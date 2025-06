Wartungsplaner Software erinnert auch an die Sichtprüfung laut Betriebssicherheitsverordnung

In ihrem Unternehmen werden Maschinen verwendet?

Dann sind Sie von der Prüfpflicht nach Betriebssicherheitsverordnung direkt betroffen.

Sichtkontrollen sind in der Instandhaltung unerlässlich.

Ergebnisse der Sichtprüfung mobil und rechtssicher dokumentieren

Regelmäßige Sichtkontrollen oder auch sogenannte Sichtprüfungen sind in der Wartung und Instandhaltung unerlässlich und dienen der visuellen Überprüfung von beispielsweise elektrischen Anlagen und Maschinen. Dies gilt natürlich auch für sonstige Betriebseinrichtungen und Betriebsmittel, wie zum Beispiel Regalsysteme, Leitern und Tritte, Flurförderzeuge, etc.. Hierbei prüft der zuständige Prüfer mit allen geeigneten Sinnen, ob äußerliche funktionale Beschädigungen vorliegen und der Prüfgegenstand den geforderten Sicherheitsanforderungen entspricht. Sinnvoll ist es, das Ergebnis einer solchen Prüfung sowie Störungsmeldungen, digital mit Hilfe einer App – gestützten Software zu protokolliert und die Informationen zeitnah allen zuständigen Personen auch visuell zur Verfügung zu stellen. Fehlerquellen können viel schneller identifiziert und die erforderliche Instandsetzung in die Wege geleitet werden. Schäden und Ausfallzeiten werden minimiert und Kosten eingespart.

Regelmäßige Sichtkontrollen und gesetzlich vorgeschriebenen Prüfintervallen

Grundsätzlich sollen Sichtprüfungen vor der Inbetriebnahme von Anlagen und Maschinen durchgeführt werden. Bei Maschinen sollte darüber hinaus eine regelmäßige Inspektion mindestens alle 2 Monate erfolgen. Es wird allerdings empfohlen, einfache Sichtkontrollen mindestens im wöchentlichen Rhythmus durchzuführen. Des Weiteren gibt es die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfintervalle. Bei Regalsystemen beispielsweise schreibt die Norm DIN EN 15635 Abstände von Experteninspektionen von nicht mehr als 12 Monaten vor. Diese Inspektionen sind generell von einer fachkundigen Person durchzuführen. Ein Unternehmen kann sich hierzu auch externer Prüfer bedienen oder eigenes speziell geschultes Personal einsetzen. Zusätzlich hat der Sicherheitsbeauftragte sicherzustellen, dass Sichtkontrollen an Regalen wöchentlich erfolgen und hierüber auch ein entsprechender Bericht angefertigt und aufbewahrt wird.

Mit der richtigen Software Prüftermine vorausschauend planen und dokumentieren

Die Inventarverwaltung der Hoppe Unternehmensberatung verschafft nicht nur mit Blick auf anstehende Betriebsprüfungen einen schnellen und komfortablen Überblick über das Inventar.

Der Wartungsplaner von Hoppe Unternehmensberatung bildet alle Bereiche und Prozesse der Wartung und Instandhaltung in einem System ab und optimiert die Funktionssicherheit und erleichtert die Prüfung von Maschinen und Anlagen.

Wartungsplaner etabliert sich in der digitalisierten Wartungsplanung in führender Position.

Auch alle anderen Betriebsmittel wie beispielsweise Fahrzeuge, Leitern und Tritte, Regale, Druckbehälter, elektrische Geräte sowie Türe, Tore und Fenster können in dieser Software abgebildet werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm sämtliche Prüftermine vorausschauend zu planen. Der implementierte Kalender liefert hierzu eine exakte Übersicht über ausgeführte und anstehende Prüfungen und verwaltet effizient sämtliche Prüftermine und Vorschriften. Damit ist der Betrieb auch mit Blick auf Betriebs- und Arbeitssicherheit immer optimal auf Kontrollen durch Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaft vorbereitet. Die gesetzlichen Anforderungen für ein rechtskonformes Arbeitsschutzmanagement (BetrSichV, DGUV, TRBS) werden durch den Wartungsplaner hierbei vollständig erfüllt.

Die mobile App macht die Kontrolle noch einfacher

Durch die mobile App für iPhone oder Android wird die Kontrolle noch einfacher. Über das Smartphone können die Prüfprotokolle direkt vor Ort durch den Sicherheitsbeauftragten ausgefüllt werden. Das Importieren und Exportieren der Daten erfolgt ganz unkompliziert über E-Mail oder Filehosting. Ebenso sind mit der App „Prüfungen im Arbeitsschutz“ Mängel schnell per Foto dokumentiert und können dem Prüfprotokoll beigefügt werden. Mit der App wird die Überprüfung der Technik deutlich vereinfacht und beschleunigt die professionelle Dokumentation der Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Gefährdungsbeurteilung.

Testversion Wartungsplaner direkt ausprobieren

Trotz der vielfältigen Funktionalität ist der Wartungsplaner leicht und intuitiv zu bedienen.

Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, teilen Sie uns dies bitte mit und wir bieten Ihnen eine Lösung zu einem individuellen Preis an.

Alles im Griff: Prüftermine mit der Wartungsplaner Software vereinfachen!

3 Wochen kostenlos und unverbindlich testen!

professionelle Software für das Wartungsmanagement

https://www.wartungsplaner.de

Wartungsplaner-App gewährleistet hohe Flexibilität

Damit der Zugriff auf die Wartungsaufgaben der Wartungsplaner-Software mobil umzusetzen ist, bieten wir eine für iPhone / iPad oder Android-Smartphones und Tablets optimierte Wartungsplaner-App an. In der mobilen APP ist ein Barcode-Scanner integriert, der die interne Kamera nutzt.

Mit der Wartungsplaner-App können Sie vor Ort auf alle relevanten Unterlagen zu jeder Maschine zugreifen.

Die Dokumentation durchgeführter Arbeiten lässt sich direkt am mobilen Gerät erstellen und abspeichern. Das Mitführen von ausgedruckten Unterlagen entfällt. Alle relevanten Informationen liegen vor. Lästige Nachfragen und zeitaufwändiges Suchen etwa nach Unterlagen entfallen.

Im Zentrum steht die Verwaltung und Erinnerung an die Prüftermine

Die Lösung Wartungsplaner der Hoppe Unternehmensberatung richtet sich an Unternehmen aller Branchen, die Wartungen und Prüfungen dokumentieren. Im Zentrum der Geschäftsprozesse steht dabei vor allem die Planung, die Verwaltung und Erinnerung an die wiederkehrenden Wartungs- und Prüftermine.

Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen, sollten Sie weitere Informationen oder Hilfe

zur Inbetriebnahme der Wartungsplaner Software für Ihren Anwendungsfall benötigen.

