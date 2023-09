Warum gerade jetzt das VISSOLAR Hybridsolar-Homesystem von entscheidender Bedeutung ist

Inmitten schwankender Energiepreise präsentiert VISSOLAR das Hybridsolar-System – eine zukunftsweisende Kombination von PVT-Technologie und Wärmepumpe. Steigern Sie Ihre Energieunabhängigkeit jetzt!

In einer Ära, in der Energieunabhängigkeit und Klimaschutz im Mittelpunkt des globalen Diskurses stehen, präsentiert VISSOLAR eine innovative und zukunftssichere Energielösung: das Hybridsolar-Homesystem, ein PVT-System in Kombination mit Wärmepumpe und Stromspeicher.

Die Energiepreise sind volatil wie nie zuvor. Das kombinierte PVT-System von VISSOLAR ermöglicht es Verbrauchern, sich gegen diese Unvorhersehbarkeit zu wappnen und stabile Energiekosten zu gewährleisten.

PVT-Systeme, die sowohl Photovoltaik (PV) zur Stromerzeugung als auch thermische Kollektoren (T) zur Wärmegewinnung kombinieren, sind effizienter als getrennte PV- und Solarthermieanlagen. Durch die Integration beider Technologien in einem System können PVT-Kollektoren gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen. Dies erhöht die Energieausbeute pro Quadratmeter und macht den gesamten Prozess wirtschaftlicher.

Wärmepumpen sind aufgrund ihrer hohen Effizienz und geringen Betriebskosten bereits eine beliebte Heizlösung. In Kombination mit einem PVT-System wird die Effizienz weiter gesteigert. Die von den PVT-Kollektoren erzeugte Wärme kann direkt zur Unterstützung der Wärmepumpe verwendet werden, wodurch der Stromverbrauch der Pumpe reduziert wird. Zugleich liefert das PV-Element des PVT-Systems den benötigten Strom.

Wolfgang Balthasar, Founder und Managing Director bei VISSOLAR, äußerte sich dazu: „Wir bei VISSOLAR sind stolz darauf, im Zentrum dieser Energierevolution zu stehen. Unser kombiniertes PVT-System ist nicht nur eine Antwort auf aktuelle Herausforderungen, sondern ein entscheidender Schritt in eine nachhaltigere Zukunft. Wir glauben, dass gerade jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, um in diese Technologie zu investieren.“

In Zeiten wachsender globaler Unsicherheiten und potenzieller Energieknappheit bieten VISSOLAR Energiesysteme einen Weg zur Stärkung der individuellen und nationalen Energiesicherheit. Mit dem wachsenden Bewusstsein für den Klimawandel bietet VISSOLAR mit dem Hybridsolar-Homesystem eine Lösung, die nicht nur energieeffizient, sondern auch umweltfreundlich ist. Es ist an der Zeit, diese Technologie als integralen Bestandteil unserer Energieinfrastruktur zu betrachten.

Über VISSOLAR

VISSOLAR ist eine eingetragene Marke der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH, ein führender Anbieter im Bereich der nachhaltigen Energielösungen. Seit 2015 hat sich das Unternehmen dem Ziel verschrieben, fortschrittliche und umweltfreundliche Technologien für Verbraucher weltweit bereitzustellen.

