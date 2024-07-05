Warum so viele Frauen nicht schwanger werden – Ärztin schlägt Alarm

Unerfüllter Kinderwunsch – und niemand findet den Grund? Ein oft übersehenes Organ könnte der entscheidende Faktor sein: Warum die Schilddrüse über Schwangerschaft mitentscheidet.

Die unterschätzte Rolle der Schilddrüse beim unerfüllten Kinderwunsch Viele Paare in Deutschland wünschen sich ein Kind – und für viele bleibt dieser Wunsch zunächst unerfüllt.

Monate vergehen. Hoffnung wechselt sich mit Enttäuschung ab. Und die Frage steht im Raum: Warum klappt es nicht?

Dr. med. Dorothea Leinung, Fachärztin für Innere Medizin, warnt in ihrem Buch „Neustart für die Schilddrüse“ vor einem häufig übersehenen Faktor: einer gestörten Schilddrüsenfunktion.

Ein kleines Organ – große Folgen

Die Schilddrüse produziert Hormone, die nahezu alle Stoffwechselprozesse im Körper steuern. Was viele nicht wissen: Diese Hormone beeinflussen auch den weiblichen Zyklus, den Eisprung und die Einnistung einer befruchteten Eizelle.

Arbeitet die Schilddrüse zu langsam – etwa bei einer Schilddrüsenunterfunktion oder der Autoimmunerkrankung Hashimoto – gerät das empfindliche hormonelle Gleichgewicht aus dem Takt.

Die möglichen Folgen:

Unregelmäßige oder ausbleibende Eisprünge

Zyklusstörungen

Erhöhtes Risiko für Fehlgeburten

Erschwerte Einnistung

Schätzungen zufolge kämpfen rund 50 Prozent der Frauen mit unbehandelter Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto auch mit einem unerfüllten Kinderwunsch.

„Viele Betroffene wissen nicht, dass ihre Schilddrüse eine Rolle spielen könnte“, so Dr. Leinung. „Sie fühlen sich hilflos, obwohl es medizinische Erklärungen gibt.“

„Die Werte sind normal“ – und doch bleibt der Wunsch unerfüllt

Häufig wird lediglich geprüft, ob Laborwerte im Normbereich liegen. Doch gerade bei Kinderwunsch reicht ein „normal“ oft nicht aus. Für eine stabile Schwangerschaft braucht der Körper ein optimal eingestelltes hormonelles Zusammenspiel.

Dr. Leinung plädiert deshalb für ein genaueres Hinsehen – besonders bei Frauen, die trotz regelmäßiger Versuche nicht schwanger werden.

Mehr als ein medizinisches Thema

Ein unerfüllter Kinderwunsch ist nicht nur eine medizinische Herausforderung. Er belastet Partnerschaften, führt zu Selbstzweifeln und setzt Frauen emotional unter großen Druck.

Wird eine Schilddrüsenstörung frühzeitig erkannt und gezielt behandelt, könnten viele Frauen unnötige Belastungen und lange Leidenswege vermeiden.

Mit „Neustart für die Schilddrüse“ möchte Dr. Leinung Betroffene informieren und sensibilisieren. Das Buch erklärt verständlich, wie Schilddrüse und Fruchtbarkeit zusammenhängen – und welche Schritte helfen können, das hormonelle Gleichgewicht zu stabilisieren.

Denn manchmal liegt die Antwort auf einen großen Lebenstraum in einem Organ, das nur etwa 20 Gramm wiegt.

