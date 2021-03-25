Vor-Ort-Event: Einblicke und Best-Practice aktueller Digitalisierungsprojekte bei der DEUTZ AG inkl. KI

Am 9. Juli 2026 gibt die DEUTZ AG in Köln erstmals öffentlich Auskunft über ein laufendes Großprojekt – mit echten Zahlen, kritischer Einordnung und einem Streitgespräch zwischen Digital-Entscheidern.

Die DEUTZ AG hat eine über 20 Jahre alte, global eingesetzte B2B-Kernanwendung abgelöst. Der neue Partner Shop läuft heute in mehreren Ländern, muss rund 350.000 Bestellpositionen pro Jahr verarbeiten und ist direkt an SAP angebunden – aktuell noch an SAP R/3 mit Jahreswechsel dann an SAP S/4HANA.

Die neue vom IT-Dienstleister TechDivision implementierte Plattform nutzt hierzu eine headless Commerce-Architektur auf Basis von Adobe Commerce und Next.js. Am 9. Juli 2026 öffnet der Konzern sein Technikum in Köln und gibt Digital-Entscheidern aus dem Maschinen- und Anlagenbau unzensierte Einblicke in das Projekt: Was hat funktioniert, was nicht – und was kommt als nächstes. Zudem wird das Thema KI bei DEUTZ beleuchtet.

Kein Konferenzformat, kein Vendor-Pitch

Die Veranstaltung „Next Level B2B“, initiiert von TechDivision gemeinsam mit dem VDMA, folgt einem bewusst anderen Ansatz: Es gibt weder Sponsoren-Pitches noch Produktpräsentationen von Anbietern. Softwareanbieter und Dienstleister sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Im Mittelpunkt stehen Praktiker, die mit Praktikern sprechen – ohne Verkaufsdruck.

„Wir wollten ein Format schaffen, in dem Industrieunternehmen offen über Digitalisierungsprojekte reden können – inklusive der Dinge, die schwieriger waren als geplant. Das geht nur ohne Anbieter im Raum.“ Stefan Willkommer, Geschäftsführer TechDivision GmbH

Programm: Projekteinblick, KI-Strategie und ein Streitgespräch

Das Programm beginnt um 13:30 Uhr mit einem Get-together in der historischen Motorensammlung des DEUTZ Technikums – dort, wo 1876 der erste Viertaktmotor der Welt entwickelt wurde. Zum Abschluss wird das Exponat live gestartet: der originale Versuchsmotor von 1876, weltweit ältestes Stück seiner Art, einst auf der Pariser Weltausstellung präsentiert.

– Vorstellung der DEUTZ AG durch den CEO Business Unit Service, Andreas Schmid

– Keynote: „Zukunftsstrategie B2B Commerce: Status quo, KI-Potenziale und Erfolgsfaktoren“ – Dr. Kai Hudetz, Geschäftsführer IFH Köln / ECC Köln

– Praxisblock: „Der neue DEUTZ Partner Shop – von der Legacy-Applikation zur modernen Plattform“ – Christian Damm, Maximilian Alex und Angelika Thome (DEUTZ AG) sowie Stefan Regniet (TechDivision). Offene Darstellung eines laufenden Großprojekts inklusive SAP-Integration, Change Management und ersten messbaren Ergebnissen.

– KI-Einblicke: „Das KI-Universum im DEUTZ-Konzern“ – Prof. Dr. Christian Hürter (CIO, DEUTZ AG) und Niklas Cox (Principal AI Architect, DEUTZ AG). Kein Buzzword-Bingo – sondern ein Einblick in reale KI-Initiativen eines produzierenden Industriekonzerns.

– Streitgespräch: Digitalisierung und KI-Bedarf in der Industrie – bewusst kontrovers besetzt mit Prof. Dr. Christian Hürter (DEUTZ AG), Dr. Kai Hudetz (IFH Köln), Stefan Willkommer (TechDivision), Prof. Dr. Nils Finger (CBS International Business School) und Hartmut König (CTO Central Europe, Adobe). Mit Publikumsbeteiligung und moderiert von Kevin Löpke (VDMA NRW).

– Networking bei gekühlten Getränken und leckerem Essen im Anschluss an das Programm.

Für wen – und für wen nicht

Das Format richtet sich ausschließlich an C-Level-Entscheider sowie Führungskräfte aus Digital Business, E-Commerce, IT-Strategie, After-Sales und KI-Initiativen in der Industrie, insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau. Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Personen begrenzt. Eine Teilnahme ohne explizite Bestätigung durch die Veranstalter ist nicht möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Weitere Infos und Anmeldung unter https://eu1.hubs.ly/H0ws8Fw0.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

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Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit rund 120 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe-, Shopify-, Magento Enterprise- , Google- und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung. Dabei spielt das Thema Künstliche Intelligenz natürlich auch eine immer größere Rolle.

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Pressekontakt:

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