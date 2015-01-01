Warum investieren erfolgreiche Marken bewusst in Tragetaschen?

Tragetaschen gehören zur Customer Journey

Die meisten Unternehmen betrachten Tragetaschen als notwendige Verpackung.

Sie müssen Produkte transportieren. Sie sollen möglichst gut aussehen. Und idealerweise nicht zu teuer sein.

Erfolgreiche Marken gehen einen Schritt weiter:

Für sie endet der Verkaufsprozess nicht an der Kasse. Er beginnt dort erneut. Denn genau dann verlässt ihre Marke das Geschäft. Sichtbar in den Händen zufriedener Kunden.

Unternehmen wie Apple, Nespresso, Rituals, Breuninger oder hochwertige Boutiquen investieren bewusst in Tragetaschen, weil sie wissen, dass eine Tragetasche weit mehr transportiert als ein Produkt. Sie transportiert Markenwerte an ein weites Publikum.

Tragetaschen gehören zur Customer Journey

Die Tragetasche begleitet Kunden auf dem Heimweg, ins Büro oder durch die Innenstadt. Während klassische Werbung oft nur wenige Sekunden Aufmerksamkeit erhält, bleibt eine hochwertige Tragetasche häufig über Wochen oder sogar Monate im Einsatz.

Eine Untersuchung des Advertising Specialty Institute (ASI) zeigt, dass wiederverwendbare Tragetaschen zu den Werbeartikeln mit einer besonders langen Nutzungsdauer gehören. Je häufiger eine Tasche verwendet wird, desto mehr zusätzliche Markenkontakte entstehen; weit über den eigentlichen Kauf hinaus.

Premium-Marken verkaufen nie nur Produkte

Warum fühlt sich der Einkauf bei Premium-Marken anders an? Weil viele kleine Details zusammenwirken. Materialien, Farben, Licht und Verpackung beeinflussen unbewusst unsere Wahrnehmung von Qualität. Die Tragetasche ist dabei der letzte physische Berührungspunkt mit der Marke. Papierqualität, Haptik, Henkel und Verarbeitung vermitteln Wertigkeit und Sorgfalt. Umgekehrt kann eine minderwertige Tasche den Eindruck eines hochwertigen Einkaufs deutlich abschwächen.

Premium-Marken investieren deshalb nicht in Verpackung, sondern in Markenerlebnisse. Eine Tragetasche sollte sich genauso hochwertig anfühlen wie das Produkt, das sie transportiert.

Menschen behalten keine Werbung, sondern nützliche Dinge

Die wenigsten Menschen bewahren eine Tragetasche allein wegen des Logos auf. Sie nutzen sie weiter, weil sie praktisch und hochwertig ist.

Genau darin liegt ihr besonderer Wert. Während eine Anzeige schnell verschwindet, begleitet eine hochwertige Tragetasche ihren Besitzer oft noch lange im Alltag. Jede weitere Nutzung schafft neue Sichtkontakte – ganz ohne zusätzliche Werbekosten.

Produkte mit hohem Alltagsnutzen bleiben nachweislich länger im Besitz ihrer Nutzer. Dieser Effekt lässt sich auch auf Tragetaschen übertragen. Je hochwertiger und praktischer sie sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer mehrfachen Nutzung.

Vertrauen entsteht durch viele kleine Signale

Vertrauen entsteht durch zahlreiche kleine Eindrücke, die unser Gehirn zu einem Gesamtbild verbindet. Eine hochwertige Tragetasche vermittelt unbewusst Qualität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit. Gerade im Fachhandel, in Apotheken oder bei Premium-Marken unterstützt sie die Wahrnehmung der gesamten Marke. Dass Verpackungen unsere Wahrnehmung beeinflussen, ist heute wissenschaftlich gut untersucht. Der Oxford-Psychologe Prof. Charles Spence, einer der weltweit führenden Forscher im Bereich Multisensory Marketing, zeigt in zahlreichen Studien, dass Material, Gewicht, Oberflächenstruktur und Haptik einer Verpackung die Erwartungen an Qualität, Wertigkeit und sogar den wahrgenommenen Geschmack eines Produkts beeinflussen können.

Nachhaltigkeit beginnt bei der Nutzung

Eine Tragetasche ist nur dann nachhaltig, wenn sie tatsächlich mehrfach genutzt wird. Hochwertige Materialien, ansprechendes Design und Alltagstauglichkeit erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden sie freiwillig weiterverwenden und gleichzeitig die Marke sichtbar bleibt.

Erfolgreiche Marken denken in Berührungspunkten

Jeder Kontakt mit einer Marke beeinflusst ihre Wahrnehmung. Die Tragetasche ist einer der wenigen Berührungspunkte, der das Geschäft verlässt und Kunden über den Einkauf hinaus begleitet.

Deshalb lohnt es sich, Tragetaschen nicht als Verpackung zu betrachten, sondern als strategischen Bestandteil des Markenauftritts. Denn erfolgreiche Marken investieren nicht in Tragetaschen, sie investieren in langfristige Markenwirkung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WS-Team Verpackung+Werbung GmbH

Herr Uwe W. Steeb

Steinstraße 2

71404 Korb

Deutschland

fon ..: 07151/93904-0

web ..: https://www.porto-tragetaschen.de/

email : kontakt@porto-tragetaschen.de

porto ist eine Marke der Gesellschaft WS-Team Verpackung + Werbung GmbH und bietet Tragetaschen in vielfältigen Ausführungen und in den Materialien: Papier, Kunststoff, non-woven sowie Baumwolle. Die Tragetaschen können in unterschiedlichsten Formen und Ausstattungen bis hin zur Sonderentwicklung für die Kunden erstellt werden. Das Unternehmen mit Sitz in Korb, bei Stuttgart, ist Hersteller und Händler. Durch die Zusammenarbeit mit zertifizierten Partnern ist es in der Lage, schnell und flexibel zu agieren. Zu den Kunden der porto Tragetaschen zählen unter anderem Werbe- und Promotion-Agenturen, Automobilisten, Versicherungen, Boutiquen, Elektronikhersteller und der Einzelhandel.

Pressekontakt:

KOKON – Marketing

Frau Marion Gräber

Kirchplatz 5

86697 Oberhausen

fon ..: 0 84 35 / 485 99 94

web ..: http://www.kokon-marketing.de

email : graeber@kokon-marketing.de

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