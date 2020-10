Warum SAP Business One für kleine und mittelständische Unternehmen? Erfahrungsbericht von Eiszeit

„SAP Business One ist intuitiv zu bedienen, es hat umfangreiche Funktionen und war sogar am günstigsten“.

Erfahrungsbericht zu SAP Business One bei der Eiszeit: „SAP Business One ist intuitiv zu bedienen, es hat umfangreiche Funktionen und war sogar am günstigsten.“, sagt Jakob Rauber, Gründer und Inhaber der Eiszeit in Lahnau. Das Startup Eiszeit aus Lahnau in Hessen verkauft sein Eis aus natürlichen und regionalen Zutaten nicht nur in der eigenen Eisdiele. Sie liefern es mittlerweile auch an viele Supermärkte und richten das Catering für Events aus. Mit dem wachsenden Geschäft benötigten Sie ein ERP-System, das mit ihnen wächst, aber auch für Kleinstunternehmen geeignet und bezahlbar ist. Mit SAP Business One und der COMP.net GmbH als Partner haben sie das passende System gefunden. Im Video erzählt Jakob Rauber, der das Unternehmen mit seinem Bruder gründete, weshalb sie sich für SAP Business One entschieden haben und wie ihre Erfahrungen mit der COMP.net GmbH, dem zuständigen SAP Business One Partner waren.

COMP.Net GmbH ist ein deutschlandweit tätiges Dienstleistungsunternehmen, das IT-Lösungen entwickelt und vermarktet. Unser Portfolio umfasst Analyse, Beratung, Entwicklung sowie Support und Schulung. Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, besteht unser Team aus Ingenieuren, welche in den entsprechenden Bereichen zertifiziert und auf die jeweiligen Produkte spezialisiert sind. Unsere Spezialisten kennen sich mit komplexen IT Umgebungen aus und bewahren in jeder Situation den Durchblick.

Wir begleiten Ihre IT und halten Ihnen den Rücken frei

Agilität ist unsere Stärke, denn der heutige Markt erfordert es, sich immer wieder neu auszurichten. Dank unserer diversen Teams bündeln wir verschiedenste Kompetenzen unter unserem Dach. So können wir fast all Ihre Anliegen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit lösen. Wir sehen uns nicht nur als Systemhaus – wir sind Ihr Partner auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen und halten Ihnen den Rücken frei

