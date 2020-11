Vorgehensweise für das Finden des optimalen Werbestandorts für Media Marketing LTD

Damit Ihr Werbeplakat von Media Marketing LTD am profitabelsten ist, müssen Sie Wert auf die richtige Auswahl des Werbestandorts legen. Dabei sollten Sie sich Fragen vor Augen führen, die die Zielgruppe und Lokalität Ihrer Agentur definieren. Verschiedene Werbestandorte sprechen unterschiedliche Menschen an, demnach kann es für einige Werbeplakate sinnvoller als für andere sein, sie an einem gewissen Ort zu platzieren.

Definition der Zielgruppe

Gesellschaftliche Gruppen unterscheiden sich in ihrem Kaufverhalten, was bedeutet, dass es jene gibt, die zum Kauf von teuren Produkten tendieren und welche, die preisgünstige bevorzugen. Bei dem Platzieren Ihrer Werbung muss darauf geachtet werden, welche Gesellschaftsgruppen wo vertreten sind damit der optimale, zum zu bewerbenden Produkt Ihrer Agentur Media Marketing LTD bestimmt werden kann. Dazu gehört auch das Festlegen der Altersgruppe, die von der Werbung angesprochen werden soll, da sich Menschen verschiedenen Alters nicht immer an den gleichen Orten aufhalten.

Standortanalyse

Wenn Sie den optimalen Platz für Ihr Werbeplakat finden wollen, müssen Sie sich den Standort, der zur von Ihnen zuvor bestimmten Zielgruppe passt, genau ansehen. Wählen Sie Stellen aus, die sehr gut sichtbar sind und von so vielen Menschen wie möglich passiert werden. Bestens eignen sich hier je nach Zielpersonen zum Beispiel gewisse Verbrauchermärkte, Cafés, Schulen, Bushaltestellen, Parkplätze oder Bahnhöfe. An Straßen empfiehlt das Platzieren sich nur, wenn die Autos mit geringer Geschwindigkeit fahren, da sonst das Erfassen von Werbung nur schwer möglich wäre. Achten Sie bei der Standortauswahl für Ihr Werbeplakat grundsätzlich darauf, lokal zu bleiben, da sonst seitens des potentiellen Interessenten keine Motivation besteht, dem Werbeaufruf zu folgen. Beziehen Sie außerdem die mögliche Konkurrenz mit ein und inwieweit diese in Ihrem Umfeld vertreten ist – passen Sie die Reichweite Ihrer Werbung dem an.

Mit dem Befolgen dieser Schritte bezüglich der Zielgruppen- und Standortanalyse gestalten Sie die Platzierung Ihrer Werbeplakate für Media Marketing LTD so profitabel

wie möglich.

