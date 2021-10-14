VR reicht Antrag auf Bohrgenehmigung für sein neues Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyr-Projekt New Boston in Nevada ein

VANCOUVER, British Columbia, 19. Februar 2026 / IRW-Press / VR Resources Limited (VR oder das Unternehmen, TSXV: VRR) freut sich bekannt zu geben, dass es beim Nevada Bureau of Land Management (BLM) einen Antrag auf eine NOI-Bohrgenehmigung (Notice of Intent) für sein Molybdän-Wolfram-Kupfer-Silber-Porphyr-Projekt New Boston in Nevada eingereicht hat.

Das Unternehmen beantragte im Jahr 2024 beim BLM eine ähnliche NOI-Genehmigung für seine Bohrungen beim Ziel East Zone bei New Boston und erhielt diese innerhalb von 15 Werktagen. Es rechnet mit einem ähnlichen Bearbeitungszeitraum für den aktuellen Antrag für das Ziel Jeep Mine, das sich auf der Westseite des gesamten Porphyrsystems bei New Boston befindet und sich über eine Streichlänge von 3 bis 4 km in Ost-West-Richtung an der Oberfläche erstreckt.

Dr. Michael Gunning, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, dass unsere Exploration bei New Boston wieder in Gang kommt.

VR hat im Jahr 2023 eine hochmoderne geophysikalische 3D-Array-DCIP-Untersuchung im zentralen Teil des Porphyrsystems bei New Boston durchgeführt. Die bei dieser Untersuchung identifizierten Leitfähigkeitsanomalien bei East Zone wurden im darauffolgenden Jahr, 2024, mittels Bohrungen überprüft und zeigten eine Kupfer- und Silbermineralisierung in beständigen und intensiven Stockwerk-Erzgängen in über 1.500 Fuß Bohrkern in Bohrloch 002.

Vor der Einreichung des Antrags auf eine Bohrgenehmigung für das Ziel Jeep Mine im westlichen Teil des Systems wurden die Inversionsmodelle für die DCIP-Untersuchung im Rahmen der Best-Practice-Prüfung mit dem Team von Dias Geophysical, einem führenden Anbieter von geophysikalischen Dienstleistungen, während der vor drei Wochen in Vancouver abgehaltenen AME Mineral Exploration Conference überprüft. Die räumlich übereinstimmenden und steil abfallenden Leitfähigkeits- und IP-Aufladbarkeitsanomalien bei Jeep Mine sind aufgrund der Überprüfung besser verständlich und werden im Rahmen der geplanten bevorstehenden Bohrungen als potenzielles Erzgang- und Sulfidzentrum des gesamten Porphyrsystems bei New Boston erprobt werden.

Die auf den folgenden Seiten enthaltenen Feldfotos veranschaulichen und unterstreichen zwei wesentliche Botschaften für New Boston: erstens die Größe, mit parallel verlaufenden und Stockwerk-Erzgängen, die an der Oberfläche über eine Streichenlänge von 3 bis 4 km in Ost-West-Richtung zutage treten, und zweitens die Erzgangintensität, mit frühen parallel verlaufenden Erzgängen im Kalkstein-Wirtsgestein, die von Stockwerk-Erzgängen durchschnitten werden. Es sind die mehrphasigen Stockwerk-Erzgangereignisse, die das größte Potenzial zur Erhöhung der Sulfiddichte und somit des polymetallischen Gehalts an Molybdän, Wolfram, Kupfer und Silber aufweisen.

Eine starke lokale Infrastruktur ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor für New Boston und bietet einen strategischen Vorteil für kosteneffiziente Mineralexplorationsarbeiten und -betriebe in der Region.

Bitte beachten Sie, dass es auch zwei in der vergangenen Woche am Standort aufgenommene Videos gibt, die auf der Projektseite von New Boston auf der Website des Unternehmens verfügbar sind. Sie veranschaulichen die hierin geäußerten Kernaussagen hinsichtlich der Erzgangintensität bei New Boston sowie der Geschichte und Stärke der lokalen Infrastruktur in der Region für die Mineralexploration.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83076/VR_021926_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: New Boston hat Größe. Laminare Gesteinsgänge sowie laminare Stockwerk-Erzgänge mit Wolfram, Molybdän, Kupfer und Silber treten an der Oberfläche über eine Ost-West-Streichlänge von über 3 km zutage. Der gelbe Text hebt beispielsweise den Silbergehalt in Oberflächen-Stichproben von Erzgängen durch VR hervor. Die Leitfähigkeitsanomalien in der East Zone wurden 2024 von VR bebohrt. Die räumlich übereinstimmenden Leitfähigkeits- und IP-Aufladbarkeitsanomalien bei Jeep Mine sind das Ziel der für Frühling 2026 geplanten Bohrungen. Die lokale Infrastruktur bei New Boston ist gut ausgebaut.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/83076/VR_021926_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Intensität der mehrphasigen Erzgänge. Ausbiss von laminaren Erzgängen in rekristallisiertem Kalkstein bei Jeep Mine, durchschnitten von vertikalen Erzgängen mit Hochtemperatur-Alterationshöfen mit tiefrotem, eisenreichem Granat. Die steil abfallenden Leitfähigkeitsanomalien aus der 2024 durchgeführten hochmodernen 3D-Array-DCIP-Untersuchung sind ein Ziel für Stockwerk-Erzgänge mit Wolfram, Molybdän, Kupfer und Silber im Rahmen der für Frühling 2026 geplanten Bohrungen bei Jeep Mine.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Die vom Unternehmen offengelegten technischen Informationen wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen regulatorischen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt. Die in diesem Dokument und auf der Website des Unternehmens enthaltenen technischen Informationen wurden im Namen des Unternehmens vom President und CEO, Dr. Michael Gunning, PhD, P.Geo., einem nicht unabhängigen qualifizierten Sachverständigen, geprüft.

ÜBER VR RESOURCES LTD.

VR ist ein etabliertes Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. VR bewertet, exploriert und entwickelt Projekte im Bereich Kupfer, Gold und kritische Metalle in Nevada (USA) und Ontario (Kanada). VR wendet moderne Explorationstechnologien sowie internes Know-how und Fachkompetenz in der Greenfield-Exploration auf großflächigen Mineralsystemen in wenig erforschten Gebieten/Distrikten an. Die Grundlage von VR ist die nachgewiesene Erfolgsbilanz seines Boards in den Bereichen Frühphasen-Exploration, Entdeckung und M&A. VR ist alleiniger Eigentümer seiner Projekte und evaluiert kontinuierlich neue Möglichkeiten, sei es durch Absteckung oder Akquisition.

