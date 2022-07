Warum die Prophylaxe beim Zahnarzt extrem wichtig für eine gute Zahnvorsorge ist

Gute Zahngesundheit und Zahnvorsorge ist eine Kombination aus guter häuslicher Mundhygiene ergänzt um die regelmäßige Prophylaxe und Kontrolle beim Zahnarzt des Vertrauens.

Ludwigshafen, 11.07.2022 – Was versteht man unter Zahn-Prophylaxe?

Die zahnmedizinische Prophylaxe beinhaltet alle vorbeugenden Maßnahmen, die die Entstehung von Krankheiten im Mund verhindern oder diesen Einhalt gebieten. Im Rahmen der Zahnreinigung in der Zahnarzt-Praxis werden alle Zähne, Zahnzwischenräume und der Zahnfleischrand professionell gereinigt. Dabei wird Plaque und Zahnstein entfernt, also alle weichen und harten Beläge. Verwendet werden hierzu spezielle Instrumente, um auch die Bereiche zu reinigen, die man selbst nicht erreichen kann, wie beispielsweise Zahnfleischtaschen.

Zudem können auch dunkle Verfärbungen, die unter anderem durch Nahrungsmittel entstehen, beseitigt werden. Abschließend werden die Zahnoberflächen poliert und fluoridiert, um Ihr strahlendes Lächeln lange zu erhalten und die Zahnoberflächen vor den Säureattacken der Mundbakterien zu schützen. Die gesamte Zahnprophylaxe wird natürlich schonend für Zähne und das umliegende Gewebe durchgeführt. Dabei bemüht sich das Praxis-Team von Prof. Dr. Dhom auch, Schmerzen von vornherein zu vermeiden. Sinnvoll ist direkt im Anschluss an die Zahnreinigung die regelmäßige Kontrolluntersuchung beim Zahnarzt.

Warum kann man das nicht selbst mit guter Pflege erreichen?

Die regelmäßige eigene Mundhygiene unter Benutzung von Zahnbürste und Zahnpasta zur Zahnreinigung ist Voraussetzung für eine gute Zahnvorsorge. Ergänzt wird das tägliche Zähne putzen durch die Reinigung der Zahnzwischenräume mit Interdentalbürsten und Zahnseide. Dennoch lassen sich einige Stellen nicht oder nur schwer erreichen. Hierzu zählen beispielsweise Zahnfleischtaschen, aber auch Zahnengstände.

Komplizierter ist zudem die Zahnreinigung während der kieferorthopädischen Behandlung oder bei Zahnersatz. Auch die regelmäßige Zungenreinigung ist Teil der guten häuslichen Pflege, da es dort viel Platz zur Ansiedelung von Bakterien gibt.

Was kann passieren, wenn man auf Zahnvorsorge verzichtet?

Durch die regelmäßige zahnärztliche Prophylaxe kann Krankheiten aktiv vorgebeugt werden, denn Zahnbelag besteht aus Bakterien, die Entzündungen und Karies verursachen können. Wenn dem Zahnbelag, besser den Bakterien nicht rechtzeitig Einhalt geboten wird, können sich die Entzündungen weiter ausbreiten und zu Karies und Parodontitis führen. Neben Karies, die direkt den Zahn zerstört und zum Verlust der Zähne führen kann, ist auch Parodontitis eine ernstzunehmende Krankheit. Parodontitis kann nicht nur den Zahnhalteapparat (Kieferknochen, Zahnfleisch, Faserapparat, etc.) befallen und zerstören, sondern auch den gesamten Organismus beeinflussen.

Im medizinischen Kompetenzzentrum von Prof. Dr. Dhom stehen Ihnen qualifizierte Zahnärzte und Mitarbeiter mit Ihrer Erfahrung rund um das Thema Zahnvorsorge und Zahnprophylaxe zur Seite. Das Mundgesundheitsprogramm der Praxis von Prof. Dr. Dhom basiert auf der immensen, jahrelangen Routine und Kompetenz der dort arbeitenden Fachzahnärzte. Nehmen Sie gleich Kontakt auf mit der Praxis von Prof. Dr. Dhom und vereinbaren Sie ein erstes Beratungsgespräch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Praxis Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH (Juni 2021)

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt vier Standorte, die in Ludwigshafen, Frankenthal und Worms zu finden sind. Mit über 120 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Als einzige zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar ist die Praxis mit der Höchstbewertung von 3 Punkten in der Ärzteliste des Magazins Focus ausgezeichnet.

