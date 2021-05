Voyager Digital meldet für das 3. Quartal einen Rekordumsatz von 60 Mio. USD, eine operative Marge von 50 % und einen Betriebsgewinn von 30 Mio. USD

– Das Unternehmen verzeichnet auch im April und Mai weiterhin ein beschleunigtes Wachstum

– Die Zahl der verifizierten Benutzer liegt nun bei über 1,6 Millionen

NEW YORK, 25. Mai 2021 – Voyager Digital Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FWB: UCD2), gab heute die Finanzergebnisse für das am 31. März 2021 endende dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt.

Voyager verzeichnete ein weiteres Rekordquartal; diese Dynamik setzt sich bislang auch im vierten Geschäftsquartal fort.

– Der Gesamtumsatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 stieg auf 60,4 Mio. USD, ein 16-facher Anstieg gegenüber 3,6 Mio. USD im zweiten Quartal.

– Der Betriebsgewinn im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 betrug 30 Mio. USD, die operative Marge belief sich auf 50 % – damit war dies das allererste Quartal, indem das Unternehmen einen Betriebsgewinn erzielte.

– Das Unternehmen schloss das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 mit einem bereinigten Working Capital von 197 Mio. USD ab.

– Das Handelsvolumen betrug im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 5 Mrd. USD verglichen mit 350 Millionen USD im zweiten Quartal.

– Die Anzahl der neuen Konten mit Kundengeldern liegt im Mai bereits über dem Wert aus dem gesamten Monat April; die Anzahl der verifizierten Konten liegt heute bei 1,6 Millionen.

Voyager verzeichnete mit den starken Ergebnissen im dritten Quartal einen weiteren Rekordzeitraum. Diese Dynamik setzt sich auch weiterhin im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021 fort, nachdem wir nach wie vor eine Beschleunigung bei all unseren Schlüsselkennzahlen verbuchen können, erklärt Steve Ehrlich, CEO und Mitbegründer von Voyager. Es ist klar, dass die Strategie von Voyager, die benutzerfreundlichste, transparenteste und am einfachsten zu bedienende Plattform mit einem führenden Angebot an Altcoins und verzinslichen Vermögenswerten zu entwickeln, zur Eroberung eines erheblichen Marktanteils geführt hat. Unser Fokus auf eine breite Palette von Coins hat zu einem langfristigen Wirtschaftsmodell beigetragen, wobei die operative Marge im dritten Quartal auf 50 % gestiegen ist. Angesichts unseres bisherigen Erfolges gehen wir davon aus, dass unsere operative Marge in zukünftigen Berechnungszeiträumen weiter steigen wird.

Voyager hat während des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2021 weiterhin beachtliche Upgrades seiner Systeminfrastruktur vorgenommen und seine Belegschaft verstärkt. Der Schwerpunkt lag dabei auf Plattformsicherheit, Skalierbarkeit und Kundensupport. Seit Ende des Kalenderjahres hat das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl in etwa vervierfacht, um diese Initiativen und das schnelle Wachstum von Voyager zu unterstützen.

Weiters sagte Herr Ehrlich: Wir haben im Märzquartal eine exponentielle Akzeptanz von Kryptowährungen als anerkannte und investierbare Anlageklasse erlebt, was zu einem erheblichen Wachstum für Voyager führte. Die Leistung des US-Marktes übertrifft angesichts unserer überzeugenden und wettbewerbsfähigen Spezialisierung weiterhin alle Erwartungen. Das Managementteam ist entschlossen, unsere starke Performance fortzusetzen, gerade wenn wir unsere internationale Marktreichweite erweitern. Unser Team ist sehr stolz auf die bisherigen Leistungen.

