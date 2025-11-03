Vorläufige Genehmigung für das Cabaçal-Projekt von Meridian Mining durch den Bundesstaat Mato Grosso formalisiert

Highlights:

§ Vorläufige Lizenz für das Gold-Kupfer-Silber-Projekt Cabaçal von Meridian Mining veröffentlicht:

o Das Amtsblatt des Bundesstaates Mato Grosso formalisiert die vorläufige Genehmigung (Licença Prévia) für Cabaçal;

o Meridian treibt die Entwicklung des VMS-Gürtels Cabaçal als modernstes Bergbaugebiet von Mato Grosso weiter voran;

o Die langfristige wirtschaftliche Entwicklung eines bedeutenden Bergbaugebiets, das wieder in Betrieb genommen wird, rückt näher an die Produktion heran; und

§ Meridian Mining reicht PL-Antrag für Santa Helena ein:

o Technische und ökologische Studien für den PL-Antrag für Santa Helena abgeschlossen.

LONDON, Vereinigtes Königreich, 3. November 2025 / Newsfile / Meridian Mining UK S (TSX: MNO), (Frankfurt/Tradegate: N2E) (OTCQX: MRRDF) (Meridian oder das Unternehmen) (- www.commodity-tv.com/play/meridian-mining-more-drilling-at-santa-helena-and-pre-feasibility-study-for-cabacal-coming-soon/ -) freut sich bekannt zu geben, dass die Genehmigung der vorläufigen Lizenz (PL) für das Gold-Kupfer-Silber-Projekt Cabaçal (Cabaçal) mit der Veröffentlichung im Amtsblatt des Bundesstaates Mato Grosso offiziell bestätigt wurde. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf die laufende Vorbereitung und Einreichung der Installationslizenz (IL) für Cabaçal im ersten Halbjahr 2026.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass der Antrag auf eine vorläufige Lizenz für das Au-Cu-Ag- und Zn-Projekt Santa Helena (Santa Helena) eingereicht wurde.

Gilbert Clark, CEO, kommentiert: Nach der einstimmigen Genehmigung des PL´s See Meridian news 30 October 2025

, ist dieser nun im Amtsblatt veröffentlicht worden. Damit hat das Unternehmen einen bedeutenden Meilenstein in Bezug auf die Genehmigungen erreicht. Wir gratulieren unserem brasilianischen Team zu seinem Engagement, zu den über zwei Jahren dauernden Umweltstudien, sozialen, ökologischen und technischen Überprüfungen sowie den 12 Monaten mit zahlreichen öffentlichen Konsultationen.

Der PL-Prozess für Cabaçal begann im vierten Quartal 2021, als das erfahrene interne Team von Meridian das Potenzial erkannte, dieses stillgelegte Bergbaulager schnell wieder in Betrieb zu nehmen. Die Veröffentlichung des PL im Amtsblatt steht für die bedeutende Zustimmung und Unterstützung unserer lokalen Gemeinden und des Bundesstaates Mato Grosso für Cabaçal, dieses Potenzial zu realisieren.

Meridian bereitet derzeit den IL-Antrag für Cabaçal vor, wobei derselbe hohe Standard wie bei dem erfolgreichen PL-Antrag angewendet wird. Parallel dazu treibt Meridian die Korrespondenz mit potenziellen Projektfinanzierungsgruppen voran. Damit soll sichergestellt werden, dass der Fortschritt des IL mit der Projektfinanzierung von Cabaçal, der endgültigen Investitionsentscheidung und den Eigenmitteln des Unternehmens in Einklang steht.

Darüber hinaus glaube ich, dass die Einreichung des Santa Helena PL einen wichtigen Fortschritt für unser zweites Projekt darstellt. Die Etablierung des größeren Cabaçal Au-Cu-Ag-Gürtels als Brasiliens fortschrittlichstes und modernstes VMS-Bergbaugebiet sowie als das vielversprechendste. Unsere Unternehmensziele konzentrieren sich weiterhin auf die disziplinierte Erschließung von Cabaçal, die Ressourcenerschließung in Santa Helena und die weitere Erschließung dieses größeren Explorationspotenzials im Gürtel.

