Von Schätzen und Römern

Edelmetalle vergehen nicht. Daher kommt es immer wieder zu Funden. Gold und Silber erhalten ihren Wert.

Wie sehr Gold und Silber begehrt sind, zeigt nicht nur die letzte Zeit. Und das Gold und Silber unvergänglich sind, sieht man an alten Schätzen, die wieder ans Licht kommen. Jüngst kam heraus, dass ein illegaler Sondengänger einen alten römischen Schatz in Deutschland gefunden hat, diesen aber erst acht Jahre später gemeldet hat. Die insgesamt rund 450 Silbermünzen stammen aus der Zeit, als die Römische Republik zusammengebrochen war und Kaiser regierten. Der größte Goldschatz der Welt übrigens dürfte sich in einer spanischen Galeone vor der Küste Kolumbiens befinden, 17 Milliarden US-Dollar schwer, aber keine einfache Bergung. In dem Wrack befinden sich mehr als 500 Tonnen Goldmünzen, Silbermünzen und Smaragde. Und in Florida gibt es einen Küstenabschnitt namens Treasure Coast, also Schatzküste. Hier verlief eine wichtige Route der Spanier, auf der sie Gold und Silber aus geplünderten Kolonien nach Europa brachten. Viele sanken, einmal eine Flotte aus elf Schiffen der spanischen Silberflotte. Über 1000 Münzen wurden und werden immer noch vom Grund des Meeres geborgen.

Trotz dem Preisrückgang des Goldes – eigentlich waren es ja nur in etwa die Gewinne aus dem Oktober – wird kaum einer das starke Interesse am Edelmetall verneinen. Laut dem World Gold Council erreichte die Goldnachfrage im dritten Quartal ein Rekordhoch. Die ETF-Zuflüsse und die Münzen- und Barrenkäufe waren enorm hoch. Die Zentralbanken und andere Institutionen haben immerhin rund 28 Prozent mehr Gold gekauft als im Vorquartal. Und das starke Interesse am sicheren Hafen dürfte auch so bleiben, denn die Faktoren, die den Goldpreis antreiben, sind nicht plötzlich aus der Welt, sondern bestehen fort.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – steht für Gold und Kupfer. Die Gesellschaft besitzt in Alaska das aussichtsreiche Whistler-Projekt (zu 100 Prozent), welches große Gold- und Kupferressourcen beherbergt. Die Regierung in Alaska unterstützt den Bergbaubereich und sorgt für die notwenige Infrastruktur.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver-ltd/ – startete Anfang des Jahres erfolgreich mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Ein zweites aussichtsreiches Projekt in Mexiko gehört zum Portfolio.

