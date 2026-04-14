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Warnung an Unternehmer: 9 von 10 Backlinks bringen nichts – auch nicht für KI-Suchmaschinen
Wer für SEO nichts taugt, taugt auch für KI nichts. Nischenseiten ohne Reichweite, laut Studie 91,5 % der angebotenen URLs, ist für Large Language Models genauso wertlos wie für die klassische Suche.
Schorndorf, 14.04.2026: Eine neue Studie der SEYBOLD ONE GMBH analysierte das Angebotsportfolio von mehreren großen Linkbrokern und kleineren Backlink-Publishern im DACH-Markt. Das Ergebnis ist eindeutig: Wer blind auf hohe Domain Ratings vertraut und bei großen Linkbrokern einkauft, verbrennt Budget – und bleibt in Google und KI-Systemen unsichtbar.
Das Versprechen hoher DR-Werte ist eine Illusion
Linkbroker verkaufen Domain Rating (DR) wie eine Qualitätsgarantie. Je höher der Wert, desto teurer der Link – von DR 10 bis DR 70 steigen die Preise um über 120 %. Doch die Studie belegt: Der Qualitätsanteil von Links mit messbarem Traffic stagniert auf allen Stufen zwischen 6 % und 9 %. Der Preis steigt. Die Wirkung bleibt gleich. Was Unternehmer kaufen, ist keine SEO-Wirkung – sondern eine höhere Zahl auf dem Papier:
* 91,5 % der geprüften Seiten ohne Google-Sichtbarkeit
* 56 % max. Preisdifferenz für dieselbe Domain, je nach Broker
* bis 120% Preisdifferenz zwischen DR 10 und DR 70 Links bei ähnlicher Qualität
Wer für SEO nichts taugt, taugt auch für KI nichts
Viele Linkbroker preisen ihre Angebote inzwischen als „KI-optimiert“ oder „GEO-ready“ an. Das ist Irreführung. ChatGPT, Perplexity, Gemini und Copilot bewerten Quellen nach denselben Grundprinzipien wie Google: Autorität, Relevanz, echter Traffic. Eine Nischenseite ohne Reichweite – und das sind laut Studie 91,5 % der angebotenen URLs – ist für Large Language Models genauso wertlos wie für die klassische Suche. Der Begriff „GEO-Linkbuilding“ ist kein neues Produkt. Er ist ein Marketinglabel auf altem Problem-Material.
Was wirklich funktioniert
Die Studie zeigt klare Muster: Spezialisierte, kleinere Publisher liefern oft höhere Link-Relevanz als anonyme Großportfolios. Den besten Effizienzwert bieten Links im Bereich DR 51-60 mit durchschnittlich 29.000 Besuchern pro Monat zu 432-674 EUR. Für GEO-Sichtbarkeit ist DR 61-70 mit über 207.000 Besuchern pro Monat der optimale Bereich. Und: Wer nur bei einem Broker kauft, zahlt dessen Listenpreis – nicht den Marktpreis. Dieselbe Domain ist je nach Anbieter bis zu 56 % günstiger zu haben.
Linkbuilding funktioniert – wenn es als Strategie gedacht ist
Linkbuilding als digitale PR-Maßnahme hat nach wie vor seinen festen Platz im Marketing-Mix. Ein hochwertiger Link auf einem relevanten Publisher stärkt die Marke, erzeugt Reichweite und sendet klare Relevanzsignale. Entscheidend ist aber: Der einzelne Link ist nur ein Baustein. Was zählt, ist ein durchdachtes Linkprofil – eines, das gezielt auf E-E-A-T einzahlt, thematische Autorität aufbaut und Unternehmen als verlässliche Quelle für KI-Systeme positioniert. Wer Linkbuilding als isolierte Einzelmaßnahme betreibt, verschenkt das meiste Potenzial.
Drei Fragen vor dem nächsten Link-Kauf
* Hat diese Seite messbaren organischen Traffic – oder nur eine hohe DR-Zahl?
* Habe ich den Preis mit mindestens zwei weiteren Brokern verglichen?
* Ist der Publisher thematisch relevant für mein Geschäft?
Über SEYBOLD ONE GMBH
Die SEYBOLD ONE GMBH ist Spezialist für datengetriebenes Linkbuilding und digitale Sichtbarkeit im DACH-Raum. Die „Linkbuilding DACH-Studie 2026“ basiert auf der Analyse von 13.250 URLs aus aktiven SEO- und GEO-Kampagnen und enthält Preis-Qualitäts-Tabellen, eine 9-Punkte-Checkliste sowie zwei GEO-Fallbeispiele.
Die vollständige Studie ist auf Anfrage erhältlich über https://seybold.de/downloads/geo-linkbuilding-studie-2026/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
SEYBOLD ONE GMBH
Herr Ralf Seybold
Theodor-Körner Str. 7
73614 Schorndorf
Deutschland
fon ..: 071819376666
web ..: https://seybold.de/
email : info@seybold.de
SEYBOLD ONE GMBH – Strategie. Wachstum. Sichtbarkeit.
Die SEYBOLD ONE GmbH ist aus der Agentur für Sichtbarkeit hervorgegangen und steht heute für ganzheitliche Strategien, nachhaltiges Wachstum und messbare Sichtbarkeit. Seit über 25 Jahren begleiten wir Unternehmen dabei, ihre digitale Präsenz zu stärken und ihren Ertrag langfristig zu steigern.
Was als spezialisierte SEO-Agentur begann, hat sich zu einer interdisziplinären Einheit für digitale Performance entwickelt. Wir verbinden strategische Beratung, datenbasierte Analyse und kreative Umsetzung – mit einem Ziel: sichtbare Ergebnisse, die wirken und bleiben.
Unsere Tugenden prägen unser Handeln: Ehrlichkeit, Präzision, Verantwortung und nachhaltige Wirkung. Wir glauben an Partnerschaft auf Augenhöhe und an Lösungen, die Substanz haben.
Unser Leistungsspektrum reicht von forensischem SEO und strategischem Content-Marketing bis hin zu Link-Audits, Sichtbarkeitsanalysen und datengetriebenem Performance-Management. Eine besondere Stärke liegt in der Aufdeckung und Behebung unerklärlicher Rankingverluste.
Vom Standort Schorndorf (Baden-Württemberg) aus betreuen wir nationale und internationale Kunden – mit dem klaren Anspruch, digitale Exzellenz und strategisches Wachstum zu vereinen.
SEYBOLD ONE GmbH – Strategie. Wachstum. Sichtbarkeit.
Pressekontakt:
SEYBOLD ONE GMBH
Herr Ralf Seybold
Theodor-Körner-Str. 7
73614 Schorndorf
fon ..: 07181 937 6666
email : info@seybold.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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