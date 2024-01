Wärmepumpenkauf in Österreich ist Vertrauenssache!

Wärmepumpenkauf bei STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Sie suchen einen namhaften Hersteller von energiesparenden Sole-Wasser-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen in Österreich? – Welches Wärmepumpen-Heizsystem kommt für eine Altbausanierung oder ein Neubauprojekt in Frage? Diese projektspezifischen Fragen können Ihnen unsere Berater mit hoher Kompetenz für Wärmepumpen-Heizsysteme von STIEBEL ELTRON Austria beliebig oft beantworten. Denn die Anschaffung einer modernen Heizungswärmepumpe (Luftwärmepumpe oder Sole-Wärmepumpe) ist eine wichtige Gesamtinvestition, die nicht nur das Klima schützt und den Wohnkomfort verbessert, sondern auch die zerstörerischen Energiekosten langfristig deutlich reduziert.

Darüber hinaus muss jede Luft- oder Sole-Wärmepumpe perfekt an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sein. Auch die Raumaufteilung und das Dämmkonzept spielen eine wichtige Rolle für den effizienten Einsatz von Luft- oder Erdreich-Wärmepumpen. Hier bieten STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH Wärmepumpensysteme, die gleichzeitig heizen, kühlen und Warmwasser liefern können, langfristig deutliche Vorteile. Darüber hinaus lässt sich die innovative STIEBEL ELTRON-Wärmepumpe problemlos mit jeder anderen Art von Heizsystem kombinieren: die STIEBEL ELTRON-Wärmepumpe in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher (Solarstromanlage) oder einer modernen Haussteuerung Kombinationen sind in der Regel kein Problem. Im Zuge der Energie- und Wärmewende können sowohl Wärmepumpen für den Altbau als auch für den Neubau fast überall aufgestellt werden. Das macht die neuesten Wärmepumpensysteme der Marke STIEBEL ELTRON zu einer flexiblen Schlüsseltechnologie für den schrittweisen Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl.

Der Trend zur Nachrüstung von Altbauten und zur Planung von Neubauten geht eindeutig in Richtung Wärmepumpe. Leider gibt es in Österreich nach wie vor Gas-, Kohle- und Ölheizungen. Es gibt keinen Grund, die Heizungsanlagen in Österreich nicht zu ersetzen. Je früher Sie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Sole-Wasser-Wärmepumpe installieren, desto eher können Sie Geld sparen und die Umwelt aktiv entlasten. Der österreichische Fördertopf für Wärmepumpen ist noch voll und wartet darauf, endlich richtig genutzt zu werden. Heute kann praktisch jeder eine Luft-Luft-Wärmepumpe oder eine Sole-Wasser-Wärmepumpe kaufen, die wartungsfreundlich, leistungsstark, flexibel und umweltfreundlich ist. Als Heizungsalternative Nummer eins, ob Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe, sorgen moderne Wärmepumpensysteme inzwischen in vielen Gebäuden für klimafreundliches Heizen. Zunehmend erreichen sie auch eine 100%ige CO2-Reduktion.

Erreicht wird dies durch den Betrieb der Wärmepumpen mit erneuerbarer Energie (Sonne, Wind oder Wasser). Generell spielen erneuerbare Energien (Wasser, Sonne und Wind) eine zentrale Rolle, wenn es um nachhaltiges Heizen mit innovativen Wärmepumpen-Heizsystemen geht. Erst durch die konsequente Nutzung erneuerbarer Energien werden Luft- und Sole-Wasser-Wärmepumpen zu echten Klimarettern. Die Wärmepumpen-Experten von STIEBEL ELTRON Austria stehen Ihnen bei Fragen zur Wärmepumpenauswahl und Wärmepumpenförderung gerne zur Verfügung.

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik. Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

Margaritenstrasse 4A, 4063 Hörsching, Österreich

Tel.: +43 7221/74600; https://www.stiebel-eltron.at/

Pressekontakt:

STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/informieren-planen/foerderung.html

email : office@stiebel-eltron.at

