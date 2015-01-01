Wachstumstrend bei E-Mobilität verlangt nach Batteriemetallen

In Deutschland war fast jedes fünfte im Juli neu zugelassene Fahrzeug ein Elektroauto.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Sibanye-Stillwater Ltd., Green Bridge Metals Corp., Unternehmen, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.08.2025, 13:40, Europa/Berlin

Nicht nur bei den Neuzulassungen, auch bei der Produktion von Elektrofahrzeugen konnten hierzulande neue Höhenflüge verzeichnet werden. Seit Jahresanfang wächst die Zahl der E-Autos in Deutschland stetig bemerkenswert an. Seit Januar waren bis Ende Juli bereits fast 300.000 neu zugelassene E-Autos auf den Straßen unterwegs. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war dies ein Plus von mehr als 38 Prozent. Auch die deutsche Autoindustrie hatte viel zu tun und sorgte für einen Rekord: So wurden im ersten Halbjahr 2025 864.000 Elektro-PKW produziert, davon waren 635.000 reine E-Autos und 229.000 Plug-in-Hybride.

Auch für den Güterverkehr existieren heute, im Vergleich zu früher, Lösungen wie der Batterie-LKW mit stationärem Laden, eventuell elektrische Straßen-Systeme und Wasserstoff-LKWs. Möglich ist dies alles, es ist nur eine Kostenfrage. Und in Branchen, wo Schnellladen nicht ausreicht oder wenn besonders schwere Güter transportiert werden müssen, dann könnten Wasserstoff-LKWs die richtige Wahl sein. Die Schlüsseltechnologie ist aber die Lithium-Ionen-Batterie und sie wird es auch noch lange bleiben, trotz intensiver Forschung im Batteriebereich und anderen Sektoren.

Nötig sind also Batteriemetalle, dazu gehören Lithium, Nickel, Kobalt, Kupfer, Seltene Erden oder Graphit. Für die Wasserstofftechnologie ist Platin notwendig. Platin wird zudem in herkömmlichen Verbrennerfahrzeugen verwendet. Preislich hat das Edelmetall seit Mai stark zugelegt. Es ist weltweit knapp und Investoren haben Platin ebenso entdeckt wie die Schmuckindustrie. Denn angesichts des hohen Goldpreises ist der Trend zum Platinschmuck deutlich angestiegen. Eine Entwicklung, gut für Platinproduzenten und Unternehmen mit Batteriemetallen.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen.

Green Bridge Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/green-bridge-metals-corp/ – hat sich auf Batteriemetalle spezialisiert, insbesondere auf Kupfer, Nickel, Platin und Palladium. Die Projekte befinden sich in Kanada und Minnesota.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -) und von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Quelle: Oberbayerisches Volksblatt Rosenheim; https://www.elektroauto-news.net/news/keine-technischen-huerden-e-lkw.

