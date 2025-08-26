Vortex Energy schließt Feldprogramm mit Ambient Noise Tomography (ANT) im Salzprojekt Robinsons River ab

Vancouver, British Columbia, 15. September 2025 / IRW-Press / Vortex Energy Corp. (CSE: VRTX) (OTC: VTECF) (FWB: AA3) (Vortex oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss der Feldkomponente seiner tomographischen Messung von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography, ANT) im Salzprojekt Robinsons River in Neufundland bekannt zu geben.

Zwischen dem 31. Juli und dem 26. August 2025 wurden im gesamten Konzessionsgebiet insgesamt 188 triaxiale digitale nodale Instrumente vom Typ GTI NuSeis NRU D3 eingesetzt, die jeweils mit 5-Hz-Geophonen ausgestattet waren. Das Untersuchungsgebiet erstreckte sich über ca. 22,8 km in Ost-West-Richtung und 14,7 km in Nord-Süd-Richtung und deckte eine Fläche von ca. 335 km² mit einem durchschnittlichen Stationsabstand von 710 Metern ab. Nach einer 18-tägigen Aufzeichnungsperiode konnten fast alle Instrumente erfolgreich geborgen werden, wodurch ein vollständiger Datensatz für die Abbildung des Untergrunds sichergestellt wurde.

Die Zusammenarbeit zwischen der University of Alberta, CAUR Technologies, Geosig und Storm Exploration gewährleistete einen effizienten Ablauf bei der Aufstellung und Bergung. Der daraus resultierende Datensatz wird nun verarbeitet, um hochauflösende dreidimensionale Modelle der seismischen Geschwindigkeit des Untergrunds zu erstellen. Es wird erwartet, dass diese Modelle das Verständnis der Geometrie des Salzstocks unter dem Konzessionsgebiet Robinsons River erheblich verbessern und die zukünftigen Explorationsaktivitäten unterstützen werden.

Paul Sparkes, CEO von Vortex Energy, äußerte sich dazu wie folgt: Der Abschluss des ANT-Feldprogramms ist für das Salzprojekt Robinsons River ein großer Schritt nach vorne. Wir verfügen nunmehr über eine solide Datenbasis, die uns dabei helfen wird, das Konzessionsgebiet besser zu verstehen und es zu einem wichtigen Projekt für saubere Energie und Energiespeicherung in Neufundland, Labrador und Kanada zu machen.

Das Unternehmen wird im Laufe der Verarbeitung und Auswertung der Daten aktuelle Informationen bereitstellen, wobei die endgültigen Ergebnisse gegen Ende des Jahres erwartet werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Independent Technical Report on the Robinsons River Salt Property vom 31. Juli 2023, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Das Unternehmen bedankt sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance (JEA) Program, das vom Department of Industry, Energy and Technology der Regierung von Neufundland und Labrador gewährt wird.

Über Vortex Energy Corp.

Vortex Energy Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen widmet sich derzeit dem Ausbau des Salzprojekts Robinsons River, das insgesamt 942 Claims mit einer Gesamtfläche von 23.500 Hektar umfasst und rund 35 km südlich der Stadt Stephenville in der Provinz Neufundland und Labrador liegt. Es ist davon auszugehen, dass sich das Salzprojekt Robinsons River für die Speicherung sowohl von Salz als auch von Wasserstoff in Salzkavernen eignet. Das Unternehmen bemüht sich derzeit auch um den Ausbau seines Urankonzessionsgebiets Fire Eye im Athabasca-Becken, einer Region, die für ihre Uranvorkommen bekannt ist.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 819-0164

info@vortexenergycorp.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne des Unternehmens für das Projekt beziehen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder der Erstellung von Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich der Annahmen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationspläne umzusetzen, u.a. dass es bei der Durchführung der geplanten Bewertungs- und Evaluierungsarbeiten erfolgreich sein wird und dass diese Analysearbeiten die erwarteten Informationen und gehofften Ergebnisse liefern.

Obwohl zukunftsgerichtete Informationen auf den vernünftigen Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass die Exploration des Projekts nicht wie derzeit geplant oder überhaupt voranschreitet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen aufgrund der fortlaufenden Anpassung von Plänen, dass die Mineralexploration von Natur aus unsicher ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; und das Risiko, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielt, einschließlich infolge von Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, wie etwa geologische Begebenheiten. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen gelten als ausdrückliche Einschränkung aller hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vortex Energy Corp.

Paul Sparkes

1930 – 1177 West Hastings St.

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : info@vortexenergycorp.com

Pressekontakt:

Vortex Energy Corp.

Paul Sparkes

1930 – 1177 West Hastings St.

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : info@vortexenergycorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Integral Metals Corp. gibt den Abschluss der Datensammlung zu den geochemischen Bodenproben auf dem Projekt KAP bekannt Pan American Energy beginnt mit den Feldarbeiten im Projekt Tharsis