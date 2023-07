Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH sind nachhaltige Wärmesysteme

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – Wärmepumpen der neuesten Heizungsgeneration

Moderne STIEBEL ELTRON Wärmepumpen nutzen das leicht zu erschließende, regenerative Heizpotential, das in der menschlichen Umwelt vorhanden ist: in der Luft (Innenluft- und Außenluft), im Erdreich oder im Wasser. Die allerneuesten Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON werden vor allem für Heizzwecke bei Altbau-Sanierungen und Neubau-Projekten eingesetzt.

Generell können moderne Wärmepumpenheizungen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH zur Erwärmung von Gebäuden, die Trinkwassererwärmung und die Erzeugung von Prozesswärme herangezogen werden. Je nach Umgebungsbedingung kommen unterschiedliche Wärmepumpenarten (Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe) zum Einsatz.

Luft-Wärmepumpen beziehen ihre Energie aus der Innen- oder Außenluft.

Hingegen gewinnen Sole-Wasser-Wärmepumpen ihre Energie direkt aus dem Erdboden. Auch zur Kühlung von Neubauten und Altbauten können STIEBEL ELTRON Wärmepumpen vollkommen unkompliziert eingesetzt werden. Die STIEBEL ELTRON Wärmenpumpen der allerneuesten Generation lassen sich defacto überall montieren. Bei der Verwendung von erneuerbaren Energien (Wasser, Wind, Sonne) lassen sich diese sogar 100% CO2-neutral betreiben.

Durch den bereits beschlossenen Ausstieg aus fossilen Energieträgern (Gas, Kohle und Öl) stellen gerade Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON Österreich eine energiesparende, umweltfreundliche, wartungsarme und robuste Heizungsalternative zu Gas-, Ölheizungen und Kohleheizungen dar. Das Funktionsprinzip einer STIEBEL ELTRON Wärmepumpe ist dabei denkbar einfach:

1. Verdampfungseinheit: Mit der Energie aus dem Boden oder der Luft wird in der Verdampfungseinheit der Wärmepumpe das Kältemittel zum Verdampfen gebracht.

2. Verdichter: Anschließend wird der Kältemitteldampf im Verdichter (Kompressor) verdichtet, und so auf ein höheres Temperaturniveau gebracht.

3. Verflüssiger: Im Verflüssiger wird der Kältemitteldampf dann entsprechend verflüssigt und mittels eines Wärmetauschers an den bestehenden Heizkreislauf weitergegeben

Fazit: Wärmepumpen-Heizungen, Brauchwasserwärmepumpen, elektrische Heizgeräten, Grundwasser-Wärmepumpen, Händetrocknern, Luft Wasser Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, Erdwärmepumpen, Luftwärmepumpen, Warmwasser Wärmepumpen, Wärmepumpen für Altbau Sanierung, Wärmepumpen für den Neubau, Wärmepumpen Heizungen, Wärmepumpen und Lüftungsanlagen von STIEBEL ELTRON Österreich können sowohl für Neubauprojekte als auch für Altbau-Sanierungen flexibel verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit und eine perfekte Klimabilanz aus Die jeweils geeignete Wärmepumpen- Technik findet man auch auf den Seiten von STIEBEL ELTRON Österreich.

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

