Voraussetzungen für Schüleraustausch: international EXPERIENCE e.V. nimmt motivierte Jugendliche mit

Viele Chancen zum selber machen: Schüleraustausch ist keine Pauschalreise, sondern ein individuelles Erlebnis. Die Austauschorganisation bereitet die Schüler vor und betreut sie während dieser Zeit.

Lohmar, 30.04.24. „Es ist Zeit für Neues“ – Eltern staunen, wenn ihr Kind, eben noch verspielt, plötzlich seine Flügel ausbreitet. Das dringend gewünschte „Neue“ muss passieren, am besten weit weg: Die Jugendlichen wünschen sich ein Austauschjahr. Eine zentrale Motivation ist es, „eine neue Kultur kennenlernen, neue Freunde finden und etwas Neues erleben, die Sprache verbessern“. Das wird alles im Ausland geschehen. Aber wie das im Detail passiert, das ist so individuell wie jeder Jugendliche.

International EXPERIENCE e.V. wählt deshalb solche Austauschschüler aus, die Offenheit besitzen und Chancen ergreifen können, denn Überraschungen gibt es sicher.

Auswahlkriterien für Austauschschüler

Ihre Persönlichkeit stellen die Jugendlichen in einer schriftlichen Kurzbewerbung dar:

* aussagekräftiges gewinnendes Foto

* Sprachkenntnisse und Zeugnisse

* Angaben zu Interessen und Hobbys

* Angaben zu Geburtstag, Eltern, Kontaktdaten

Im persönlichen Auswahlgespräch bei international EXPERIENCE e. V. geht es um ein Kennenlernen der Jugendlichen und die Wünsche und Vorstellungen in Bezug auf das Auslandsjahr.

Mögliche Fragen sind:

* Mit welchen Hobbys kannst Du im Ausland Kontakte knüpfen?

* Wie organisierst Du den Alltag in Deutschland mit Schule, Hobbys, Familie und Freunden?

* Welches Familienleben pflegst Du in Deutschland ?

* Wie gehst Du mit eigenen Schulthemen und mit der Familie um?

* Wie motivieren die Eltern ihr Kind bei Herausforderungen?

* Was wissen beide über das Zielland?

* Wie ist der Kommunikationsstil?

Selbstbewusstsein mit Bescheidenheit

Im Auslandsjahr sind Jugendliche sehr intensiv in der analogen Welt gefordert. Echte Menschen, echte Situationen wollen entdeckt werden, ganz direkt. Bei der Austauschorganisation international EXPERIENCE e. V. hilft das persönliche ausführliche Vorbereitungsseminar, mit neuen Herausforderungen umzugehen.

Spätestens vor Abreise, wenn nach vielen Formularen und Gesprächen bekannt ist, wo exakt die Gastfamilie lebt und welche Schule es sein wird, befassen sich die Jugendlichen genauer mit ihrem Ziel.

Mit Offenheit und einer guten Beobachtung, mit Engagement und guter Kommunikation bauen die Jugendlichen sich ihr Leben im Ausland auf. Das festigt ihre Persönlichkeit und sie trauen sich danach weiterhin zu, Neues auszuprobieren und Herausforderungen anzunehmen, die sich ihnen in Zukunft stellen.

Interessierte Eltern und Jugendliche werden bei international EXPERIENCE e. V. individuell beraten, welches Programm für eine Auslandszeit passt.

News und Termine – international-experience.net

Ein erster persönlicher Kontakt ist auch auf einer Bildungsmesse möglich, so z.B. in den kommenden Wochen in Darmstadt, Frankfurt, Augsburg, Dortmund, Osnabrück, Hamburg etc.

International EXPERIENCE e. V. Kurzprofil

International EXPERIENCE e. V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 14 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e. V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort bzw. langjährigen Partnerorganisationen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e. V. werden im Rahmen eines Taschengeldstipendiums an ausgewählte Teilnehmer weitergegeben.

o Ca. 700 Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e. V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, UK, Irland, Argentinien, Finnland.

o Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland bereiten sich die Schüler intensiv vor, eine Elternsession schließt sich an.

o Eine enge Partnerschaft mit international EXPERIENCE USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

o iE e. V. ist seit 2017 vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

o Gegründet 2000, 260 Mitarbeiter:innen weltweit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

international EXPERIENCE e. V.

Frau Verena Wolters

Amselweg 20

53797 Lohmar

Deutschland

fon ..: +491726208618

web ..: https://germany.international-experience.net/

email : v.wolters@international-experience.net