Erklärung einer qualifizierten Person

Herr Erich Marques, B.Sc., FAIG, Chefgeologe von Meridian Mining und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.

Über Meridian

Meridian Mining konzentriert sich auf:

– Die Erschließung und Exploration des fortgeschrittenen VMS-Gold-Kupfer-Projekts Cabaçal;

– Die erste Ressourcendefinition für das zweite hochgradige VMS-Projekt in Santa Helena als erste Stufe der Entwicklungsstrategie für den Cabaçal-Hub;

– die regionale Exploration des Cabaçal-VMS-Gürtels zur Erweiterung der Cabaçal-Hub-Strategie; und

– die Exploration in den Greenstone-Gürteln Jaurú und Araputanga (alle oben genannten Standorte befinden sich im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso).

Der technische Bericht zur Vor-Machbarkeitsstudie (der PFS-Technische Bericht) vom 31. März 2025 mit dem Titel: Cabaçal Gold-Kupfer-Projekt NI 43-101 Technischer Bericht und Vor-Machbarkeitsstudie beschreibt einen Basis-NPV5 nach Steuern von 984 Millionen US-Dollar und eine IRR von 61,2 % bei Vorproduktionskapitalkosten von 248 Millionen US-Dollar, was zu einer Kapitalrückzahlung in 17 Monaten führt (unter der Annahme eines Metallpreisszenarios von 2.119 US-Dollar pro Unze Gold, 4,16 USD pro Pfund Kupfer und 26,89 USD pro Unze Silber). Cabaçal hat niedrige Gesamtkosten von 742 USD pro Unze Goldäquivalent und ein Produktionsprofil von 141.000 Unzen Goldäquivalent über die gesamte Lebensdauer der Mine, was auf eine hohe metallurgische Ausbeute, ein niedriges Abraumverhältnis von 2,3:1 über die gesamte Lebensdauer der Mine und die niedrigen Betriebskosten in Brasilien zurückzuführen ist.

Die Mineralreserven von Cabaçal umfassen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 41,7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,63 g/t Gold, 0,44 % Kupfer und 1,64 g/t Silber (bei einem Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Goldäquivalent).

Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie vollständig zu lesen. Der technische Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie ist unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.meridianmining.co zu finden.

Der technische Bericht zur vorläufigen Machbarkeitsstudie wurde für das Unternehmen von Tommaso Roberto Raponi (P. Eng), leitender Metallurg bei Ausenco Engineering Canada ULC, Scott Elfen (P. E.), globaler Leiter für Geotechnik und Bauwesen bei Ausenco Engineering Canada ULC, John Anthony McCartney, C.Geol., Ausenco Chile Ltda., Porfirio Cabaleiro Rodriguez (Ingenieurgeologe FAIG) von GE21 Consultoria Mineral; Leonardo Soares (PGeo, MAIG), leitender geologischer Berater von GE21 Consultoria Mineral; Norman Lotter (Mineralverarbeitungsingenieur; P.Eng.), von Flowsheets Metallurgical Consulting Inc.; und Juliano Felix de Lima (Ingenieurgeologe MAIG) von GE21 Consultoria Mineral.

Im Namen des Vorstands von Meridian Mining UK S

Herr Gilbert Clark – CEO und Direktor

Meridian Mining UK S

8th Floor, 4 More London Riverside

London SE1 2AU

Vereinigtes Königreich

E-Mail: info@meridianmining.co

Tel.: +44 (0) 203 930 3145 (GMT)

Medienanfragen:

Gareth Tredway / Ruairi Millar

Tel.: +44 (0) 207 920 3150

E-Mail: meridianmining@tavistock.co.uk

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Unsicherheiten, wie unter der Überschrift Risikofaktoren in Meridians jüngstem Jahresinformationsformular auf www.sedarplus.ca dargelegt. Obwohl Meridian diese Faktoren und Annahmen angesichts der Erfahrung und Einschätzung der aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen durch das Management für angemessen hält, kann Meridian keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Meridian lehnt, sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

