Wann beginnt man, den Ex nach einer Trennung zu vermissen?

Einsamkeit ist der häufigste Grund, warum Ex-Partner zurückkehren und warum wir sie zurückhaben wollen.

Warum wir nach einer Trennung oft unsere Ex-Partner vermissen?

Das ist völlig normal: Während einer Beziehung gewöhnen sich Partner oft sehr aneinander. Weil Beziehungen die Wahrnehmung und das Verhalten einer Person beeinflussen können.

Der Verlust eines Teils von sich selbst nach der Trennung

Deshalb kann sich die Selbstwahrnehmung ändern: Man sieht sich nicht mehr als eigenständige Person, sondern als Teil eines Paars oder einer Familie. Auch viele Menschen betonen sofort ihren Beziehungsstatus, wenn sie jemanden kennenlernen, oder weisen in sozialen Netzwerken auf ihren Partner hin.

Partnervermittlung Essen Perfektes Paar ist eine Partnervermittlungsagentur, die sich auf die Vermittlung ernsthafter Beziehung spezialisiert und unsere Dienstleistungen in ganz Deutschland anbietet. Perfektes Paar internationale Agentur richtet sich an alleinstehende und seriöse Männer aus Europa und ermöglicht ihnen, Single Frauen Ukraine kennenzulernen, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen europäischen Ländern leben. Partnervermittlung verfügt über eine große Anzahl von alleinstehenden und seriösen Frauen, die sich eine Familiengründung wünschen.

Die Auswirkungen einer langjährigen Beziehung auf uns

Und dies trifft besonders zu, wenn die Beziehung lange andauert: Menschen, die viele Jahre verheiratet sind, können oft schwer sagen, welche ihrer Gewohnheiten wirklich ihre eigenen sind und welche sie von ihrem Partner übernommen haben. Weil sie oft im Plural sprechen, wie „wir gehen abends gerne aus“ oder „wir werden bei der Arbeit müde“, fällt es ihnen schwer, sich zu trennen.

Um die Synchronisation der Körper von Menschen zu untersuchen, zeigte eine Studie mit 1.568 verheirateten Paaren in den USA, dass viele Gesundheitsindikatoren bei langjährig verheirateten Partnern sehr ähnlich waren.

Der Verlust eines Teils von sich selbst nach der Trennung

Deshalb ist es nicht überraschend, dass Menschen nach einer Trennung das Gefühl haben, einen Teil von sich verloren zu haben, und ihren Ex-Partner vermissen. Der amerikanische Familienberater John Bradshaw beschreibt, dass Menschen nach einer Trennung an einer „postromantischen Belastungsstörung“ leiden, die sich unter anderem als Sehnsucht nach dem Ex-Partner äußern kann.

Wann beginnt man, den Ex nach einer Trennung zu vermissen?

Weil es keinen einheitlichen Zeitplan gibt, nach dem Menschen ihre Ex-Partner vermissen, sind wir alle unterschiedlich und trennen uns unter verschiedenen Umständen. Daher gibt es verschiedene Zeitpunkte, zu denen dieses Gefühl auftauchen kann.

Unmittelbar nach der Trennung

Forscher glauben, dass eine Person nach einer schmerzhaften Trennung von Grübeleien geplagt wird, also zwanghaften und wiederholten Gedanken über den Ex-Partner und die Trennung. Auch vermissen Menschen in dieser Situation den Ex-Partner nicht nur, sondern sehnen sich regelrecht nach ihm, vor allem, wenn die Trennung unerwartet war.

Die Gefahr des Grübelns nach der Trennung

Grübeleien sind gefährlich: Sie verstärken negative Gefühle wie Traurigkeit, Angst und Scham. Außerdem kann die ständige Beschäftigung mit Gedanken an den Ex-Partner dazu führen, dass andere Lebensaspekte vernachlässigt werden.

Die Sehnsucht kommt nach Monaten

Nach der anfänglichen Stressbelastung direkt nach der Trennung lassen die Gefühle nach und machen Platz für andere Emotionen. Weil man in diesem Zeitraum beginnen kann, den Ex-Partner zu vermissen und sich an schöne gemeinsame Momente zu erinnern, ist es wichtig, sich auf die persönlichen Fortschritte zu konzentrieren.

