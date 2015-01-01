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Warum Change-Projekte scheitern, obwohl alle „an Bord“ sind
Transformation im Unternehmen: Der wahre Bremsklotz sitzt im Kopf.
Unternehmen sprechen gern über Transformation, Kulturwandel und Zukunftsfähigkeit. Doch in der Praxis scheitern viele Change-Initiativen genau dort, wo es unbequem wird: bei den Menschen. Der Wirtschaftspsychologe und Keynote Speaker Dr. Stephan Meyer, bekannt als Doctor Change, rückt mit seiner Transformationspsychologie genau diesen blinden Fleck in den Fokus.
Meyer bringt die unbequeme Wahrheit auf den Punkt: Strategien scheitern selten auf dem Papier, sondern meist im Alltag. Dort, wo Gewohnheiten, Ängste, Machtfragen und stille Widerstände stärker wirken als jede Roadmap. Sein Ansatz zeigt, warum Organisationen Veränderung beschließen können, sie aber trotzdem nicht wirklich leben.
Mit dem von ihm entwickelten Sacred Cow Framework macht Meyer die unsichtbaren Bremsen in Veränderungsprozessen sichtbar. Gemeint sind jene ungeschriebenen Regeln, liebgewonnenen Routinen und heiligen Kühe, die in vielen Unternehmen mehr Einfluss haben als offizielle Projektpläne.
„Wer Transformation ernst meint, muss verstehen, wie Menschen auf Unsicherheit, Kontrollverlust und Statusfragen reagieren“, sagt Meyer. Genau dort setze seine Arbeit an. Statt Change mit Schlagworten zu dekorieren, schaut er auf die psychologische Realität hinter dem Wandel.
Dr. Stephan Meyer arbeitet seit über 30 Jahren an der Schnittstelle von Change Management, Führung und Psychologie. In Keynotes, Vorträgen und Beratungsformaten verbindet er wissenschaftliche Fundierung mit klarer Sprache und einem direkten Blick auf das, was Organisationen wirklich ausbremst.
Über Dr. Stephan Meyer
Dr. Stephan Meyer ist Keynote Speaker, Business-Psychologe und Change-Experte. Mit seiner Marke Doctor Change begleitet er Unternehmen, Führungskräfte und Organisationen in komplexen Veränderungsprozessen. Seine Schwerpunkte liegen auf Transformationspsychologie, Change Management und den psychologischen Erfolgsfaktoren nachhaltiger Veränderung.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Almademey Limited
Herr Stephan Meyer
Anthipolochagou Georgiou Savva 26 Shop 1-2
8201 Paphos – Geroskipou
Zypern
fon ..: +49 1749 427 327
web ..: https://jo.my/redner
email : office@stephanmeyer.com
Über Dr. Stephan Meyer – „Doctor Change“
Dr. Stephan Meyer ist seit über 30 Jahren in der digitalen Transformation und im Change Management aktiv – als CEO, Vorstandsmitglied, Mentor und Coach. Er hält einen Doktortitel in Betriebswirtschaft (University of Gloucestershire) sowie ein Diplom in Wirtschaftspsychologie (RWTH Aachen). Als Direktor der Almademey Ltd. berät er internationale Konzerne ebenso wie mittelständische Familienunternehmen. Zu seinen Kunden zählen Volkswagen, Audi, Daimler, PwC, Allianz, Zurich, Novartis, Sanofi, Evonik und E.ON. Er ist Co-Autor der Bücher „People, Culture & Communication“ sowie „Digital Project Practice for New Work and Industry 4.0“ und Gründer der Future Research Group auf LinkedIn. Er ist Dozent an der CIM Cyprus Business School in Fächern wie Change Management und Innovation.
Sein Vortragsprogramm umfasst mehrere Formate zu den Themen Wandel, Psychologie, Innovation und Zukunftsstrategie. Er hat bislang über 100 Veranstalter in 11 Ländern begeistert.
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