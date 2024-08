Warum Geschäftsführer sichtbarer werden müssen – und wie das dem Marketing hilft

CEO-Sichtbarkeit wird wichtiger. Studien zeigen: Sichtbare Führungskräfte stärken Vertrauen und Marketingeffizienz. Eva List erklärt, wie neue Technologien dabei Zeit sparen und Wirkung maximieren.

Im digitalen Zeitalter ist es wichtiger denn je, dass CEOs und Geschäftsführer sichtbarer werden. Doch warum ist das so entscheidend, und welche Rolle spielt dabei das Marketing? Studien und Experten liefern klare Antworten.

Sichtbarkeit schafft Vertrauen

Die Zeiten, in denen CEOs sich ausschließlich hinter den Kulissen eines Unternehmens aufhielten, sind vorbei. Heutzutage erwarten Kunden, Partner und sogar die eigenen Mitarbeiter mehr Transparenz. Eine aktuelle Studie von In A Nutshell: Mittelstandsstudie 2024 zeigt, dass CEOs, die aktiv auf Social-Media-Plattformen wie LinkedIn präsent sind, das Vertrauen in ihr Unternehmen erheblich stärken können. Besonders im Mittelstand, wo persönliche Beziehungen und Vertrauen eine große Rolle spielen, ist die Sichtbarkeit der Geschäftsführung ein entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg.

„Verbraucher möchten wissen, wer hinter einem Unternehmen steht. Eine aktive Präsenz des CEOs auf Plattformen wie LinkedIn stärkt das Vertrauen und zeigt, dass das Unternehmen von jemandem geführt wird, der die Zügel in der Hand hält und die Zukunft aktiv gestaltet“, erklärt Eva List, Expertin für CEO-Sichtbarkeit und Beraterin für Führungskräfte.

Marketing und CEO-Sichtbarkeit – ein starkes Duo

Marketing wird besonders wirksam, wenn es authentisch und glaubwürdig ist. Wer die Führungsspitze eines Unternehmens sichtbar macht, verleiht der Marke ein Gesicht. Laut dem Edelman Trust Barometer glauben 75% der Befragten, dass CEOs sichtbar und in sozialen Netzwerken aktiv sein sollten, um als glaubwürdig und authentisch wahrgenommen zu werden.

„Marketing der Zukunft wird ohne die aktive Mitwirkung der Geschäftsführung nicht auskommen. Ein CEO, der sich zeigt und seine Gedanken teilt, gibt dem Marketing die notwendige Authentizität und schafft eine starke Verbindung zur Zielgruppe“, fügt List hinzu, die regelmäßig Vorträge und Workshops zu diesem Thema hält.

Die Herausforderung: Zeitmangel

Für viele CEOs bleibt neben dem Tagesgeschäft wenig Zeit, sich auch noch um ihre Sichtbarkeit auf Social Media zu kümmern. Doch diese Investition zahlt sich aus. Eine gut durchdachte Social Media-Präsenz erfordert keinen täglichen Aufwand, sondern eine klare Strategie, die Relevanz und Authentizität in den Vordergrund stellt.

Neue Technologien bieten hier Lösungen: „Mit den richtigen Tools und einer klaren Strategie können Führungskräfte ihre Sichtbarkeit effizient steigern, ohne dabei überlastet zu werden. Es geht darum, gezielt und effektiv zu kommunizieren“, erklärt List, die Führungskräfte in diesem Bereich berät und coacht.

Neue Technologien als Schlüssel zum Erfolg

Moderne Technologien können Führungskräften helfen, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, ohne dass sie dabei ihre wertvolle Zeit verlieren. „Die Geschäftsführer bringen bereits die nötigen Fähigkeiten mit. Oft fehlt jedoch das Wissen um die Tools, die ihnen die Arbeit abnehmen und ihnen mehr Zeit verschaffen. Diese Technologien einfach und effektiv nutzbar zu machen, ist entscheidend“, so List weiter.

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist

Führungskräfte sollten den Schritt in die Sichtbarkeit wagen. Wer als CEO oder Geschäftsführer sichtbar ist, stärkt nicht nur das eigene Unternehmen, sondern gewinnt auch an Einfluss und Wirksamkeit. Und genau diese Wirksamkeit ist es, die das Marketing der Zukunft braucht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Eva List

Eva List

Frau Eva List

Am Graskamp 23

48531 Nordhorn

Deutschland

fon ..: 017645868759

web ..: http://www.evalist.de

email : kontakt@evalist.de

Als Marketingberaterin und Textcoach geht es in ihren Vorträgen und Beratungen um wirksames Marketing der Zukunft. In ihren Beratungen und Coachings begleitet sie Geschäftsführer auf ihrem Weg in die wirksame Sichtbarkeit.