Für nähere Informationen hält das Unternehmen die Investoren dazu an, den Zwischenabschluss und den dazugehörigen Lagebericht (Management Discussion & Analysis/MD&A) für den drei- bzw. neunmonatigen Zeitraum zum 31. März 2021 zu konsultieren. Diese Unterlagen werden heute auf SEDAR eingereicht werden

Telefonkonferenz

Das Unternehmen wird heute um 17 Uhr ET (östliche Zeit) eine Telefonkonferenz ausrichten, um die Ergebnisse zu erörtern und einen Überblick über die aktuellen Meilensteine und die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu geben. Ein Live-Webcast der Telefonkonferenz kann unter folgendem Link abgerufen werden: Link zum Webcast (event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=reg30.jsp&referrer=&eventid=3180724&sessionid=1&key=B028707335CCA670CC39952F28473A9C®Tag=&V2=false&sourcepage=register)

Nähere Informationen zu Voyager Digital finden Sie auf der Webseite www.investvoyager.com. Die Voyager-App ist für Android und iPhone verfügbar.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist eine börsennotierte Dachgesellschaft, deren Tochtergesellschaften eine Krypto- Vermögenswerte-Plattform betreiben, die privaten Investoren eine nahtlose Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Die Plattform von Voyager bietet seinen Kunden eine konkurrenzfähige Preisausführung durch seinen Smart-Order-Router sowie eine Verwahrungslösung für eine Vielzahl an beliebten Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die sich zusammengetan haben, um eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptovermögenswerte auf den Markt zu bringen. Besuchen Sie uns unter www.investvoyager.com, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über das zukünftige Wachstum und die Performance des Unternehmens, die Dynamik in den Geschäftsbereichen, die zukünftige Akzeptanz digitaler Assets und die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die durch die Verwendung von Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, annehmen, prognostizieren, schätzen, beabsichtigen, fortsetzen oder glauben (oder deren Verneinungen) bzw. anderen ähnlichen Variationen gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Voyager wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Darüber hinaus sind wir in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Risiken auf. Es ist unserem Management weder möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen, abschätzen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Pressemeldung erwähnten zukünftigen Ereignisse und Trends nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass sich die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäfte und Investitionen des Unternehmens nicht wie erwartet entwickeln, dass Umsatz- oder Aufwandsschätzungen nicht erreicht werden oder wesentlich geringer oder höher als erwartet ausfallen, dass die Handelsdynamik nicht anhält oder die Nachfrage nach Handelslösungen zurückgeht, dass die Kundenakquise nicht wie geplant zunimmt, dass die Produkt- und internationale Expansion nicht wie geplant erfolgt, Compliance-Risiken in Bezug auf Gesetze und Vorschriften, die derzeit für das Geschäft gelten und in Zukunft Geltung erhalten, und dass andere Risiken bestehen, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens enthalten sind, einschließlich der Management Discussion and Analysis und der Annual Information Form (AIF). Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäfte wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; Änderungen der Gesetze oder Regulierungsansätze; das Scheitern oder die Verzögerung bei der Akzeptanz von digitalen Vermögenswerten und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen; Änderungen in der Volatilität von Kryptowährungen; Änderungen der Nachfrage nach Bitcoin und Ethereum; Änderungen im Status oder der Einstufung von Krypto-Vermögenswerten; Verletzungen der Cybersicherheit; eine Verzögerung oder ein Scheitern bei der Entwicklung der Infrastruktur für die Handelsgeschäfte oder das Erreichen von Mandaten und das Erreichen von Traktion; das Scheitern des Wachstums bei den verwalteten Vermögenswerte, eine nachteilige Entwicklung in Bezug auf einen Emittenten oder eine Partei der Transaktion oder das Scheitern, eine erforderliche behördliche Genehmigung zu erhalten. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen Annahmen getroffen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten und dass die aktuellen Trends in Bezug auf digitale Vermögenswerte anhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das verwaltete Vermögen und das Handelsvolumen schwanken und von Zeit zu Zeit zu- bzw. abnehmen können und dass sich solche Schwankungen dem Einflussbereich des Unternehmens entziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen, vergangene und gegenwärtige Leistungen und Trends sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, dementsprechend sollten Sie sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen, aktuelle und vergangene Leistungen oder aktuelle oder vergangene Trends verlassen. Informationen, die Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Unternehmen aufzeigen, sind in den Einreichungen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden enthalten, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung oder zu dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegebenen Datum, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Betriebsupdates zu geben, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Sollte das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren, darf daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse kein Indikator für zukünftige Ergebnisse sind und dass die aktuellen Trends im Geschäft und die Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten möglicherweise nicht anhalten werden. Die Leser sollten sich daher nicht bedenkenlos auf vergangene Leistungen und aktuelle Trends verlassen. Bereinigtes Working Capital ist definiert als kurzfristiges Vermögen abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten ohne Warrant-Verbindlichkeiten. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen.