In einem Experiment bewerteten Menschen zehn Wochen lang nach einer Trennung ihr Stressniveau auf einer Skala von 1 bis 7. Der durchschnittliche Wert sank wöchentlich um 0,07 Punkte. Deshalb könnte sich der Stress in etwa sechs Monaten um die Hälfte verringern, was dazu führen kann, dass man den Ex-Partner vermisst oder eine neue Beziehung eingehen möchte.

Einsamkeit überwinden nach einer Trennung

Um das Gefühl der Einsamkeit zu überwinden, kann es hilfreich sein, sich an schöne Momente zu erinnern. Dies kann helfen, sich weniger einsam zu fühlen und das Gefühl zu haben, dass das Leben sinnvoll ist.

Sich selbst wiederfinden

Finden Sie Ihre Identität wieder. Weil eine Trennung das Selbstbild einer Person stark beeinträchtigen kann, raten Wissenschaftler, sich selbst besser zu verstehen und sich von der Identität mit dem Ex-Partner zu lösen.

Selbstreflexion und Unterstützung

Weil Forschung den Nutzen solcher Selbstreflexion zeigt, ist es sinnvoll, sich nach einer Trennung mehr auf sich selbst zu konzentrieren. Überdenken Sie, wer Sie sind und wie Sie sich beschreiben würden, ohne Bezug zu Ihrem Ex-Partner und ohne das Pronomen „wir“ zu verwenden.

Neue Aktivitäten und soziale Kontakte

Erinnern Sie sich daran, was Sie vor der Beziehung gerne gemacht haben, und nehmen Sie diese Aktivitäten wieder auf. Es ist auch hilfreich, soziale Kontakte zu pflegen und Orte zu frequentieren, an denen andere Menschen Ihnen Aufmerksamkeit schenken. Auch das Aufsuchen professioneller Beratung kann sinnvoll sein.

Identifizieren Sie Ihre wirklichen Bedürfnisse

Deshalb ist es hilfreich, festzustellen, was Sie wirklich vermissen. Auch wenn es nur die Bereitschaft war, Ihre Probleme zu lösen oder die Tatsache, dass Sie nicht allein sind, achten Sie auf Ihre wirklichen Bedürfnisse und finden Sie Wege, sie zu erfüllen.

Musik als Therapeutikum

Hören Sie traurige Musik. Weil das Hören von traurigen Liebesliedern helfen kann, versichern Wissenschaftler, dass solche Musik das Gefühl vermittelt, nicht allein im Schmerz zu sein, und sie hilft, negative Gefühle zu verarbeiten.

Deshalb ist es normal, nach einer Trennung den Ex-Partner zu vermissen. Jedoch ist es wichtig, Wege zu finden, um das Gefühl der Einsamkeit zu überwinden und das eigene Leben weiterzuführen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Partnervermittlung perfektes Paar

Frau Iana Besarabet

Detmarstrasse 1A

44137 Dortmund

Deutschland

fon ..: +4917672832572

web ..: https://perfektespaar.de/

email : info@perfektespaar.de

Partnervermittlung Perfektes Paar ist eine internationale Agentur, die Paare auf der Basis gemeinsamer Interessen und Werte zusammenbringt. Wir bieten maßgeschneiderte Beratung, weltweite Reichweite und exklusive Veranstaltungen, bei denen Sie potenzielle Partner in entspannter Atmosphäre kennenlernen können.

Dabei legen wir großen Wert auf Vertrauen und Diskretion im Umgang mit Ihren persönlichen Daten. Unsere umfassenden Dienstleistungen umfassen Beziehungsberatung, Coaching und Workshops, die Sie langfristig unterstützen und Ihre Erfolgschancen erhöhen.

Unser Ziel ist es, tiefere Werte und Lebensvorstellungen zu berücksichtigen, um Ihnen zu helfen, Ihren Traumpartner oder Ihre Traumpartnerin zu finden und eine stabile, langfristige Beziehung aufzubauen. Kontaktieren Sie uns, um den ersten Schritt in Richtung einer erfüllten Partnerschaft zu machen.

Pressekontakt:

Partnervermittlung perfektes Paar

Frau Iana Besarabet

Detmarstrasse 1A

44137 Dortmund

fon ..: +4917672832572

email : info@perfektespaar.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schwacher US-Dollar wird Gold- und Silberpreis weiterhin treiben In Aachen entsorgen wir Ihren Computermüll schnell. Schaffen Sie Platz für Neues!