Wärmepumpe Austria: Generalversammlung 2026 bei Windhager in Seekirchen abgehalten

Heizungswasseraufbereitung, netzdienliches Heizen und der Generationenwechsel im Installationshandwerk prägten den fachlichen Teil des Mitgliedertreffens

Am 18. Juni 2026 kamen die Mitglieder des Branchenverbandes am Standort der Firma Windhager – BHT in der Anton-Windhager-Straße in Seekirchen am Wallersee zusammen. Auf freundliche Einladung des Verbandsmitglieds Windhager – BHT fand die diesjährige Generalversammlung am dortigen Firmenstandort statt.

Eröffnet wurde der Nachmittag um 15:00 Uhr von Verbandspräsident Richard Freimüller gemeinsam mit Ing. Christian Rubin, MAS, Geschäftsführer von Windhager – BHT. Im Anschluss boten drei Fachimpulse praxisnahe Einblicke: Thomas Strasser von der BWT Akademie erläuterte die Aufbereitung des Heizungswassers und deren Bedeutung für fachgerechte Installationen. DI Dr. Heimo Bürbaumer von der Österreichischen Energieagentur zeigte auf, wie eine Wärmepumpe künftig netzdienlich betrieben werden und so zur Stabilität des Stromnetzes beitragen kann. Katharina Scharnreitner, MA (Lebens(t)raum e.U.), widmete sich unter dem Titel „Zwischen Wärmewende und Generationenwende“ dem bevorstehenden Wandel und der Nachfolgefrage im Installationshandwerk.

Nach einer Kaffeepause trat ab 16:45 Uhr die Generalversammlung zusammen, in deren Rahmen die Mitglieder Bilanz über das vergangene Verbandsjahr zogen und die weiteren Weichen stellten. Einig zeigten sich die Anwesenden, dass klimafreundliches Heizen weiterhin im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit steht.

Mit der Veranstaltung unterstrich der Verband Wärmepumpe Austria einmal mehr seine Rolle als Plattform für Wissensaustausch und Vernetzung der Branche. Den Ausklang bildete ab 18:30 Uhr ein gemeinsames Abendessen auf Einladung von Windhager – BHT in der „World of Windhager“.

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