen es einfacher und leichter haben. Dazu stelle ich Ihnen 25 Jahre Erfahrung sowie ausgewählte und selbst erprobte Methoden und Modelle zur Verfügung.

Eine Ihrer kostbarsten Ressourcen ist Ihre Zeit. Ich garantiere Ihnen bei einer Zusammenarbeit, mit einem sehr geringen Zeitaufwand rasch Ihre Selbstiwrksamkeit zu erhöhen, um mit weniger Aufwand gleich viel oder sogar mehr erreichen zu können.

