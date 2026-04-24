Warum sich 2026 viele Immobilienkäufer still und leise übernehmen

Ein Baufinanzierungsexperte aus Berlin erklärt, wo die größten Rechenfehler liegen – und wie Käufer sich davor schützen können.

Berlin, 24. April 2026. Der Traum vom Eigenheim ist ungebrochen – doch die Realität hat sich verändert. Während viele Kaufinteressenten noch auf sinkende Zinsen hoffen oder sich von scheinbar tragbaren Monatsraten leiten lassen, zeigt die Praxis ein anderes Bild: Immer mehr Immobilienkäufer übernehmen sich finanziell – oft ohne es unmittelbar zu merken.

„Die meisten rechnen nicht falsch im Detail – sie rechnen im falschen System“, sagt Baufinanzierungsexperte Karsten Sedler von der Kreditmeisterei, die in Berlin Baufinanzierungen vermittelt. „Der Zinssatz steht im Fokus, aber die eigentliche Belastung entsteht an ganz anderer Stelle.“

Der Denkfehler: Fokus auf den Zinssatz

In Beratungsgesprächen zeigt sich immer wieder ein Muster: Käufer vergleichen Angebote fast ausschließlich über den Zinssatz. Ob 3,5 % oder 3,8 % – diese Differenz wird intensiv diskutiert. Gleichzeitig bleiben entscheidende Faktoren unbeachtet.

„Die monatliche Rate ist nur die Spitze des Eisbergs“, erklärt Sedler. „Was darunter liegt, wird systematisch unterschätzt.“

Dazu zählen unter anderem:

* steigende Lebenshaltungskosten

* Instandhaltungsrücklagen

* Energie- und Nebenkosten

* fehlende Puffer für unerwartete Ausgaben

Das Ergebnis: Eine Finanzierung, die auf dem Papier solide wirkt, wird im Alltag zur Dauerbelastung.

Die Realität: Was eine Finanzierung wirklich kostet

Ein typisches Beispiel aus der Praxis:

* Kaufpreis: 500.000 EUR

* Eigenkapital: 50.000 EUR

* Darlehen: 450.000 EUR

* Zinssatz: ca. 3,7 %

* Tilgung: 2 %

Monatliche Kreditrate: rund 2.137 EUR

Was viele Käufer nicht berücksichtigen:

* Rücklagen für Instandhaltung: ca. 300-500 EUR

* Nebenkosten (Hausgeld, Energie etc.): 300-600 EUR

* Lebenshaltungskosten (steigend)

Realistische Gesamtbelastung: schnell 2.800-3.200 EUR monatlich

„Und genau hier beginnt das Problem“, so Sedler. „Viele rechnen nur mit der Kreditrate – nicht mit der tatsächlichen Lebensrealität.“

Der zweite Fehler: Zu optimistische Zukunftsannahmen

Neben der unvollständigen Kalkulation kommt ein weiterer Faktor hinzu: Optimismus. Viele Käufer gehen davon aus, dass sich ihre finanzielle Situation verbessert:

* steigendes Einkommen

* stabile Zinsen bei Anschlussfinanzierung

* keine größeren Ausgaben

„Das ist kein vorsätzliches Risiko – sondern menschlich“, sagt Sedler. „Aber genau dieser Optimismus wird in der Finanzierung nicht abgesichert.“

Besonders kritisch: die Anschlussfinanzierung nach 10 oder 15 Jahren.

Wer hier zu knapp kalkuliert, riskiert später deutlich höhere Belastungen.

Die stille Überforderung

Das eigentliche Problem zeigt sich nicht sofort. Anders als bei einem Konsumkredit entsteht die Überforderung schleichend:

* weniger finanzieller Spielraum

* Verzicht auf Rücklagen

* steigender Druck bei unerwarteten Kosten

„Viele merken erst nach ein bis zwei Jahren, dass sie sich übernommen haben“, so Sedler. „Dann ist ein Ausstieg kaum noch möglich.“

Drei typische Denkfehler im Überblick

1. „2 % Tilgung reicht aus“

Formal korrekt – praktisch oft zu knapp. Niedrige Tilgung bedeutet lange Laufzeit und hohe Gesamtkosten.

2. „Die Nebenkosten habe ich im Griff“

In der Realität steigen Energie- und Instandhaltungskosten häufig stärker als erwartet.

3. „Das passt schon irgendwie“

Eine Finanzierung darf kein Bauchgefühl sein – sondern muss Stress-Szenarien standhalten.

Was Käufer jetzt konkret tun sollten

Statt sich an Minimalraten zu orientieren, empfiehlt Sedler eine konservative Herangehensweise:

1. Gesamtbelastung statt Kreditrate betrachten

Alle laufenden Kosten realistisch einrechnen – inklusive Rücklagen.

2. Puffer einplanen

Mindestens 10-20 % finanziellen Spielraum lassen.

3. Worst-Case durchrechnen

Was passiert bei:

* steigenden Zinsen?

* Einkommensausfall?

* unerwarteten Ausgaben?

4. Tilgung strategisch wählen

Nicht nur „was geht“, sondern „was langfristig sinnvoll ist“.

Fazit: Sicherheit schlägt Optimismus

Der Immobilienkauf bleibt eine der wichtigsten finanziellen Entscheidungen im Leben. Gerade deshalb sollte er nicht auf Annahmen beruhen, sondern auf belastbaren Zahlen.

„Eine gute Finanzierung fühlt sich am Anfang fast zu konservativ an“, sagt Sedler. „Aber genau das ist der Unterschied zwischen langfristiger Stabilität und schleichender Überforderung.“

Über den Experten:

Karsten Sedler ist Baufinanzierungsexperte und berät Kunden bundesweit bei der Strukturierung und Optimierung von Immobilienfinanzierungen. Sein Fokus liegt auf realistischen, langfristig tragfähigen Finanzierungskonzepten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Kreditmeisterei

Herr Karsten Sedler

Schönhauser Allee 167c

10435 Berlin

Deutschland

fon ..: +493068079999

web ..: https://www.ihr-baufinanzierungsspezialist.de/

email : ks@kreditmeisterei.de

Die Kreditmeisterei vermittelt seit 2009 günstige Darlehen für Käufer von Wohnimmobilien, für Modernisierungen, Kapitalbeschaffungen und Umschuldungen. Im Mittelpunkt steht dabei die ganzheitliche Beratung der Kunden. Intelligente Tilgungskonzepte runden die Beratung ab und schaffen einen finanziellen Vorsprung zu klassischen Finanzierungen

Pressekontakt:

Die Kreditmeisterei

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