Warren Buffett sieht Chancen an der Börse

Der berühmte Starinvestor Warren Buffett rät Investoren sich nicht in ihren Investmententscheidungen durch die Viruskrise beeinflussen zu lassen.

Besonders für Privatanleger sieht Buffett die Chance für einen Einstieg in Aktien. Auch sollten sie die Lage nicht überbewerten. Markteinbrüche hat es in der Aktiengeschichte schon öfters gegeben. Dass die Lage schlimm ist, ist auch Buffett klar. Weltweiter Fortschritt wird unterbrochen, aber auch die Pandemie wird den Fortschritt der Welt nicht aufhalten. So ist Buffett bei Fluggesellschaften beteiligt und auch am Ölmarkt. Aktien werde er aber nicht verkaufen. Zwar hat sich beim Öl die aktuelle Nachfrage verändert, nicht aber die langfristige Nachfrage.

Die Investor-Legende wird also auf Einkaufstour gehen, Geldreserven sind genügend vorhanden. Anstatt ängstlich zu sein, sollte der private Anleger es eher wie Buffett halten und die günstigen Preise nutzen. Denn jetzt kann viel billiger als noch vor vier Wochen eingekauft werden. Wann genau eine Bodenbildung kommt, kann kaum vorausgesagt werden. Deshalb raten manche Experten, vielleicht jetzt ein Drittel des für Aktieninvestitionen vorgesehenen Geldes, zu investieren. Dann vielleicht in zwei oder mehreren Monaten nochmal.

Jedenfalls ist Zeit für derartige Überlegungen reif. Denn so extreme Zeiten wie jetzt, könnten zu Zeiten werden, in denen Vermögen gemacht werden. In die Investmentüberlegungen könnte man Goldgesellschaften wie etwa Treasury Metals oder Cardinal Resouces miteinbeziehen.

Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/treasury-metals-viele-gruende-fuer-eine-neubewertung/ – besitzt in Ontario das Goliath-Goldprojekt, wohl eine der nächsten produzierenden Goldminen in Kanada. Anfangs ist die Entwicklung einer Tagebaumine möglich. Neueste Bohrungen ergaben bis zu 10,6 Gramm Gold pro Tonne Gestein.

Cardinal Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/cardinal-resources-meldet-weiteres-oberflaechennahes-hochgradiges-gold-bei-ndongo-east/ – arbeitet an der Erschließung seines Goldprojektes Namdini (5,1 Millionen Unzen) in Ghana, Westafrika. Ende November gab es eine erfreuliche Machbarkeitsstudie.

