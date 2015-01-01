Walk and Talk: Warum immer mehr Coaches ihre Gespräche nach draußen verlegen

Steve Jobs und Mark Zuckerberg führten wichtige Gespräche im Gehen statt im Sitzen. Walk and Talk kommt aus der Psychotherapie und erobert längst auch Coaching und Berufsalltag.

Walk and Talk bezeichnet ein Gespräch, das im Gehen stattfindet statt im Sitzen. Geprägt hat den Ansatz die kanadische Psychologin Kate Hays, die damit ursprünglich in der Psychotherapie arbeitete. Ihre Begründung: Bewegung hilft Menschen, bei schwierigen Themen weiterzukommen, und regt freieres, kreativeres Denken an. Von dort hat sich das Prinzip längst ins Coaching und in den Berufsalltag ausgebreitet.

Wissenschaftlich untermauert wird der Effekt durch eine Stanford-Studie von Marily Oppezzo und Daniel Schwartz aus dem Jahr 2014: Versuchspersonen lösten Kreativitätsaufgaben im Gehen deutlich besser als im Sitzen, unabhängig davon, ob sie drinnen auf einem Laufband oder draußen unterwegs waren. Auch im Business-Kontext ist die Methode angekommen. Steve Jobs und Mark Zuckerberg wurden für ihre Walking Meetings bekannt, populär gemacht hat das Format zusätzlich die Unternehmerin Nilofer Merchant mit ihrem TED-Talk „Got a Meeting? Take a Walk“. Sie beschreibt den Effekt als gleichmachend: Hierarchie spiele weniger eine Rolle, wenn beide Seiten nebeneinander unterwegs sind statt sich in einem Konferenzraum gegenüberzusitzen.

Plattformen wie HolidayCoaching bauen Walk and Talk direkt in den Urlaub ein, etwa entlang der Hamburger Alster, in der Lüneburger Heide oder an den Dresdner Elbwiesen. Nach einem kurzen Erstgespräch klärt der Coach das Anliegen, danach folgt die Session vor Ort, meist 60 bis 90 Minuten, festes Schuhwerk reicht als Vorbereitung.

Für alle, die Walk and Talk lieber im gewohnten Umfeld statt im Urlaub ausprobieren möchten, bietet coachverzeichnis.com eine Übersicht spezialisierter Coaches nach Ort und Methode. Der Trend zeigt, dass sich professionelle Gespräche zunehmend von festen Räumen lösen, zugunsten von Bewegung, die das Denken selbst mitträgt.

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Herr Eberhard Kuhl

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HolidayCoaching ist eine Plattform, die Coaching-Erlebnisse direkt in den Urlaub integriert. Statt im Büro oder per Video finden die Sessions vor Ort statt, als Waldbaden-Erlebnis, Walk & Talk oder klassisches Coaching-Gespräch, begleitet von Coaches an ausgewählten Orten in Deutschland, darunter die Lüneburger Heide, Hamburg und Dresden. Ziel ist es, persönliche Weiterentwicklung mit echter Erholung zu verbinden.

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