Wachstum bei De.mem beschleunigt sich weiter

Ende Mai konnte De.mem seine bisher kommunizierten Zahlen voll und ganz bestätigen. Besonders viele finanzielle, operative und auch strategische Meilensteine erreichte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr, sodass 2024 als ein Rekordjahr in die Firmengeschichte eingehen konnte. Nun blicken Firmenchef Andreas Kröll und sein Team nicht nur auf den stabilen Wachstumspfad der vergangenen Jahre, sondern haben auch bereits konkrete Vorstellungen, wie das aktuelle Jahr verlaufen wird. Denn bereits das erste Quartal verlief vielversprechend.

Firmenchef Andreas Kröll hebt in einem Brief an seine Investoren unter anderem hervor, dass das Wachstum sehr beständig ist und untermauert dies eindrücklich mit Zahlen aus dem Quartalsbericht. Denn die vierteljährlichen Bareinnahmen von De.mem konnten die Ergebnisse des vorangegangenen Zeitraums in nunmehr 24 aufeinanderfolgenden Quartalen übertrafen (Stand: März 2025).

Darüber hinaus konnte das Unternehmen die Wachstumsdynamik im ersten Quartal 2025 mit einem Rekordergebnis von 7,9 Mio. AUD an vierteljährlichen Bareinnahmen fortsetzen. Das sei ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum, so Kröll. Seit dem ersten Quartal 2019 haben wir ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 26 Prozent erzielt, sagt Andreas Kröll.

Umsätze und Margen steigen stetig

Als wichtigstes erreichtes strategisches Ziel, nennt Kröll die Umstellung auf ein Geschäftsmodell mit überwiegend wiederkehrenden Einnahmen. Heute sind laut den veröffentlichten Daten ca. 90 Prozent der Zahlungseingänge bzw. Umsätze von De.mem wiederkehrend. Diese Umsätze stammen hauptsächlich aus den beiden Geschäftsbereichen Dienstleistungen – der Wartung und dem Betrieb von Wasseraufbereitungsanlagen – sowie Spezialchemikalien, die hohe Margen erzielen, erläutert Kröll. Infolge dieser strategischen Ausrichtung haben sich die Bruttomargen von De.mem im Geschäftsjahr 2024 weiter auf einen Rekordwert von 41 Prozent verbessert, gegenüber 36 Prozent in 2023.

Wichtiger finanzieller Meilenstein für weiteres Wachstum

Als eine direkte Folge des Umsatz- und Margenwachstums im gesamten Unternehmen wertet Kröll den positiven operativen Cashflow in Höhe von 115.000 US-Dollar, den das Unternehmen für 2024 vermelden konnte.

Der Übergang zu einem positiven operativen Cashflow ist für De.mem von besonderer Bedeutung, da er weitere Wachstumsmöglichkeiten eröffnet, zum Beispiel durch einen leichteren Zugang zu potenziellen Fremdfinanzierungsmöglichkeiten für Akquisitionen oder andere strategische Wachstumsinitiativen.

Außerdem konnte De.mem diesen Trend im ersten Quartal 2025 fortsetzen. Das Unternehmen meldete einen operativen Cashflow von 303.000 $ und ist damit drei aufeinanderfolgende Quartale beim operativem Cashflow im positiven Bereich.

Wettbewerbsvorteil durch Forschung und Entwicklung

Der operative Cashflow beinhaltet fortgesetzte Investitionen in die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der De.mem-Membrantechnologie in Singapur. Das stärkt unseren Wettbewerbsvorteil in der Wasseraufbereitungstechnologie, so der Firmenchef.

Vertriebspartnerschaften rücken in den Fokus

Neben neuen Produkten und Markteintrittsmöglichkeiten durch Zertifizierung, die das Unternehmen im Vorjahr abschlißen konnte, ist in diesem Startquartal vor allem eine neue Vertriebspartnerschaft für asiatische Märkte erwähnenswert, die De.mem im Februar 2025 bekannt gab. De.mem wird mit der Firma Firmbase, Singapur kooperieren, die den Verkauf der Haushaltswasserfiltrationsprodukte des Unternehmens in China, Indonesien und Japan übernimmt. Durch diese neu gestaltete Vertriebspartnerschaft erhielt De.mem einen ersten Auftrag im Wert von ca. 15.000 $ für den Verkauf seiner Produkte in China. Kröll erklärte seinen Aktionären, dass dieser Auftrag den ersten Schritt in den großen chinesischen Markt für Haushaltswasseraufbereitung darstelle.

Übernahmen als Teil des Erfolgrezepts

Zum Schluss ging Kröll noch auf die erfolgreich abgeschlossenen Akquisitionen ein, mit denen De.mem sein Kerngeschäft konsequent stärkt und ausbaut. Der australische Markt für dezentrale Wasseraufbereitung gilt als stark fragmentiert. Vor allem kleinere, lokale und privat geführte Unternehmen ohne landesweite Reichweite und mit begrenzten finanziellen Ressourcen spielen hier eine Rolle.

De.mem stellt sich im Gegensatz dazu anders auf. So besteht die Strategie von De.mem darin, ein nationales, diversifiziertes Produkt- und Dienstleistungsangebot anzubieten, das es dem Unternehmen möglich macht, nationale und internationale Großkunden zu bedienen, die an mehreren Standorten tätig sind. Daher verfolgt De.mem die Strategie, kleinere Anbieter von Wasseraufbereitungslösungen zu erwerben und durch Cross-Sales, Größenvorteile und Kostensynergien Umsatz und Gewinn zu steigern.

Unsere Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung durch Übernahmen ist hervorragend, so Kröll. Die Umsätze der vier erfolgreich abgeschlossenen Akquisitionen (2019 und 2022) – namentlich die Unternehmen Pumptech Tasmania, Geutec, Capic und Stevco – seien seit der Übernahme um rund 69 Prozent gestiegen, so Kröll.

Zuletzt wurden Auswater Systems Pty Ltd mit Sitz in Perth im Juli 2024, sowie Border Pumpworks mit Sitz in Wodonga im australischen Bundesstaat Victoria im April 2024 übernommen. Auswater ist ein etabliertes Dienstleistungsunternehmen, das mit Bergbau- und Industriekunden in Westaustralien zusammenarbeitet. Border Pumpworks bietet die Wartung und den Verkauf von Pumpen und Wasseraufbereitungsanlagen an.

Beide Unternehmen zusammen erwirtschafteten vor der Übernahme durch De.mem einen Umsatz von ca. 2,4 Mio. AUD. In den drei Monaten des ersten Quartals 2025 trugen die beiden Unternehmen zusammen ca. 1 Mio. AUD an Bareinnahmen zur Gruppe bei, was ein deutliches Wachstum gegenüber den historischen Finanzzahlen bedeutet.

Wann De.mem den nächsten Übernahmekandidaten ins Visier nimmt, dazu hält sich der Firmenchef verständlicherweise bedeckt. Mit den nun präsentierten starken Kennzahlen dürfte die Lage aber spannend bleiben.

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

www.demembranes.com

Land: Australien

