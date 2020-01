Wanderkompass präsentiert als Wanderregion des Monats Januar den Taunus, das eindrucksvolle Mittelgebirge.

Wanderer mit Lust auf Abwechslungsreichtum und sensationelle Panoramen werden sich darüber freuen, dass man bei Wanderkompass.de dem Taunus den Titel „Wanderregion des Monats Januar“ verliehen hat.

Der Taunus gehört zu den ältesten deutschen Gebirgen und bildet allein schon deshalb eine faszinierende Kulisse für ausgedehnte und abwechslungsreiche Wanderungen. Schon Johann Wolfgang von Goethe machte sich seinerzeit auf den Weg, mit dem Großen Feldberg den höchsten Taunusgipfel zu besteigen. Heute genießt man von der dortigen Aussichtsplattform das großartige Panorama. Das ausgedehnte Wanderwegenetz bietet unzählige Möglichkeiten, die Wanderregion bis in ihre kleinsten Facetten zu erkunden. Dabei spielt es keine große Rolle, ob man z.B. mit den Eschbacher Klippen geologische Sehenswürdigkeiten bevorzugt, oder bei seinen Wanderungen von Ort zu Ort gehen und dort all jene Bauwerke bewundern möchte, die Einblick in die historische Vielfalt bieten. Dazu eignen sich besonders z.B. Bad Camberg, Eppstein, Usingen oder Königstein. Fernwanderwege und Pilgerwege, wie beispielsweise der „Spessartbogen“, der „Aar-Höhenweg“ oder die „Bonifatius-Route“, sind bestens geeignet, um Abstand vom Alltag zu nehmen und sich ganz und gar den einzigartigen Taunus-Impressionen hinzugeben.

Die Wanderregion Taunus auf Wanderkompass.de

Der Taunus, die Wanderregion des Monats Januar, wird auf Wanderkompass.de bestens vorgestellt. Das Portrait zeigt die vielen Vorzüge auf, die der Taunus für den Wanderer bereithält. Wanderer, die ihre Route entlang einzelner Ortschaften und Städte planen möchten, erhalten mit den Links zu den Ferienorten wertvolle Informationen, um z.B. von dort aus ihre Wanderung zu unternehmen. Klickt man beispielsweise auf Königstein i. Taunus, gelangt man zum Städteportrait und zu einer Auflistung möglicher Wanderrouten. Diese -etwa „Durch Feld und Flur“- ist ergänzt mit Streckeninfo, Karte und Höhenprofil. Die downloadbaren GPS-Infos gehören ebenfalls zum hochwertigen Wanderkompass.de-Service.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Masepo GmbH

Herr Helge Lägler

Wiesenstr. 6

78126 Königsfeld

Deutschland

fon ..: 07725-9799040

fax ..: 07725-9799050

web ..: https://www.masepo.de

email : helge.laegler@masepo.de

Unser Unternehmen mit Sitz im Schwarzwald hat es sich zum Ziel gemacht, Ihnen eine professionelle Anlaufstelle für Ihre Abenteuer in der Natur zu bieten. Dank unserer zehnjährigen Erfahrung können wir von der Masepo GmbH Sie heute mit einem umfangreichen Repertoire und verlässlichen Informationen zum Thema Outdoor unterstützen.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter Form – mit Querlink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Masepo GmbH

Herr Helge Lägler

Wiesenstr. 6

78126 Königsfeld

fon ..: 07725-9799040

web ..: https://www.masepo.de

email : helge.laegler@masepo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Immobilien im Emsland kaufen – wohnen, wo andere Menschen Urlaub machen.