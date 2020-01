Vor Ort überzeugen: ELA Infopoint unterstützt Immobilienvertrieb

ELA Container sind als hochwertige Showrooms zur Vermarktung eines Wohnquartiers im Einsatz.

Mitten in der Natur wohnen und gleichzeitig die Vorzüge einer Stadt genießen – davon träumen viele, die auf der Suche nach einem neuen Zuhause sind. Im Stadtteil Niederrad in Frankfurt am Main können diese Wohnträume wahr werden, denn derzeit entwickelt die LBBW Immobilien Development GmbH hier das neue Wohnquartier MAINWALD direkt am Waldrand. Um vorab über das Projekt zu informieren und Interessenten einen Eindruck von Lage und Wohnraum zu geben, hat der Bauherr mit Unterstützung der Firma ELA einen Infopoint errichten lassen.

Großflächig verglast, reicht die zweistöckige Containeranlage bis ins Blätterdach des angrenzenden Waldes. Wer sich hier auf der Dachterrasse bei einem Getränk die Vorzüge des Wohnens am „MAINWALD“ erläutern lässt, dürfte schnell überzeugt sein. „Der Infopoint aus vier ELA Premiumcontainern in Sonderausführung wurde vom Bauherrn dem Ausbau-Standard der zukünftigen Eigentumswohnungen entsprechend gestaltet. Dazu gehören etwa Parkett oder Gipskartonwände. So unterstützt ELA noch bis nächstes Jahr die Vertriebsaktivtäten unseres Kunden“, erklärt ELA Area Sales Manager Oliver Kölblin. Auf den insgesamt 72 Quadratmetern befinden sich Beratungsräume, eine Weinbar sowie eine Informationsfläche mit dem Modell der neuen Wohnhäuser.

„Diese ELA Raumlösung soll bereits die Hochwertigkeit des Bauprojekts unterstreichen und die Wohnlage erlebbar machen“, so Kölblin. In der Vorbereitung der Container wählte man daher eine elegante Außenlackierung in Anthrazitgrau und ergänzte die Raummodule mit zum Teil bodentiefen Fenstern, einer Split-Klimaanlage und Rauchwarnmeldern. Zur 36 Quadratmeter großen Dachterrasse führt eine verzinkte Außentreppe mit Geländer.

„Infopoints dieser Art kommen oft bei großen Wohnbauprojekten zum Einsatz“, erklärt Kölblin. Auch bei der Entwicklung des Wohnquartiers Meerstad in den Niederlanden griff das zuständige Unternehmen auf ELA Container zurück, um in einer auf Pontons schwimmenden Anlage, die Vorteile des Wohnens am Wasser zu verdeutlichen. Immer häufiger finden sich ELA Container zudem auf Messen als Infostände wieder. „Mobil, flexibel, individuell gestaltbar – unsere Containerräume sind einfach nur praktisch“, so Kölblin.



ELA Container GmbH

Herr Michael Schmidt

Zeppelinstraße 19-21

49733 Haren (Ems)

Deutschland

fon ..: +49 5932 506-0

web ..: https://www.container.de

email : marketing@container.de

Der emsländische Familienbetrieb ELA hat seit 1972 den Mietservice und auch die Technik der Raumsysteme ständig weiterentwickelt. Mit über 30.000 transportablen Einheiten ist ELA Container der Spezialist, wenn es um mobile Räumlösungen in Containerbauweise geht. Ein eigener Fuhrpark von 70 Speziallastkraftwagen mit Ladekran gewährleistet einen sicheren Transport und eine fachgerechte Montage. ELA ist mit 15 Standorten und über 850 Mitarbeitern, darunter 40 mobile Fachberater, weltweit vertreten und stellt somit eine kurzfristige und schnelle Lieferung an jeden Ort sicher. Den jeweiligen ELA Ansprechpartner findet man auf der Website www.container.de.

